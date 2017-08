Para Pizzorno, Iparraguirre se va a convertir en un líder del peronismo local en el corto plazo

Ha pasado mucho tiempo en la ciudad en donde el peronismo no puede ser gobierno, ni siquiera aprovechando los gobiernos nacionales del matrimonio Kirchner logró volcar el electorado tandilense a su favor.

Hubo de todo en tantos años, profundas diferencias que generaron internas, uniones que no prosperaron, candidatos sin ningún tipo de consenso entre los afiliados al PJ y resistidos por la gente, críticas de todo tipo, rotundos fracasos, traiciones, y volver a esperanzarse con que en algún momento la taba se dará vuelta.

Mientras el peronismo espera, Gino Pizzorno sigue siendo una voz escuchada entre las huestes peronistas al resultar el último intendente de esa fuerza política en Tandil.

En vísperas de una nueva elección Primaria, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a Pizzorno se lo consultó sobre como observa el panorama político en Tandil de cara al 13 de agosto.

En el programa “Revillo de vuelta” (104.1 Tandil FM), aclaró que no está participando en ninguna lista porque con “las limitaciones del tiempo, uno tiene que saber cuándo hacer un paso al costado y dejar que las nuevas generaciones irrumpan en los movimientos. Acompaño la candidatura de Rogelio Iparraguirre y a nivel nacional de Cristina Fernández de Kirchner”.

Al mencionársele que en otras épocas estuvo junto a Néstor Auza quien en la actualidad acompaña a Florencio Randazzo, sostuvo que “cuesta mucho generar apoyo, y el justicialismo a partir de la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner generó liderazgo y para mí sigue en el centro el liderazgo de Cristina. Acá en Tandil se visualiza que se está conformando un liderazgo y que Iparraguirre puede llegar a juntar en el mediano plazo lo que puede llegar a ser la unidad del peronismo en su conjunto. Hoy en Tandil está demasiado atomizado”.

El exintendente habló de cuáles eran las virtudes que encuentra en Iparraguirre al decir que “es un joven inteligente que tiene mucha militancia y lo que visualizo son las condiciones de conductor que tiene, aparte de su capacidad para organizar y formar equipos. Y como decía Perón formar equipos a través de la persuasión y no de la imposición, escuchando al otro. Esto es lo que más me gusta de él. Rogelio (Iparraguirre) se va a convertir en un líder del peronismo en el corto plazo en Tandil”.

Ir por afuera

Si bien es un referente del peronismo, Pizzorno apoyará una lista por fuera de la estructura partidaria, siendo que el sello oficial lo tiene Randazzo. “No hay que olvidarse -dijo- que cuando hicimos la renovación peronista en Tandil veníamos de una crisis con el partido peronista, que en aquel momento lo organizaba Herminio Iglesias y nosotros rompimos con eso y terminamos ganando la intendencia en 1987 que no es poca cosa. Y eso gracias a una gestión que fue Luis María Macaya que en ese momento fue el líder de la renovación peronista en la ciudad. Ahora necesitamos que nos juntemos a través de un liderazgo que se visualiza en Iparraguirre”.

Al ser consultado sobre si se podía trazar algún paralelismo entre la crisis actual y la que afrontó cuando fue intendente, aseveró que “desde lo económico-financiero la época que me tocó fue muy lamentable porque la hiperinflación hacia que no tengamos moneda, por lo tanto no se podía planificar nada. En los años del kirchnerismo el Municipio de Tandil tuvo plata para tirar para arriba, además de la ayuda que recibió del gobernador Daniel Scioli. Recibió mucho dinero ya sea por coparticipación o al margen de eso”.

A modo de anécdota recordó de aquella crisis que “a los tres días de haber pagado el sueldo se me vino todo el Sindicato Municipal a reclamarme querer ganar más porque ya se habían gastado el sueldo. Fuimos con un grupo de sindicalistas y los miembros del sindicato a la Provincia y Cafiero nos dijo que estaban peor que nosotros”.

Cambios

Pizzorno señaló que “a mí me tocó gobernar con Cafiero en la Provincia, pero con Alfonsín en la Nación ya que el mandato del presidente, en este entonces, duraba seis años y el de Gobernador e Intendente cuatro años”.

En cuanto a si es más fácil o difícil gobernar cuando el Estado inmediato superior es de igual partido o distinto, manifestó que “cualquier gobernante lo que tiene que hacer es gobernar para todos, sin importarle el partido político. La coparticipación está bien distribuida, el objetivo es ver cómo se ayuda por otro lado. Cafiero a nosotros nos ayudó bastante, por ejemplo con las tasas para que administráramos el dinero. Desde la provincia de Buenos Aires en lugar de hacer las obras nos daba plata y éramos nosotros los que hacíamos las cosas acá. Puedo asegurar que con el dinero que nos daban para hacer una determinada cantidad de viviendas, nosotros hacíamos un 20 por ciento más. Esas son cosas que un gobernante se tiene que dar cuenta, que el tema de la descentralización al contexto del manejo financiero de los recursos, es muy importante para darle eficiencia a la tarea de concreción y gestión de los Intendentes”.

Agregó que “el problema de ahora con la política económica de Provincia y Nación, hace que no se tengan recursos. Si les quitas impuestos a los ricos y pretendes quitarle a los pobres cobrándole impuestos y tarifas más caras y con eso recaudar, creo que es un error tremendo”.

Importancia

Sobre la importancia concreta de esta elección de medio término aseguró que “hablando en términos políticos lo que está en juego es pegarle un cachetazo electoral para que cambie sus políticas. Nosotros no pretendemos que al gobierno le vaya mal, porque si es así le va mal al pueblo. Si en esta elección la oposición le gana al Gobierno, lo que se pretende es ver si hay correcciones en las políticas económicas y en no permitir que ingresen tantos productos extranjeros que rompen las pymes nacionales que son las generadoras de trabajo que es lo fundamental en cualquier sociedad. Los peronistas decimos que para tener trabajo y una buena organización social tienen que funcionar bien los generadores de trabajo que es la pequeña y mediana industria y comercio. Esto es lo que está destruyendo el Gobierno nacional”.

Auza



Al ser consultado sobre el apoyo a Iparraguirre y no a Auza quien fue su compañero de lista en campañas pasadas e integraron el bloque en el Concejo, explicó que “Néstor (Auza) es un buen dirigente pero fundamentalmente no lo apoyo porque está con Randazzo. Cuesta mucho generar nuevos liderazgos y Randazzo no está a la altura en este momento, capaz que en el futuro sí”.