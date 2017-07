Taiana recorrió la ciudad y defendió las PASO “cuando hay diferencias locales”

Tras participar el miércoles por la noche del lanzamiento de la lista de Unida Ciudadana que lidera Rogelio Iparraguirre, el candidato a senador nacional Jorge Taiana extendió un día más su estadía en la ciudad, en el que aprovechó para mantener contacto con distintos sectores y adentrarse en la realidad local.

Así, seguido por los dirigentes del espacio, el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner se reunió con sindicalistas, con empresarios y recorrió la Universidad Nacional del Centro, y completó la actividad que encabezó el miércoles, día que coronó con el acto en el local de Paz 965.

De visita en los estudios de Eco TV, el excanciller dialogó con el magazine televisivo “La ciudad”, donde dejó algunos conceptos en torno al escenario político y los cuestionamientos por los casos de corrupción que acechan a funcionarios del anterior gobierno.

Tras compartir su mirada sobre el perfil de Tandil, con elogios y advertencias frente a una realidad que no escapa a la de otros distritos, abordó las internas que el frente político tendrá en el orden local.

En concreto, la nómina que lidera el actual concejal Rogelio Iparraguirre deberá medirse en agosto con la propuesta que presentó el maderero Daniel López y definir qué candidatos llegarán a las generales de octubre.

Así, Taiana determinó que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) “son un buen ejercicio cuando hay diferencias locales”, aclaración que realizó en función del debate que se llevó adelante a nivel nacional y que terminó con la presentación de dos propuestas ante la falta de acuerdo con el randazzismo.

Pese a que esta instancia prácticamente se desactivó, excepto en órdenes distritales, el exfuncionario insistió en que las primarias fueron instauradas como una experiencia que buscó lograr mayor participación y apertura.

“Los partidos políticos se cierran, se anquilosan, se eligen entre ellos y son pocos los que eligen”, y al hacerlas abiertas, se buscó otorgarle a las candidaturas el respaldo masivo de los ciudadanos.

Su mirada

sobre Tandil



Por otro lado, se dijo “muy contento” de estar en la ciudad, destacó su belleza y su actividad, con “muchas cosas interesantes” y que percibió una sociedad “con mucha vitalidad”, independientemente de las “dificultades”.

Notó sectores pujantes, con iniciativas, que marcan su perfil distintivo y citó el sector agroganadero, la larga tradición metalmecánica, el turismo y su “desarrollo importante”, la industria del software y de producción de chacinados.

Acentuó el rol de la Universidad Nacional del Centro, su crecimiento y fomento en investigación, tras una recorrida por el Campus acompañado por los precandidatos locales. “Hay una combinación de elementos muy interesante”, resumió.

Pese a lo planteado, admitió la existencia de problemas que no son ajenos a una realidad nacional y provincial. “Cuando uno habla con los empresarios y con los sindicalistas, está claro que no hay un rumbo de desarrollo industrial y muchos de ellos no encuentran respaldo”, certificó.

El exfuncionario del kirchnerismo citó el encuentro que mantuvo el miércoles con el padre Raúl Troncoso, con quien recorrió las Casitas de La Esperanza. “Necesita financiamiento para contratar trabajadoras sociales que ayuden a manejar el hogar”, indicó y elogió la obra llevada adelante por el párroco. “Está muy bien preparado, tiene muy buenas condiciones y está listo para inaugurar pero falta personal”, enfatizó sobre el geriátrico.



La política como

herramienta

En otro pasaje de la entrevista televisiva, el excanciller abordó el escenario político nacional, los casos de corrupción en el anterior gobierno, se refirió a las encuestas y a la crisis de los partidos políticos, que avanzan hacia liderazgos personalistas.

“La política es la única herramienta que tienen las personas de a pie para cambiar el destino propio, el de sus familias”, definió y apuntó contra aquellos que la denigran, a los que atribuyó “otros intereses para garantizarse su propio bienestar”.

Sobre los sondeos de opinión, diferenció al sector duro, con posiciones firmes, que vota ciertas líneas políticas y que “el gran cambio lo da un sector más fluctuante, intermedio”.

Ratificó que se vota menos al partido, que “antes había más preocupación por el lineamiento partidario, la fidelidad del voto al sello y a la plataforma”. Esa circunstancia, en esta época de la “posmodernidad líquida, se ha debilitado”.

“Efectivamente las fuerzas políticas son menos homogéneas y más basadas en liderazgos. Hay una crisis del mecanismo de representación en las democracias en general y eso ha hecho que muchas estructuras partidarias tengan vaivenes grandes”, evaluó.

“Tolerancia cero

con la corrupción”

En medio del debate en torno a la movida para expulsar la semana próxima a Julio De Vido de la Cámara de Diputados de la Nación por sus causas judiciales, Jorge Taiana dijo que “todos los hechos y denuncias de corrupción deben ser investigados a fondo y debe haber tolerancia cero con la corrupción”.

De todos modos, consideró que “muchas veces se ha puesto el acento en las figuras políticas del Ejecutivo y Legislativo”, que “han estado bajo una luz más fuerte de observación y crítica. Pero también tenemos que pensar en otros sectores, como la administración de Justicia, el verdadero Poder Judicial, o el empresario”.

Abonó la teoría sobre el descreimiento en la política pero también sumó a otros sectores que corren con la misma suerte, como el de “la prensa, empresariado, fuerzas de seguridad, en el Poder Judicial”.

“Hay muchos sectores que están sometidos a una visión fuertemente crítica por parte de la sociedad”, insistió y planteó que “lo bueno sería poder arreglar todo eso”.