Paro docente en la Provincia para el próximo miércoles

La presidente de la FEB, Mirta Petrocini, aseguró que “los docentes bonaerenses llevarán adelante un paro de 24 horas este miércoles 14 de junio, ante una nueva propuesta salarial insuficiente y la negativa oficial de devolver los descuentos realizados”.

En este sentido, Petrocini indicó que “hay una clara determinación política de no efectuar la devolución inmediata de descuentos que, en su mayoría, fueron mal aplicados y que dejaron a miles de docente prácticamente sin salario”.

“Es vergonzoso que, en vez de sentarnos a la Paritaria a discutir incremento salarial, tengamos que reclamar que nos paguen lo que nos quitaron”, dijo la titular de la FEB y agregó que “hay docentes que este mes casi no percibieron salario. Es una situación angustiante”.

Asimismo, Petrocini explicó que “hace cuatro meses que el Gobierno hace la misma propuesta, porque no hay ninguna modificación en la estructura salarial. No hay consolidación del salario docente, no le llega al jubilado, no hay recuperación del poder adquisitivo”.

La propuesta que oficializó esta tarde el Gobierno consistió en:

• Una suma no remunerativa de $2000 por cargo, por única vez (hasta 2 cargos), como recuperación salarial 2016.

• Incremento del 21% para el 2017 (11% en abril y 10% en septiembre). Cláusula “gatillo” en julio para el primer tramo y en enero 2018 para el segundo.

• Incorporación de una suma incierta, cuatrimestral, en concepto de presentismo, de acuerdo con el “ahorro” que se logre por licencias.

• Para 2018 y 2019, un incremento igual al de índice inflacionario más un 10% de esa inflación. Es decir, si la inflación fuese del 20%, el incremento total sería del 22% (20% + 2%)

“En la práctica, esta propuesta significa una mejora de sólo $90. Un docente que recién se inicia estaría percibiendo un salario de bolsillo inferior a los $12.000, lo cual lo dejaría por debajo de la línea de la pobreza. Es inaceptable, por eso todos los gremios rechazamos esta propuesta”, dijo Petrocini.

Además, la titular de la FEB señaló que “por el momento, no hay una nueva convocatoria” y explicó que “hace 70 días que estamos en las aulas, dando clases, mostrando predisposición para dialogar y para solucionar el conflicto. Pero nunca quieren sentarse a discutir seriamente, no sólo salario, sino todas las condiciones de la Educación Pública”.