Vidal: “Los bonaerenses saben que a nosotros nos importa lo que les pasa”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que “los bonaerenses saben que a nosotros nos importa lo que les pasa” y exhortó a los vecinos a no dejar “de apostar por este cambio” porque “no estamos haciendo las cosas para la elección, estamos haciendo las cosas para siempre”.

“No pierdan la esperanza, no dejen de apostar por este cambio, que ya empezó. Esta vez nos desviamos de los atajos, las improvisaciones, los parches, de la superficialidad, de la mentira y de la especulación. Esta vez no estamos haciendo las cosas para la elección, estamos haciendo las cosas para siempre. Por eso cuesta, por eso tarda, por eso es difícil, pero cuando llegue, va a llegar para quedarse, y no va a irse nunca más: va a quedarse para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eso es cuidarte y quererte de verdad”, dijo Vidal durante un acto de Cambiemos realizado en el partido bonaerense de San Miguel.

Acompañada por los precandidatos legislativos Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, Gladys González, Héctor “Toty” Flores y Guillermo Montenegro, la gobernadora sostuvo que “cuidarte y quererte de verdad no es prometerte una obra que no se termina nunca. No vamos a parar hasta terminar con este sistema que sólo trabajó para sí mismo y nunca trabajó para la gente durante 25 años. No son ellos los que nos van a llevar a estar mejor”.

La gobernadora aseveró sentir “orgullo” por “tener el mejor equipo para estas elecciones. Un equipo que no viene a buscar ningún cargo político en esta elección, que no usa a la Provincia como trampolín. Los bonaerenses de siempre, los que pisan este suelo desde hace muchas décadas, saben que nosotros somos el único equipo que los quiere de verdad, saben que de verdad nos importan”.

“Ustedes saben que se aumentaron las jubilaciones y las pensiones. No todo lo que necesitan, pero se aumentaron. Saben que hay más de un millón de jubilados, de los cuales casi la mitad está en esta provincia, que cobró la reparación histórica, y que no van a tener que morir esperando un juicio que nunca se cumpla. Saben que el cambio ya empezó, y se lo pueden transmitir a sus hijos y nietos. Ya no hablamos de promesas, hablamos de hechos”, prosiguió.

Por su parte, Bullrich consideró que “en el futuro de sus hijos está el futuro de la Provincia. Por eso no queremos que se sientan solos, que sientan que no los estamos acompañando. Decir la verdad, reconocer el problema, es decir ‘me importa’. Antes nos mentían, nos decían que no había inflación: todos sabíamos que había inflación, porque íbamos a la farmacia o al supermercado”.

A su turno, Ocaña indicó que Vidal “valientemente está llevando una gestión ejemplar en la Provincia. Está enfrentando a un sistema que durante 25 años gobernó la Provincia con corrupción, en donde las mafias traspasaron todos los poderes y se malgastaron y desviaron muchos recursos que deberían haber ido a la gente”.