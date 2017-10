Rogelio Iparraguirre definió a su espacio como la “real y verdadera oposición” al gobierno de Lunghi

Fue una noche de festejos y esperanza en el bunker de Unidad Ciudadana. Con los tres concejales que asumirán en diciembre y la pelea voto a voto por meter un consejero escolar, el primer objetivo, el que se trazaron en julio, se había cumplido. Los militantes, amigos y familiares de los candidatos alentaban al líder Rogelio Iparraguirre, quien colocó a su espacio político como “la real y verdadera oposición” al lunghismo y alentó a sus compañeros, en más de una ocasión, con la frase “esto recién comienza”.

Pasadas las 20.30, los fiscales y militantes comenzaron a acercar las planillas al centro de cómputos del local ubicado en Paz 965. En una oficina, la mesa chica, integrada por Darío Méndez, Severiano Mon, José Ignacio Fosco, María Eugenia Poumé y Eduardo “Tony” Ferrer, seguía el minuto a minuto de los resultados.

Desde temprano, Rogelio Iparraguirre charlaba con los militantes y respondía a las salidas en vivo de los distintos medios periodísticos. Minutos después de que sonaran las palabras del ganador Mario Civalleri, el candidato de Unidad Ciudadana salió a hablar y luego se dirigió al Comité de la UCR a felicitar a los referentes del oficialismo.

“Superamos las

expectativas”

Minutos antes de las 22, los candidatos de la lista y dirigentes de los diversos espacios que conformaron Unidad Ciudadana se ubicaron sobre un improvisado escenario. Iparraguirre tomó el micrófono y los militantes lo recibieron con el canto de “Ro, Ro, Ro”, como el inicio de la canción de Rodrigo Bueno que animó uno de los spots de campaña.

Con los primeros resultados, dirigió sus palabras a “los maravillosos compañeros” y los vecinos de Tandil que “están esperando las definiciones de los partidos políticos de acuerdo a los resultados de esta elección”.

En principio, evaluó que “la elección que hemos hecho en Tandil ha superado con creces nuestras expectativas y las metas que nos habíamos puesto a comienzo de año”. Y en otro estallido, volvieron a sonar las voces militantes con el “Ro, Ro, Ro”.

Analizó que “con criterio de racionalidad, producto de la interpretación del escenario político local y no de las expresiones de deseo”, cuando comenzó el año y “poco a poco le íbamos dando forma a esto que recién empieza, que es la Unidad Ciudadana, nos habíamos planteado un objetivo muy claro en la ciudad de Tandil: lograr dos concejales para el Concejo Deliberante y el sueño, la expectativa, sabiendo que iba a depender de nuestro trabajo, de un tercer concejal. En este momento estamos en condiciones de asegurar que tenemos tres concejales”.

En ese instante de celebración y algarabía, convocó a Silvia Nosei y a Juan Ariel Risso, quien fue recibido por los militantes con cánticos de “olé, olé, olé, Pico, Pico”.

La labor de

la militancia

Acompañado por su madre, hermanas y sobrinos, Iparraguirre se refirió al armado político. En ese sentido, expresó que lograron “romper con algo que era casi una costumbre y era que una lista se conformaba con gente que te hacía la gauchada de prestarte el nombre, de acompañarte, pero hasta ahí llegaba. Puedo decir con seguridad, y lo saben todos ustedes, que del primer candidato a concejal hasta el último consejero escolar suplente se cargaron esta militancia al hombro, y es un ejemplo que vale la pena resaltar”.

Por otra parte, agradeció “desde lo más hondo de nuestro corazón” a los fiscales y destacó que “hoy fueron un relojito. Fue un ejemplo el laburo que hicieron con la comprensión política y el compromiso, sabiendo que estamos pasando por la experiencia de un Gobierno nacional que en las elecciones Primarias nos demostró estar dispuesto a todo”.

Valoró que “nuestros fiscales, con esta conciencia política, salieron hoy a las 7 de la mañana a las escuelas de la ciudad y hasta el último minuto que llegó el último fiscal trayendo las planillas, trabajaron con un compromiso y una comprensión fenomenales”.

Por otra parte, reconoció a los militantes de las distintas fuerzas políticas que “dieron el puntapié inicial de lo que es la Unidad Ciudadana en nuestra ciudad”, que “permitieron que se constituya la Unidad Ciudadana porque esto es un comienzo apenas”. Entonces, resaltó y agradeció la participación del MPE (Movimiento de Participación Estudiantil), de la Agrupación 17 de Noviembre, de la JP (Juventud Peronista), el Socialismo para la Victoria, Primero Tandil y La Cámpora.

“Además, la importancia que tiene para nosotros y resaltarlo hoy aquí, la cantidad de caras nuevas que van dándole forma a esto que es la Unidad Ciudadana que afronta un desafío de carácter histórico. Agradecerles a cada uno de ustedes que se sumaron a participar, a militar”, frase que se cerró con otro contundente aplauso.

