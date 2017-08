Un decreto firmado por Macri encendió otro alerta por el futuro del tren y la Estación

La publicación del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri para levantar vías e instalaciones ferroviarias en desuso reavivó el alerta por la posibilidad del desmantelamiento de la Estación de Trenes de Tandil y la ilusión acerca de la restitución del servicio a Constitución. La difusión de la medida en el Boletín Oficial le dio asidero a las versiones que circularon durante la campaña electoral y que el Gobierno municipal salió a desmentir.

A partir de esta señal del Presidente, el bloque de concejales del FPV-PJ impulsará un proyecto de comunicación para dirigirse a Mauricio Macri, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y a la gobernadora María Eugenia Vidal para reiterar el pedido por la restitución del tren y expresar el desacuerdo con el desmantelamiento de la Estación por ser patrimonio de la comunidad.

En tanto, el próximo sábado, agrupaciones que apoyan estos reclamos realizarán una manifestación en la Estación, desde las 15, para celebrar el 134to. aniversario de la llegada del primer servicio ferroviario a la ciudad. Cursaron invitaciones al intendente Miguel Lunghi y los concejales de todos los bloques.

En concreto, el Decreto 652/17, que fue publicado en la víspera, establece en su artículo primero “delégase en el Ministro de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias”.

Y en segundo término, ordenó que “los rieles, durmientes, aparatos de vías y el resto de los bienes muebles que compongan la infraestructura ferroviaria que se encuentra ubicada en el sector que se resuelva remover, quedarán en poder de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, conforme lo establecido por la Ley 26.352 y sus modificatorias”.

“Pasó más

de un año”

El concejal del FPV-PJ Darío Méndez, vicepresidente de la Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo, no se mostró sorprendido por la medida del Gobierno nacional. “Sigue la línea que ellos tienen en política ferroviaria, de sostener algunos ramales y desmontar mucho de lo que se había vuelto a poner en funcionamiento durante el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner)”, señaló.

Por otro lado, explicó que “nosotros desde Tandil, ya manejábamos la información desde un principio, cuando dijeron que suspendieron el servicio en función de realizar un estudio de vías, etc.; sabíamos que no era real. De hecho, el estudio jamás se hizo”.

Recordó que “eran tres meses de plazo para hacer el estudio, y ya pasó más de un año y no se hizo. Nosotros sabíamos que no era así porque más allá del estado de las vías que no es el óptimo, no representaba ningún peligro para el funcionamiento normal del tren. De hecho, nunca dejó de funcionar el tren de carga en Tandil y sigue funcionando al día de hoy”.

En esa línea, evaluó que si fuera peligroso, no habría maquinistas dispuestos a conducir las formaciones. “Eso no quiere decir que las condiciones de las vías fueran óptimas, por eso se tardaba las horas que se tardaba”, manifestó.

La Estación no

está protegida

En relación al alcance que el decreto podría tener en Tandil, descartó el levantamiento de las vías que utiliza Ferrosur para el transporte de carga. Al mismo tiempo, indicó que “hasta donde tenemos información, se habla de desmontar la Estación de trenes y trasladar la estación de carga al costado de la (estancia) Indiana, y a partir de ahí, desarrollar un proyecto inmobiliario”.

Más allá del valor económico de la tierra, la Estación tiene un valor patrimonial e histórico para la ciudad. El concejal sostuvo que el edificio “no está protegido por ordenanza” y recordó que “hay un proyecto de área protegida para todo el barrio con la Estación inclusive, pero está dando vueltas en el Ejecutivo hace más de dos años, que es el proyecto que impulsó la asamblea del barrio de la Estación”.

La postura

del FPV

Méndez explicó que “a lo primero que nos oponemos es al cierre del servicio, porque por lo que tenemos entendido el Gobierno nacional ya tiene la determinación de no habilitar el servicio de trenes a Tandil”.

En esta línea, fundamentó que de los 14 empleados de Ferrobaires, solo uno fue absorbido por la Nación. “Ya hay un empleado despedido, que era el que tenía menos antigüedad, un guarda que había entrado hacía menos de 6 meses, y de los otros 14 trabajadores, una sola persona está traspasada a Buenos Aires, lo cual indicaría que no hay intencionalidad alguna para continuar con el servicio, y ese personal, si no hay servicio, hay que ver si lo pueden destinar a otros lugares o si va a ser despedido”, evaluó.

A partir de ese análisis, precisó que “lo primero que queremos es el servicio de pasajeros y, segundo, entendemos que la Estación de trenes es patrimonio cultural de todo Tandil. No podemos permitir que se siga avanzando, en el nombre del progreso, destruyendo casas, patrimonio que es de todos los tandilenses, para tener más departamentos o lo que piensen hacer ahí”.

