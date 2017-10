Tras el triunfo electoral de Cambiemos, Lunghi afirmó que “la gente votó por un país distinto”

En el día después de otra histórica jornada electoral, el intendente Miguel Lunghi compartió con El Eco de Tandil su análisis de los resultados. Expresó su satisfacción por el contundente triunfo y volvió a agradecer a los tandilenses por el apoyo. Sobre la victoria de Cambiemos a nivel nacional, consideró que “la gente votó por un país distinto”.

En primer lugar, el jefe comunal afirmó que en Tandil “se ganó muy bien, con muy buen porcentaje y además, de todas las elecciones legislativas, fue la mejor”. Consideró así que el resultado reflejó, una vez más, la relación de afecto de la comunidad con el Gobierno, sensación que ratifica cada vez que camina y recorre la ciudad. “No quiero decir que todos nos voten, pero hay una muy buena relación con la gente”, manifestó.

Y reconoció que “ciertamente, después de 14 años de gobierno, tener el 48 por ciento es un poco soñado porque siempre existe un desgaste”, aunque en estas elecciones “eso no se ha dado”.

Lunghi señaló que lo mismo sucede en los comicios ejecutivos. Recordó los resultados obtenidos desde el inicio de su gestión y remarcó que “siempre hemos ido creciendo, y eso nos pone en una muy buena relación con la gente. Y también hay una buena relación con la gente de la oposición que no nos vota porque siempre nos trata con respeto”.

En ese sentido, resaltó que “Tandil es una ciudad distinta, amigable, en donde hay un buen trato. Indudablemente, a veces se produce algún chisporroteo en las fuerzas políticas; no en la gente, y está bien, no podés estar de acuerdo con todo. Pero eso dura muy poco”.

“La gente votó

por un cambio”

Seguidamente, destacó al triunfo electoral del Gobierno a nivel país y reconoció que compartir boleta con los candidatos oficialistas “favoreció un poco” a la lista que encabezó en el orden local Mario Civalleri.

“Ha habido una oleada de Cambiemos en todo el país, no solo en Tandil, sino que nos ha favorecido a todos un poco porque si uno ve el mapa de la República Argentina, está todo amarillo; salvo el Conurbano”, subrayó el Intendente.

Interpretó entonces que “indudablemente la gente ha votado por un cambio de mejorar las instituciones y la democracia, de terminar con la corrupción, de no mentir. Creo que se votó eso; no por la parte económica porque ciertamente hay gente que la está pasando mal y que no llega a fin de mes. La reactivación comienza a existir, pero en algunos sectores, pero no es general como tendría que ser. Esperemos que llegue a todos”.

El jefe comunal sintetizó así que “la gente votó por un país distinto y un manejo distinto también de los políticos”.

El nuevo

Concejo

Por otro lado, se refirió a los resultados que obtuvieron las fuerzas de la oposición y admitió que “esperaba un porcentaje menor de Mauricio D’Alessandro, pero esto en forma personal, de 3 o 4 puntos menos. Me parecía que iba a caer muy mal lo que hizo de poner la boleta cortada; no por eso, sino porque lo que buscó él fue un engaño porque escondió la boleta dentro de Cambiemos. Y, después, siempre el peronismo o el kirchnerismo tuvo alrededor del 23-24 por ciento en todas las elecciones”.

Definida entonces la nueva conformación del Concejo Deliberante, consideró que “se trabajará bien y sin ningún problema” con los ediles que ingresarán al recinto, como lo ha sido siempre.

En ese sentido, Lunghi aclaró que “ciertamente y, no lo tomen como algo contra el periodismo, el 95 o 96 por ciento de las ordenanzas salen en forma mayoritaria y eso a veces no lo transmite muy clarito el periodismo. Está bien, quizás eso no venda. Pero son tres o cuatro cosas que se debaten en distintas posiciones, el resto sale todo por unanimidad”.

Más proyectos

Por su parte, el jefe comunal confirmó que hay muchos proyectos para Tandil, algunos que ya fueron presentados ante la Provincia y la Nación, y que espera que avancen en los próximos meses.