El reproche a López

y a D’Alessandro

Iparraguirre reconoció el rol central de la militancia y valoró “el modo de encarar esta coyuntura electoral que tuvo la Unidad Ciudadana de Tandil, fue realmente ejemplar, fue algo hermoso de vivir, fue una experiencia que hay que resaltar y rescatar hacia adelante para que no se repitan otras cosas, donde la coherencia sin especulaciones vuelve a ser un valor central porque los votos no tienen dueño, y me parece que esta vez lo aprendimos todos o esperamos que lo hayan aprendido todos”, lanzó en alusión a Daniel López, su competidor en las PASO, quien terminó haciendo campaña junto al Frente Renovador de Mauricio D’Alessandro.

Es que Iparraguirre logró el 24,59 por ciento de los votos en las generales, frente al total de 24,52 de las dos listas en las PASO. Es decir que pudo retener los 4.150 sufragios que había obtenido el dirigente maderero Daniel López en el marco de la interna. Cabe destacar que anoche los acompañaba Marcela Oudoukian, segunda precandidata de la lista perdedora.

En ese sentido, afirmó que “competimos en una primaria limpia, frontal, con propuestas, con trabajo, con militancia, y nos propusimos aquel primer día, el 24 de julio, que de nuestra boca no iba a salir un solo agravio, una sola chicana, que no íbamos a menospreciar ni a despreciar a nadie, así recibiéramos exactamente lo contrario” y en clara referencia a D’Alessandro, agregó que “como lamentablemente, en algunos casos sucedió. Tengan la seguridad de que vale la pena dar el ejemplo compañeros, y está visto en los resultados”.

El reconocimiento al

triunfo de Civalleri

Por otro lado, adelantó “nuestro saludo y felicitación a la fuerza política que se impuso por un claro margen en la ciudad de Tandil, como es la alianza Cambiemos encabezada por su primer candidato a concejal, el actual jefe de Gabinete Mario Civalleri. Lo felicitamos porque han hecho una fenomenal elección”.

Le anunció a la militancia que tras sus palabras saldría para el comité de Mitre a saludar a la fuerza política ganadora y minutos después se hizo presente para felicitar a Civalleri, como así también al jefe de campaña Matías Civale y al intendente Miguel Lunghi.

“Somos una fuerza política que nos tenemos que poner como meta comprender, interpretar e interpelar cada día mejor a nuestra sociedad. Nunca compañeros, después de una elección, hay que leer el resultado -así nuestro adversario haya obtenido un triunfo como en este caso lo logró Cambiemos en Tandil- machacándole o criticándole o echándole la culpa de algo al electorado. Los tandilenses y las tandilenses son inteligentes, saben lo que hacen”, dijo.

Una oposición

“aún mejor”

Sin embargo, lanzó que “la pelota está en nuestra cancha, esto es un mojón, esto es un comienzo” y definió que “somos la real y verdadera oposición política al gobierno de Lunghi en Tandil”.

Evaluó que con los resultados de anoche “nuestra participación en el Concejo Deliberante creció un 60 por ciento, pasamos de tres concejales a cinco, pero esta oposición que somos nosotros, y que vamos construyendo, al gobierno del doctor Miguel Angel Lunghi debe ser siempre constructiva, una oposición con respeto, una oposición con propuestas, una oposición comprometida. Hemos demostrado haber sido capaces de eso hasta acá; ahora debemos hacerlo aún mejor”.

Rumbo

a 2019

Ya sobre el final y desde lo personal, agradeció al jefe de la campaña electoral y actual concejal Darío Méndez, a “mi compañera” María Nazábal y al secretario del bloque Severiano Mon por su trabajo. También, a la candidata a concejal Gabriela Trejo por la “elección fenomenal” en María Ignacia.

Por último, se refirió al escenario nacional en la provincia de Buenos Aires y les pidió a los militantes que “tengan paciencia, no caigan en ninguna operación interesada”, porque “ya nos han demostrado en las Primarias de lo que eran capaces manipulando la carga de los datos, incluso, manipulando los propios datos como se vio”.

Auguró que la noche sería larga, aunque su vaticinio no se cumplió ya que los resultados definitivos estuvieron antes del final del día. Entonces, llamó a sumar energía “para que la mejor de las nuestras, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, se imponga otra vez en la provincia de Buenos Aires” y desató otro sentido canto por la líder de Unidad Ciudadana.

Para cerrar, vociferó ante los militantes: “A no aflojar que esto recién empieza, esto recién comienza”, y marcó la cancha de cara a 2019, donde el peronismo deberá rearmarse para tener chances ante el fortalecido frente Cambiemos.