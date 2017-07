Rogelio Iparraguirre destacó el compromiso y la buena gestión del grupo del Taller Protegido

El edil del PJ-FPV y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, se reunió en la tarde de ayer con las autoridades del Taller Protegido de Tandil para conocer en profundidad la realidad de la institución que trabaja desde 1983 en la integración de jóvenes con capacidades diferentes.

El taller tiene su sede en 25 de Mayo 339, donde también funciona el salón de ventas de la institución. Hoy la organización trabaja con 66 hombres y mujeres con capacidades diferentes, brindándoles la posibilidad de llevar adelante alternativas productivas sustentables y de integración.

Desde hace más de una década el Taller Protegido de Tandil tiene un predio en pleno corazón de Villa Aguirre, Chapaleofú y Aeronáutica Argentina, donde funciona una planta de recuperación, reciclado y venta de envases plásticos de PET. Actualmente tienen una enfardadora y están enviando un vagón de tren completo cada 40 días, aunque desde la institución se han trazado el objetivo de poder enviar un vagón cada 30 días.

El edil se reunió con la coordinadora de la asociación civil, Elisa Gutiérrez, y juntos recorrieron el predio donde se realiza el trabajo de recupero y reciclado. “Es un grupo de trabajo fenomenal, con un compromiso inmenso, con una gran capacidad de organización y con una muy buena gestión” indicó Iparraguirre

“El Taller Protegido es casi autosustentable. Solo el 30 por ciento del dinero para funcionar proviene del Estado. Principalmente por las becas de la Provincia, algo que se aporta desde el Estado nacional y algunos recursos que provee el Municipio. Pero el 70 por ciento restante es a partir de los recursos que ellos mismos generan”, resaltó el precandidato a concejal por Unidad Ciudadana.

Falta de

transporte

El edil remarcó que, a pesar del enorme esfuerzo que hacen, tienen alguna serie de inconvenientes por la falta de gestión del Estado municipal, por ejemplo, para resolver el traslado y transporte de los chicos que trabajan en el Taller.

“Les dicen que como algunos de los chicos tienen obra social y la obra social debería cubrir el transporte, por lo tanto, el Municipio no se los cubre”, dijo y agregó que “el punto es que el Estado lo que tiene que hacer es garantizar ese derecho. Si la obra social no les cubre el transporte, entonces, o hace la gestión como Estado ante la obra social para que lo cubra, o bien, cubre como Estado el transporte de esos chicos que, además, es lo que venían haciendo hasta el año pasado y este año dejaron de cubrirlo. Muchos de estos chicos no se trasladan en colectivo sino que lo hacen en una combi que los pasa a buscar por sus casas y los lleva hasta el Taller Protegido”, indicó

“Por otra parte, necesitan el apoyo del Municipio o bien para comprar una nueva compactadora y enfardadora o bien para hacer las gestiones que le permitan recuperar, así sea en comodato o con una compra en cuotas, la enfardadora que tiene el Hospital de Niños que ya hace dos años que dejó de darle uso y que está guardada en un galpón. Lo que necesitan en ese caso es la gestión del Estado municipal para que cumpla con su rol”, manifestó Iparraguirre.

Sumarlo a la

Mesa Girsu



Por otro lado, en la reunión también se abordó el proyecto de ordenanza que el bloque del PJ-FPV presentó en el Concejo Deliberante para que en Tandil exista un sistema progresivo en el tiempo para avanzar en la separación en origen de nuestros propios residuos. En ese sentido, el edil convocó a la asociación civil a formar parte de la Mesa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).

“Nos parece muy importante el trabajo que llevan adelante desde la asociación en materia de reciclado y los invitamos a que se sumen a la Mesa Girsu. De hecho, les comentamos que recientemente presentamos un proyecto para institucionalizar ese espacio, habida cuenta de que Lunghi tiene una negativa rotunda a dar algún paso en la separación en origen y que el radicalismo no ha participado de la Mesa Girsu. Lo que planteamos es la institucionalización a partir de un concejo consultivo y creemos que el trabajo y la experiencia que tiene el Taller Protegido en materia de reciclado sería de enorme importancia”, concluyó el concejal que busca renovar su banca.