Entre ellos, mencionó la urbanización de Villa Aguirre, “por 216 millones de pesos, que se frenó en el último momento porque no había más partida, pero lo seguimos de cerca. Y el otro es el del Conservatorio, donde ofrecimos el terreno en Las Tunitas, ellos lo aceptaron y yo les prometí el 30 por ciento del presupuesto”.

Destacó que “es un muy buen proyecto, hasta con anfiteatro propio, de 40 millones de pesos. Llamé la semana pasada y me comentaron que están buscando la posibilidad de sacar, a través del Ministerio de Educación, 50 millones para poder firmar el convenio”.

La perspectiva

para 2019



Por último, Lunghi agradeció el acompañamiento de los tandilenses y no descartó la posibilidad de volver a pelear por la Intendencia en las próximas elecciones de 2019. Sin embargo, aclaró que “habrá que esperar. Soy un soldado de la UCR, así que lo que decida el radicalismo, va a ser. Como dijo Alfonsín: `Yo acato´”.

Por lo pronto, ratificó que con miras a la renovación que se dará a partir del 1 de diciembre próximo, habrá cambios en el Gabinete municipal. “Hay que ocupar los cargos que se van al Legislativo”, finalizó.

“Nuestro rol será defender

los proyectos del gobierno”

Por su parte, el actual jefe de Gabinete, Mario Civalleri, quien desde el próximo 1 de diciembre formará parte del Concejo Deliberante, analizó la jornada electoral y su futuro en el recinto. Se dijo feliz por el triunfo y compartió cómo se prepara para encarar su nuevo rol en el Deliberativo.

“Ayer estaba emocionado, hoy ya más tranquilo, muy feliz. Es una elección fantástica que va a quedar en mi memoria para siempre. Fue la mejor legislativa que hemos podido tener en todos estos años”, manifestó, y agradeció “mucho la gente, que ha vuelto a confiar en este proyecto que tiene a su cargo el gobierno de la ciudad hace 14 años”.

Si bien reconoció que “debe haber cosas pendientes”, resaltó que evidentemente “el balance es positivo porque son 14 años donde un gobierno está expuesto a sufrir muchos desgastes y llegar a estas instancias, y tener un gobierno que uno ve en las encuestas con una imagen positiva del setenta y pico por ciento, e ir a una elección y sacar casi el 50 por ciento de los votos, es una ratificación importante que nos llena de alegría”.

Su perfil en

el Concejo

Ya de cara al nuevo rol que cumplirá en el Concejo Deliberante, Civalleri afirmó que “mientras sea parte del gobierno, la gente me va a parar por la calle y me va a seguir pidiendo un cordón cuneta, o una red de agua o de cloaca. Me identifican con la obra pública por mi formación profesional y porque estuve mucho tiempo frente a la Secretaría de Obras Públicas, con lo cual va a seguir siendo igual en el Concejo”.

Lo que sí dijo tener en claro es el rol que deben tener todos los concejales del oficialismo, que es “defender los proyectos del gobierno. Creo que hay que tratar de lograr los mejores espacios de debate entre el bloque y los funcionarios del Ejecutivo -me refiero a los proyectos importantes- de forma tal que cuando suban, el bloque es el encargado de que se logren los votos para que éstos tengan vigencia. Así que mi rol será básicamente ese: tratar de generar y de poner a disposición del Ejecutivo todas las herramientas que necesite para gobernar y para llevar adelante el proyecto por el cual fue votado”.

Civalleri admitió que eso implica “extremar el diálogo para que no haya disidencias. Este año se han marcado algunas diferencias, pero fueron amplificadas. Todos los proyectos importantes, el bloque los acompañó y los defendió, y creo que debe seguir siendo así”.

Los resultados

de la oposición

Por último, valoró el gesto que tuvo Rogelio Iparraguirre, quien se acercó a saludarlo al comité radical. “Tengo un aprecio personal y respeto político por él. Le ha tocado en esta elección llevar una mochila complicada, y lo hizo muy bien y lo defendió. Eso me parece valioso, más allá de que yo no esté de acuerdo con su proyecto”, destacó, y confió en que “seguramente vamos a poder trabajar juntos”.

Por último, sobre la elección de Mauricio D’Alessandro, dijo que “tuvo una merma, hubo claramente una polarización entre dos proyectos a nivel nacional y provincial que devoraron las posibilidades de otros”.