Según un sondeo, Cambiemos le sacaría unos 15 puntos a D’Alessandro y 16 a Iparraguirre

El amplio sondeo que trascendió este fin de semana a partir de su publicación en www.eleco.com.ar proporciona una serie interesante de datos sobre el pensamiento de los electores, además de los correspondientes a los específicos sobre la intención de voto.

La conclusión del trabajo es que la lista local de Cambiemos sería respaldada por el 32,8 por ciento de los votantes, mientras que 1País sumaría el 18,5 por ciento y Unidad Ciudadana quedaría tercero, con el 17,1 por ciento. Luego se ubicarían Patria Grande (3,3 por ciento), Frente Justicialista Cumplir (2,7) y el Frente de Izquierda (1,3 por ciento), según los datos surgidos del relevamiento.

Es importante señalar que un 12,5 por ciento de los consultados planteó que aún no tenía definido su voto y que un 6,3 dijo no saber o no quiso contestar.

De confirmarse la encuesta en las urnas, un dato llamativo es la pérdida de votos que implicaría para la alianza Cambiemos a nivel local (32,8) si se compara con el resultado en el orden provincial, ya que el 42,1 por ciento de los consultados se inclinaría por la lista que encabeza Esteban Bullrich. En menor medida, la misma tendencia se marca para Unidad Ciudadana (17,1 por ciento en Tandil, contra 21 por ciento para Cristina Fernández de Kirchner), mientras que D´Alessandro la quiebra al duplicar los votos que tendría Sergio Massa en esta ciudad.

Visión sobre

la Provincia



Además de los datos fríos sobre el posible resultado de la jornada electoral del domingo venidero, el informe incluyó datos sobre otros temas de la ciudad que fueron incluidos al momento de los sondeos.

Una de las preguntas era sobre los tres problemas más graves que tiene actualmente la provincia de Buenos Aires, surgiendo a nivel general la inseguridad al tope (64,3%), seguido por la drogadicción y el tráfico de drogas (44,9%). El desempleo y la falta de trabajo (36,8%) se ubicó en el tercer lugar, mientras que el mal estado de la educación pública (26,2%) y la inflación (24,7%) ocuparon el cuarto y el quinto escalón respectivamente. Cabe aclarar que hubo un promedio de 2,78 menciones.

Sin embargo, la valoración cambia cuando se observan los resultados considerando a quién había votado el entrevistado en las últimas PASO.

Quienes votaron a Unidad Ciudadana la dan el primer lugar entre los problemas al desempleo (61,5%), seguido por la inseguridad (52,3%) y la inflación (46,2%). Quienes votaron por Cambiemos, Cumplir y 1País fueron coincidentes con la tendencia general acerca de los dos principales temas de preocupación en la provincia.

Los problemas de Tandil

El estado de calles y veredas junto a la inseguridad son los principales temas de preocupación en Tandil según la encuesta, con una diferencia de tan solo una décima porcentual (41,9 vs. 41,8).

El tercer lugar lo ocupa la falta de trabajo (28,8%), seguido por la drogadicción (24%), la inflación (23,4%) y el tránsito (21,7%).

El promedio de menciones ante este tema fue del 2,74.

Como se dio en los resultados provinciales, quienes en las PASO votaron por Cambiemos, Cumplir y 1País coinciden al momento de priorizar los dos principales problemas de Tandil, mientras que para los votantes por Unidad Ciudadana el mayor tema de preocupación es la inflación (40%) seguido por la el estado de calles y veredas y la falta de empleo, ambas con 38,5%).

Cuestión de imagen

Durante la encuesta también se pidió la opinión sobre la imagen de los titulares de los poderes ejecutivos nacional, provincial y municipal. Surgió un valor neto, producto de la suma de la imagen muy buena y buena y el descuento de la mala y muy mala.

El presidente Mauricio Macri terminó así con un neto de 18,5% sobre su imagen, mientras que su gestión obtuvo 14,8%.

Para la gobernadora María Eugenia Vidal, su neto sobre la imagen fue 39,4%, mientras que el correspondiente a su gestión quedó en 34,6%.

Ambos valores fueron superados por el intendente Miguel Lunghi, con 53,6% en su imagen y 51% para su gestión.

Siguiendo el mismo criterio para obtener los netos, se consultó sobre la imagen de los candidatos a senador.

Solamente Esteban Bullrich terminó con un valor positivo (4,5%), mientras que el resto se ubicó en valores negativos: Cristina Fernández de Kirchner terminó con un -39,1%, producto de una imagen muy mala que trepó al 52,2% y una mala del 12,4%; Sergio Massa, con -22,4%; y Florencio Randazzo, con -18,3%.

La misma medición abarcó a los candidatos locales, destacándose que Mario Civalleri logró un neto de 25,8% y Mauricio D`Alessandro un 17,1%. Rogelio Iparraguirre obtuvo un 4,9 % y Juan Arrizabalaga un 4,1%.

Néstor Auza fue el único medido que terminó con un neto negativo: -8,3%, en tanto que no se conoció el resultado sobre Martín Benítez (Izquierda).

El trabajo incluyó vinculaciones de referentes locales (no solo candidatos) con temas tales como honestidad, capacidad de gestión, preocupación por la seguridad, ineptitud y corrupción.

Solucionadores

Otra de las consultas realizadas en la encuesta era sobre quiénes estaban en mejores condiciones para solucionar los problemas de Tandil.

Un 47 por ciento se inclinó por el macrismo, mientras que el 20 por ciento lo hizo por el kirchnerismo y un 8 por ciento por el massismo. Un 3 por ciento otorgó dicho rol al peronismo y un 1 por ciento al randacismo.

Aspectos técnicos

El trabajo fue pedido por el candidato a concejal Mauricio D’Alessandro, primer candidato a concejal por el frente 1País, y se llevó a cabo entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, sobre 291 encuestas efectivas.

El universo analizado son usuarios de redes sociales del partido de Tandil, provincia de Buenos Aires, con edades de entre 16 y 70 años. La encuesta se publicó en usuarios de redes sociales y se invitó a responderla, seleccionando los casos de manera aleatoria, con ponderaciones para ajustar las variables a parámetros conocidos de sexo, edad y nivel educativo.