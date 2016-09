Se viven momentos de gran incertidumbre en las pymes por el contexto económico actual

A pesar de la reciente sanción de la Ley Pyme, el sector de pequeñas y medianas empresas atraviesa aún momentos de gran incertidumbre con una caída importante de la fabricación y el consumo, sumada a la falta de créditos accesibles para los emprendedores.

El presidente de Apymet, Gustavo Dacovich, confió que viven “un momento de incertidumbre, carecemos de certezas, y eso genera que no sepamos dónde estamos parados en las pymes en varios sentidos”.

En ese marco, aseguró que “es muy difícil proyectar a futuro cuando uno no sabe cuáles van a ser los costos”, en referencia a las tarifas de la energía, ya que el recurso de amparo que protegió a los usuarios domiciliarios, no alcanzó a las Pymes.

Pero adelantó que también presentarán un amparo por “una cuestión de igualdad ante la ley, no puede ser que aun sector de la sociedad lo incluya la medida y a otro no”.

“Las entidades madre que nos nuclean a las pequeñas cámaras de las ciudades, ya hicieron una presentación judicial para que lo mismo que pasó a nivel familiar pase a las pymes”, indicó.

Ley Pyme

Apymet incluye varios rubros, “si bien el fuerte es el metalmecánico, con el pasar del tiempo por diferentes crisis que hubo se incluyó a otros sectores también, por ejemplo estamos nosotros que somos de la construcción, hay gente de alimenticios, textiles, y hoy el común denominador es la incertidumbre”.

Con la Ley Pymes, “la idea es ensamblar parte de nuestros productos con artículos externos, por un lado está bueno todo lo que implica esta ley, es lo que todos deseamos durante mucho tiempo, por lo menos desde que yo empecé a participar de este tipo de actividades queríamos que la evaluación de las pymes sea como pymes, no que a la hora de negociar lo hiciera la UIA en nombre nuestro, donde están las grandes plantas industriales”.

“No se puede comparar un autopartista como Fiat con nosotros a nivel local y los convenios se hacen a nivel Fiat, Peugeot, Ford, entonces realmente los regímenes son diferentes, la forma de trabajar es diferente. Hay un abismo entre una empresa y otra”, manifestó.

Consideró que a partir de ahora, “empezarían a tener ciertos beneficios las pymes, eso está bueno tanto en lo impositivo como para tomarse créditos, en el impuesto al cheque. Es una ley que va a salir, pero hasta el momento no está, seguimos igual”.

“Viene un cambio”

A pesar del incierto panorama, aseguró que no hay casos de pymes que hayan cerrado en la ciudad o que estén echando empleados, como sucede con los locales en el centro.

“En metalmecánica hay expectativa, hay gente que tiene contratos nuevos, con Fiat, para hacer todo lo que es matricería, ese es un eslabón de un montón de otros trabajos”, señaló.

En lo que concierne al rubro de la construcción aseguró que bajó un 10 por ciento aproximadamente.

“Todo lo que es sector privado, fideicomiso sigue trabajando a un nivel parecido, hay una pequeña baja pero algo que se puede llevar adelante. La mayor parte de los inconvenientes pasan por el Procrear con la incertidumbre que tienen porque las empresas que han construido no están cobrando certificados. Desconozco si es porque no está el dinero o porque no se terminó bien el trabajo, pero las obras están paradas”, manifestó.

No obstante, sostuvo que “había 1300 personas trabajando en el complejo urbanístico y hoy hay poco más de 300, entonces esas personas que con sus familias son cerca de 4 mil hoy la están pasando mal”.

“Yo creo que viene todo un cambio, se está auditando mucho. Quizás se sorprendió el nuevo gobierno con cómo encontró las cosas, pero espero que pronto tomen decisiones y que haya licitaciones para obra pública a nivel provincial como a nivel nacional, eso va a determinar que vuelva la gente a trabajar y que haya consumo nuevamente”, vaticinó.

En cuanto a las empresas alimenticias de la ciudad, aseguró que también hablan de “una baja importante en el consumo, en las reposiciones”.

“Cuando no hay trabajo todos restringimos, yo creo que empezamos por lo superfluo y después terminamos bajando hasta la forma en que comemos”, admitió y consideró que “o se está reacomodando, que ojalá sea así, o bien estamos en una crisis”.

“Soy optimista”

A pesar del adverso panorama, Dacovich confió que “soy muy optimista, es algo que por ahí tiene que pasar para empezar una nueva forma de hacer las cosas”.

Pero advirtió que desea que sea “lo más rápido posible” porque “que no haya consumo a que cada vez se retraigan más las compras y que por ende haya menos fabricación, hoy los porcentajes de venta y fabricación son menores que el año pasado, como los de construcción también”.

“Los ajustes que están haciendo esperamos que los hagan lo más rápido posible y que sean lo más efectivos posible”, expresó.

Líneas de

crédito

Por otra parte, planteó la necesidad de que se promueva “alguna línea de crédito, para volver a dinamizar la economía. Tuvimos una reunión con un banco importante a nivel nacional, y a un microemprendedor le prestan plata al 4 por ciento mensual, entonces con esa tasa es muy complejo crecer, o mantenerte”.

“Las pymes se forman con gente que tiene utopías, le van dando forma, van generando un negocio, que se transforma con el pasar del tiempo en una pyme. Empezás con tu familia, después dos empleados, y cuando te querés acordar tenés 10 empleados o 20 y podés llegar con suerte a 50 o 100 pero todo es muy utópico”, contó.

En esa línea, recalcó que “el emprendedor pyme realmente necesita del Estado cerca de él, no siendo un estado benefactor que le lleve adelante su sueño, pero dándole un seguimiento, colaborando de varias formas, no sólo en lo económico, sino instruyéndolo, capacitándolo”.

De ese modo, se lograría que “las pymes puedan perdurar más en el tiempo porque hoy en día perduran muy poco. A nivel nacional se habla de que en 10 años quedan 2 de cada 10 pymes”.

Eso se debe “no sólo a la parte económica sino a diversos factores, pero detrás de ese emprendedor estaría bueno que cada vez más estuviera el estado colaborando en orientarlos, formarlos, darles una mano. El comienzo siempre es factible, lo difícil es perdurar en el tiempo con los vaivenes económicos que tenemos en la Argentina”.

Perdurar

“Nuestra expectativa es perdurar en el tiempo. Los que hace muchos años que estamos en esto igualmente, no tenemos la tranquilidad de que vamos a perdurar. Al contrario, todos los días estamos mirando cómo hacemos algo nuevo, o cómo tomamos crédito si queremos hacer algún proyecto nuevo, eso es lo que hoy no existe”.

“Hoy el crédito es muy personal, todo es en base a un respaldo particular. Desde Apymet estamos constantemente con entidades bancarias para ver de qué forma lograr que el pyme pueda comprar esa máquina para poder fabricar un elemento lo más rápido posible o más cantidad”, indicó.

En ese contexto, enfatizó que “es difícil dar vuelta la rueda, empezar a girarla y más difícil cuando cada sector piensa en lo personal, no hay una evaluación conjunta para llegar a un fin común”.

“Cómo hago yo para mantener y competir con lo que me ingresa hoy de China, y de otros países, es muy desigual porque una chapa que pagás 10 dólares acá, en México pagás 4. Es muy difícil competir, hay que sentarse a una mesa y evaluar todo eso, ni que entre todo del exterior ni que cierre la frontera y no entre nada”, finalizó.