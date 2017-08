Para Mouillerón, el intendente Lunghi “ya no encuentra solidez en su equipo”

El exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Roberto Mouillerón, estuvo ayer en el programa “Tandil Despierta” de El Eco Multimedios y compartió su mirada sobre el panorama político actual.

Respecto a las recientes declaraciones del intendente Miguel Lunghi, quien lanzó que los candidatos de la oposición “versean”, consideró que fue “un exabrupto, sobre todo, dicho por un Intendente que lleva muchos años al frente del Municipio, una persona que todos respetamos, como vecino y como Intendente”.

Sostuvo que sus palabras conllevan “soberbia, que no es buena consejera” y dedujo que “pueden ocurrir dos cosas: que lo haga porque verdaderamente es un soberbio o porque esté un poco inquieto en estas elecciones”.

Mouillerón afirmó que es la primera vez que lo ha visto “perder el estribo y es una lástima porque creo que él está en condiciones de ponerse muy por encima de todos, pero sin descalificar a nadie, como lo he visto en otras oportunidades en las que ha hablado muy bien de los adversarios” y advirtió que “hay que tener cuidado con eso. Realmente me pareció bastante desagradable verlo”.



“Hay desgaste

en la función”



Desde lo personal, analizó que sus declaraciones fueron una exposición de su preocupación acerca de quienes lo acompañan y la ruptura de relaciones internas.

Planteó que “hay un desgaste en la función” y ello conlleva dificultades en las relaciones humanas o, al menos, “resquebrajamientos”, lo que “seguramente le debe preocupar al Intendente porque él está acostumbrado a gobernar con un equipo bastante sólido que lo ha acompañado y hoy se encuentra con que ya algunos empiezan a ver en él un desgaste y que ya no surgen las cosas que surgían en los primeros años de su Gobierno”.

En definitiva, dijo que “ya no encuentra esa solidez en el equipo que lo acompaña”, lo que decanta en la descalificación de otros candidatos como una manera de buscar que la población no desvíe el voto hacia otro sector, opinó.



“No acertó en

la mejor figura”

Puntualmente sobre la candidatura a concejal del actual jefe de Gabinete, Mario Civalleri, el exministro de Trabajo de la Provincia consideró que más allá de que sea un hombre que hace mucho tiempo acompaña al Intendente, no cree que sea la mejor figura que tiene hoy Cambiemos para mostrar.

“Lunghi ha tenido gente muy calificada. Cuando ha encabezado Frolik (Juan Pablo) o Nicolini (Marcos), u otra gente joven que ha trabajado y que tiene reconocimiento en la ciudad. Había otros candidatos. Está bien, son concejales y seguramente hoy no iban a repetir, pero hay otros. Yo trato de no elegírselos tampoco, pero quiero decir que no acertó en la mejor figura”, afirmó.



El papel

de Nicolini

Consultado por el rol del concejal Nicolini en el radicalismo, sostuvo que lo que ocurrió con él es un ejemplo de lo que trató de describir anteriormente respecto a las rupturas de las relaciones internas. “Me parece que ha habido desaciertos en eso, que hay gente que empieza a buscar corrimientos y a encontrar su propio camino”, dijo.

Para él, el exjefe de Gabinete lunghista “se ha comportado con mucho atino, no ha hecho cosas desmesuradas, ha mostrado un grado de diferencia, pero tampoco ha sido un rupturista. Ha cuidado muy bien ese aspecto y me parece inteligente lo que está haciendo. Es una persona a tener en cuenta”.

La candidatura

de D’Alessandro

Por último, respecto a la relevancia que tomó el precandidato a concejal por el Frente 1País, Mauricio D’Alessandro, lanzó que “la sociedad ha empezado a consumir ese tipo de personajes para la política porque no hay nuevos cuadros y partidos políticos que formen”