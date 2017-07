Unidad Ciudadana festejó la Independencia junto a más de 500 personas en Villa Aguirre

En la sede de la Universidad Barrial y ante más de 500 vecinos de Tandil, el Frente Unidad Ciudadana que lleva a Rogelio Iparraguirre como precandidato a concejal, festejó un nuevo aniversario de la Independencia argentina.

Del encuentro participaron todos los integrantes de la lista junto numerosos referentes políticos de la ciudad, familiares, vecinos y amigos. El evento comenzó apenas pasado el mediodía y contó con la participación de un show de danza folclórica, zamba, empanadas y vino tinto.

El edil y precandidato a concejal, Rogelio Iparraguirre, agradeció “la presencia de tantos amigos y amigas, vecinos y vecinas de nuestra ciudad que nos acompañan en esta jornada en la que recordamos los razones y los objetivos por los que decidimos luchar para transformarnos definitivamente en un país soberano”.

Iparraguirre aprovechó la oportunidad para hacer un breve repaso sobre las principales tensiones que se dieron al interior de las fuerzas independentistas hace más de dos siglos y “que marcaron a fuego la realidad política de las décadas siguientes, con las sucesivas victorias y derrotas del campo popular en búsqueda de un verdadero horizonte de emancipación nacional”

“Hoy estamos asistiendo a la historia de nuestro tiempo”, indicó, y agregó que nos encontramos “frente a una coyuntura política, económica y social que se escribirá en los libros, que formará parte de la antología de nuestra patria. Es un tiempo que demanda lo mejor de cada uno de nosotros, que nos invita a fortalecer nuestra vocación de participación, de reconocernos como ciudadanos con derechos y obligaciones que debemos defender y respetar”.

El precandidato reconoció como muy importante que “los vecinos y vecinas de nuestra ciudad participen de este tiempo histórico que exige frenar definitivamente a un modelo neoliberal que naturaliza la exclusión como proyecto social e impone el ajuste como proyecto económico”.

También hizo un llamado a la humidad diciendo que “debemos hablar con todos, sin soberbia, con la alegría y la tranquilidad que nos otorga sabernos parte del pueblo y reconociendo siempre que el adversario es Macri y su proyecto económico de exclusión”.

“La realidad no está en las pantallas de televisión ni en las redes sociales. La realidad está en cada uno de nuestros conocido que perdió el empleo, en cada comercio cerrado, en cada fábrica que baja las persianas, en los fines de semana con poca ocupación turística, en los salarios que no aumentan, en los jubilados a los que ya no les entregan los medicamentos, en la suspensión de las pensiones por discapacidad, en aumentos tarifarios imposibles de pagar, en fin, en la vida concreta y real que vivimos diariamente” concluyó el concejal del FPV-PJ.militantes y familiares.