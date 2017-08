Para Rubén Sentís en Tandil “no hay actualmente un referente del peronismo”

Uno de los históricos del peronismo vernáculo, José Rubén Sentís, quien no tuvo participación alguna en las PASO locales, habló en el programa “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM) sobre el reciente acto eleccionario. Para el hombre político “no tenés en la actualidad un referente del peronismo en Tandil. Será apasionante la interna de conducción partidaria del justicialismo en el mes de diciembre. Me parece que habrá dos o tres posiciones y serán las bases peronistas las que definan la conducción”.

Luego se refirió a su ausencia al decir que “el grupo que integro decidió no participar, por lo que estuvimos en el mayor silencio posible observando a los que participan. La democracia nos costó mucho conseguir y cualquiera sea el signo político hay que tener una actitud de respeto”.

Aseveró que “decidimos acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia y Tandil y queremos mantener una actividad de apoyo para que ingrese Cristina al Senado, ya que nos parece un componente de equilibrio importante a nivel nacional”.

En cuanto al resultado dijo que “a nosotros nos da triunfo apretado de Cristina por las mesas que faltan cargar que son lugares donde se ha impuesto cómodamente. De todas formas hubo muchas cosas en contra, cuentas embargadas, sin un spot publicitario, así y todo hizo una muy buena elección”.

Sobre la campaña realizada dijo que “creo que hizo una lectura y por ahora está empezando a desarrollar lo que pasó en 2015. A partir de su gesto, acción y trabajo está desarrollando una autocrítica de lo sucedido que se perdió, si bien no era candidata tiene su responsabilidad. La forma de hablar, expresarse, reconocer algunos errores y poner gente de ‘a pie’ como protagonista de la campaña centrándolos mucho más. No hubo un solo spot televisivo, no sé si la invitaron a algún programa, pero lo real es que fue una campaña austera y muy dura”.

En cuanto a lo local dijo que “me mantuve en silencio y no sería justo que ahora hablara en tono crítico. Sí puedo decir que en general el nivel de desorganización se notó mucho el domingo”.

Sentís también habló de una nueva victoria de Miguel Lunghi al expresar que “es admirable el apoyo que ha tenido en las urnas”, para luego añadir que “me parece que en el peronismo nacional, provincial y local a partir de noviembre comienza una etapa de reflexión y debate muy fuerte”. Aseveró que “Massa fue el gran derrotado y la ancha avenida del medio se redujo aún más. Unirse con Stolbizer le alejó votos peronistas y no le trajo los antiperonistas”.