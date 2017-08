Para Miguel Ibarlucía “es una vergüenza que la Ruta 3 siga siendo de la década del 30”

El precandidato a senador por el Frente Socialista Popular, Miguel Ibarlucía, fue invitado al programa “Buenas y santas” (104.1 Tandil FM), habló de distintos temas pero puntualizó su objetivo, de cara al fin de semana donde se realizarán las PASO, de hacer realidad el postergado sueño de muchos vecinos de convertir la Ruta 3 en autovía.

Ibarlucía comenzó por la economía y cuestionó que “acá se ha focalizado en el síntoma y no en la causa de la enfermedad. El síntoma es la expansión monetaria, entonces suben las tasas una locura para sacar plata del mercado pero sigue habiendo inflación. A esta altura el plan anti inflacionario del Gobierno ha fracasado porque si en lo que va del año hay entre 14,65 y un 15 por ciento, significa que a este paso para fin de año vamos a estar en 26 ó 27 por ciento, cuando mencionaban un 17. Significa que en el último año ha habido un 30 por ciento de inflación”.

El abogado aseveró que “no se ha producido ninguna mejoría y esto viene acompañado de recesión, cierre de fábricas y justo antes de las elecciones quieren convencer de que hay un montón de brotes verdes. Es cierto que en la construcción podrá haber, pero impulsado por la obra pública que me parece bien que se haga”.

Las obras

El precandidato del socialismo se refirió a las obras que no se concretaron, al decir que “es una vergüenza que la Ruta 3 siga siendo de la década del 30, una ruta troncal del país que llega hasta Ushuaia. Parece que las rutas se hacen para el norte del país, para el Mercosur, pero acá llegan hasta Monte y ni siquiera, porque paran cinco kilómetros antes y se interrumpe en Cañuelas”.

Afirmó que “durante los doce años del kirchnerismo no se hizo prácticamente nada en obras públicas, por lo menos en esta zona. Y esto tiene que ver con algo, la provincia de Buenos Aires estuvo siempre gobernada por gente de Capital Federal o con suerte del conurbano. Después de Armendáriz no hay un solo gobernador que haya sido del interior de la provincia. En ese sentido, quienes vivimos en el interior nos tenemos que poner los pantalones y exigir las obras que corresponden”.

Sostuvo que “de llegar al Senado será un caballito de batalla este tema, porque hay que apoyar la lucha de los vecinos de Las Flores, Azul y todos los que sueñan por la autovía en la Ruta 3, aparte de otras cuestiones, aunque este es un tema central ya que en Argentina están muriendo casi 20 mil personas por año en accidentes. Son miles de familias destrozadas”.

El hombre que sueña con llegar al Senado marcó que “no se toman las medidas que hay que hacer y hasta diría que los costos se recuperan, porque habría menos siniestros, aunque ese no es el problema, el tema es humanitario. La Ruta 3 hasta Bahía Blanca la tienen que terminar”.

En el ámbito local, dijo que “hay que mejorar la 226, la 11, la que une Mar del Plata con Necochea, pero insisto, la cuestión troncal es la 3 que es lo que más nos afecta a nosotros que generalmente vamos por Rauch y Las Flores”.

Campaña

Ya en el tramo final de la campaña electoral rumbo a las PASO del domingo, el dirigente político aseguró que “estamos repartiendo volantes, trabajando en las redes sociales, he creado en Facebook una página que se llama Miguel Ibarlucía ahí he subido carta a los bonaerenses sobre los valores y objetivos, la explicación y los fundamentos políticos de esta alternativa al Gobierno que está aplicando una receta que es un fracaso, pero tampoco volver a lo anterior que sería regresar al despilfarro, a un gobierno que administró mal los recursos y con un grado de corrupción total”.

Los precios



Sobre los precios de la canasta básica, Ibarlucía detalló que “los datos del mes de julio nos causan sorpresas, porque los índices nacionales no dan tanto y nosotros tenemos un 6,23 por ciento que es una barbaridad, aunque tenemos que respetar lo que surge. No se pueden modificar los resultados por más sorpresa que nos dé”. Dijo que “nosotros hemos teniendo siempre coincidencias con las mediciones nacionales, ahora vamos a esperar el informe del Indec del mes de julio. A nosotros nos da este 6,23 por el aumento desproporcionado de algunos productos. Se da un aumento en la manteca, pero un descenso en la leche, aumentando los derivados. También la harina, obviamente el pan, el pollo, ojalá que el aumento del dólar no se traduzca en algo generalizado a los productos”.