En ese sentido, cuestionó que “hay una política de patrimonio que el Municipio no ha sabido o no ha querido sostener, en función de lo que viene pasando con distintas obras. Hace poco pasó en la calle Paz 1133, que avanzaron con una construcción e iban a voltear toda la fachada cuando estaba declarada patrimonio histórico. Ya desde el momento en que fueron a declarar ese proyecto a Obras Públicas tendría que haber sido rechazado. Nosotros terminamos discutiendo para que no voltearan la fachada”.

“El Intendente está al tanto de esto”

El concejal Darío Méndez adelantó que presentarán un proyecto y aguardan que el resto de los espacios lo acompañe. “Por lo que todos los bloques políticos manifiestan, todos estarían a favor de que se restituya el servicio de trenes a Capital Federal. Si es así, nosotros queremos que se vote un proyecto en el cual se le comunique a la gobernadora Vidal, al ministro de Transporte Dietrich y al señor presidente de la Nación Mauricio Macri que el Concejo Deliberante de Tandil, que representa a la mayoría de los ciudadanos, está en desacuerdo con la suspensión del servicio ferroviario a Tandil y está en total desacuerdo en que solo uno de los trabajadores de la ciudad sea traspasado a Nación de lo que eran los empleados de Ferrobaires, y que está en total desacuerdo con la utilización de la Estación de trenes para hacer negocios inmobiliarios”, anticipó.

Por otro lado, repasó que hace un año y un mes fue suspendido el servicio y hay certeza del traspaso de los ferrocarriles a la Nación, pero solo absorbió a una tercera parte del total de los trabajadores y en el caso de Tandil, a uno de 14. “Encima, ahora sacan un decreto diciendo que pueden cerrar cualquiera de las vías, levantar todo y ponerlo a disposición de un negocio inmobiliario del Estado para vender las tierras, ahí es donde elevamos la voz en alarma máxima”, cuestionó.

Méndez consideró que “ya es un hecho consumado y por información que manejamos nosotros, el Intendente está totalmente al tanto de que el servicio de trenes a Tandil no va a ser restituido y de que se va a avanzar sobre la Estación”.

Al mismo tiempo, indicó que ante el reclamo del bloque por el peligro que corría la Estación, solo recibieron respuestas mediáticas que descartaban el desmantelamiento. “Me da la sensación de que en la prensa se dice una cosa y tienen información de otra”, advirtió.

Confía en la

reacción social



En relación a los reclamos de los vecinos y a las muestras de apoyo a la vuelta del tren, el edil destacó que el pasaje sale menos de la mitad que el transporte en colectivo interurbano, que cuesta unos 1.100 pesos ida y vuelta. “Para muchos es el 10 por ciento del sueldo en un viaje. Entonces me parece que se hace una cuestión urgente”, remarcó.

Y expresó que “me encantaría que fuera el Intendente el que se ponga a la cabeza del reclamo, porque no es el mismo peso político específico el que tiene el Intendente de la ciudad de Tandil que el de un bloque de concejales. Cuando se logró la restitución del tren, todos los intendentes, de distintos colores políticos, bregaron para que se hiciera. Me parece que en este caso tiene que ser el Intendente, como representante ejecutivo del pueblo tandilense, el que tiene que ponerse a la cabeza de este reclamo”.

Al mismo tiempo, consideró que “el tren es algo inherente a la sociedad de Tandil, un derecho adquirido que no está dispuesta a perder” y como contraposición, colocó al servicio aéreo que “se anunció con bombos y platillos y un montón de parafernalia que termina, a los tres meses de anunciado, suspendido de cuatro semanas a tres porque no hay venta de pasajes”.

Por último, confió en que se pueda revertir cualquier decisión, al señalar que “por cómo se mueve el Gobierno que primero hace las cosas y después, en función de la reacción de la sociedad, las corrige o no, creo que puede ser bueno que la sociedad tandilense reaccione y que el Gobierno tome nota de que los tandilenses queremos el tren”.

Se cumplen 134 años

del primer servicio

El próximo sábado se llevará a cabo, en el andén de la Estación de trenes de esta ciudad, una conmemoración por el 134to. aniversario de la llegada del primer servicio ferroviario a Tandil. Desde las 15 se realizará una representación con indumentaria de la época y se leerá un petitorio. Luego, actuarán murgas y habrá festejos entre los presentes.

“Hemos invitado formal y especialmente al Intendente de nuestra ciudad, Miguel Lunghi y autoridades comunales, presencias con las que esperamos contar en esta conmemoración”, indicaron los vecinos autoconvocados, la asamblea del barrio la Estación, Asambo Tandil, Bici por Tren y varias agrupaciones de la ciudad que firmaron el comunicado.

Por otra parte, llamaron a los vecinos que quieran asistir para potenciar el pedido por el regreso del servicio ferroviario de pasajeros que une Plaza Constitución con Tandil y con Vela, que fue suspendido hace más de un año. u