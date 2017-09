Vidal en el Foro de intendentes de Cambiemos: “La encuesta que vale son las PASO”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, habló esta mañana ante los jefes comunales de Cambiemos para abordar la estrategia de campaña electoral del oficialismo de cara a las elecciones de ocubre. “Necesitamos que cada uno de sus distritos crezca, nos falta buscar veinte mil votos”, lanzó.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó hoy: “Necesitamos que cada uno de nuestros distritos y la provincia crezca, para acompañar un proceso que se está dando en Argentina”.

“Hay un mundo afuera con el que tenemos que trabajar, no podemos vivir de lo nuestro porque no nos alcanza. Hay un tercio de los argentinos bajo la pobreza que nos necesita: lo que más necesitan es volver a recuperar la esperanza, pasar de la supervivencia a la superación, soñar que ese no es el destino que les espera el resto de sus vidas”, sostuvo Vidal al participar esta mañana de un Foro de Intendentes de Cambiemos realizado en el partido bonaerense de San Isidro.

Acompañada por el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai; los ministros de Economía y Asuntos Agrarios, Hernán Lacunza y Leonardo Sarquis; y los secretarios de Medios y Comunicación, Mariano Mohadeb y Federico Suárez; la gobernadora manifestó que el 22 de octubre “lo que se pone en juego es la sociedad donde van a vivir nuestros hijos. Un cambio profundo, de verdad, gobernando, haciendo lo que se ve y también los cambios que no se ven”.

“Hay que recuperar la esperanza no sólo desde lo visible, sino también desde muchas cosas que hacemos que no se ven pero definen el cambio en profundidad. La gente en 2015 votó un cambio profundo”, aseveró.

Dijo que “el mundo le creyó a nuestro presidente y nos cree a nosotros, y nos dio los fondos para hacer las obras de infraestructura, y las mejoras en el sistema de seguridad. Hubo un mundo que dijo ‘la Argentina quiere cambiar, hay un presidente que quiere cambiar, démosles una oportunidad'”.

“Somos un espacio político consolidado, consistente y coherente en el tiempo. No tenemos que explicar por qué estamos juntos, porque ya estábamos juntos, nadie es empleado de nadie, todos somos un equipo, sin especular, recorriendo toda la provincia, hablando con cada uno de los vecinos y dando la cara”, agregó.