Referentes de Suteba presentaron una nota con reclamos a funcionarios provinciales

El secretario general de Suteba, Hugo González, aprovechó el encuentro provincial “Buenos Aires hace Escuela” que se desarrolló el lunes y ayer en el Centro Cultural Universitario para entregar una nota que plantea la problemática docente en Tandil y también a nivel general.

González explicó que se acercaron al encuentro con la nota con intenciones de presentársela al director de Cultura, pero como no estaba presente se la dieron al director de Gestión Educativa de la Provincia Roberto Angrisani, a quien le dejaron la nota “con el planteo provincial y las particularidades locales respecto a temas que tenemos sin resolver en el distrito”.

En lo que respecta a infraestructura, manifestó que “estamos reclamando que la Provincia no ha ejecutado ningún fondo propio en Tandil. En toda la Provincia no se ha invertido nada de lo que es propio”.

En el petitorio también se apunta al reclamo paritario y la continuidad del Programa Nacional de Formación, que “venía con una trayectoria importante y que fue cortado por esta gestión. A su vez, el pedido de reincorporación de esos trabajadores que han sido despedidos”.

Reclamos

locales

“En materia local, aparte de la infraestructura, pedimos que se resuelva la situación del transporte escolar, la situación de los cargos y algo que es muy importante para el trabajador docente de Tandil, que es que podamos lograr la descentralización completa para poder hacer todas las cargas acá, para dejar de tener problemas en los cobros”, expuso.

En ese contexto “mes a mes hay situaciones de no cobro, no tantas como hubo en un momento pero sabemos que puede suceder. Es una situación que ya la hemos planteado antes del receso de invierno, se habían comprometido a tener una respuesta pero eso no ha llegado. Es necesario para no tener más problemas de cobro”.

En tanto, contó que el funcionario “se comprometió a trasladar a cada una de las direcciones y los responsables de cada una de las áreas los planteos”.

Además, se comprometió a “gestionar una reunión por el tema descentralización en La Plata”.

“Esperemos tener alguna respuesta porque la situación que estamos atravesando hoy en Tandil en materia de infraestructura es compleja, seguimos debatiendo el Fondo de Financiamiento Educativo, estos 23 millones que no se ejecutaron del año pasado, que están en una cuenta en el banco. Necesitamos una resolución política a estas situaciones”, concluyó.