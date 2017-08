Vidal y Macri en Azul en acto de campaña llaman “a continuar con el cambio”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que “todavía hay gente que espera el cambio”, a la que le pidió “no volver para atrás”, y sostuvo que Cambiemos “recorre y escucha no sólo ahora sino todo el tiempo”, al hablar en un acto de Cambiemos en la ciudad bonaerense de Azul del que también participaba el presidente Mauricio Macri.

“Este equipo sabe lo que pasa y sabemos que falta, que todavía hay gente que espera el cambio. Recorremos y escuchamos; no ahora (en el marco de la campaña de cara a las PASO) sino todo el tiempo escuchamos”, subrayó la gobernadora en un acto con los precandidatos a diputados y senadores nacionales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, en el que también habló el Presidente.

“A esas personas les digo, no volvamos para atrás”, agregó la mandataria provincial, quien cargó contra la gestión del Frente para la Victoria al afirmar que, “quienes nos dejaron 30 por ciento de argentinos en la pobreza, sostuvieron 700 por ciento de inflación en 10 años y quienes durante los últimos cinco años no generaron empleo, no son los que nos van a sacar adelante”.

La mandataria provincial elogió a los precandidatos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, quienes también hablaron en el acto, como también lo hizo el intendente local, Hernán Bertellys, quien ganó la intendencia de Azul desde la boleta del Frente para la Victoria y se sumó a Cambiemos a mediados del año pasado.

“Hablar y dar discursos lindos lo hace cualquiera”, remarcó Vidal, quien insistió en destacar la importancia de “estar y hacer” en favor de los bonaerenses.

En ese marco, la gobernadora subrayó que “el problema del trabajo no empezó en diciembre de 2015”, fecha en la que comenzó la gestión de Cambiemos.

En este sentido, sostuvo que “en enero (del 2016) teníamos el frigorífico cerrado (por el Azul Beef) y a los trabajadores adentro sin saber qué hacer, y eran 170 trabajadores y hoy son 500 trabajando con gente seria”.

Fuente. Télam