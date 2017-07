Tandil fue otra de las sedes de la consulta popular venezolana

Unos 25 ciudadanos venezolanos residentes en Tandil también expresaron su opinión en la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional ante la crisis institucional que atraviesa el país.

Tandil fue el último “punto soberano” incorporado a los 639 dispuestos en 559 ciudades de 101 países, de acuerdo a lo señalado a El Eco de Tandil por Rosángel García, una de las referentes de los residentes venezolanos en Tandil.

Organizados mediante un grupo de Facebook y con otro de whatsapp, suman 26 los integrantes de los grupos, en tanto que la participación de ayer permitió detectar la presencia de otros coterráneos en la zona. Quienes quieran sumarse, pueden comunicarse al teléfono celular (249) 154-602866.

Además, dijo que poseen un representante en la entidad que reúne a las colectividades en Tandil.

La organización



Rosángel García señaló que desde el jueves 6 venían gestionando para contar con un centro de votación, denominado “punto soberano”, en la zona. El último miércoles se logró la autorización y “fuimos el último punto incorporado a nivel mundial”, dijo.

En tres días se logró montar la logística, que incluyó la gestión ante la Municipalidad para permitir que el punto de consulta se establezca en una carpa que se montó en la glorieta de la Plaza Independencia.

“Además, vía Skype con los coordinadores principales de Buenos Aires, logramos la capacitación para los miembros de mesa y colaboradores”, explicó y agregó que “estamos contentos por poder colaborar con esta iniciativa de la Asamblea Nacional de Venezuela”.

La crisis



Consultada acerca de cómo viven los residentes en Tandil el actual panorama en su tierra natal, Rosángel García dijo que “estamos muy acongojados. Muchos se han tenido que venir, dejando a sus familias, y están aquí buscando trabajo para poder enviar medicinas y ayudar a sus familias a vivir o a sobrevivir”.

Agregó que “la situación en Venezuela no es fácil, nunca habíamos vivido algo así las últimas generaciones, desde la última dictadura, que cayó el 1958. Es muy triste, ya que no hay medicina, no hay comida ni libertad para el pueblo, que pide y necesita un cambio”.

Tres puntos



La venezolana residente en Tandil señaló que la consulta estaba integrada por tres preguntas. La primera era: “¿Rechaza y desconoce la propuesta de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?”.

La segunda era: “¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?”.

Finalmente, se preguntaba: “¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden nacional?”.

Para cerrar, Rosángel García planteó que “la idea es que respondamos ´sí, sí y sí´ para refutar y no permitir que el régimen de Nicolás Maduro permanezca en nuestro país y siga la invasión cubana”.