Para Mario Raimondi “lamentablemente hay un retroceso en materia de niñez”

En la edición de ayer se informó que el Bloque Justicialista había presentado un pedido de informes al Departamento Ejecutivo para obtener datos sobre la situación de los hogares convivenciales, los programas y las medidas de abrigo que se disponen en Tandil.

Esta preocupación nació de las inquietudes que le transmitieron referentes de instituciones que trabajan en el marco de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de Niños/as y Adolescentes.

Mario Raimondi, persona que trabaja y conoce sobre esta temática, brindó su visión en una entrevista que le realizaron en el programa “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM). Expresó que “hay una preocupación respecto a la cantidad de medidas de abrigo que se vienen tomando y a los pocos hogares convivenciales que hay en la ciudad, lo que hace que muchos de los chicos tengan que ser alojados fuera de la ciudad con el consiguiente desarraigo y todos los trastornos de revinculación con su propia familia”.

Citó como ejemplo que del año 1985 a 1992 “hubo una política de Estado de niñez en Tandil, que incluso fue precursora en la provincia de Buenos Aires”. Cabe señalar que en ese tiempo había tres pequeños hogares, dos hogares convivenciales, un hogar preegreso juvenil y un hogar de niñas. Remarcó que “en la actualidad como hogares convivenciales hay dos que son pequeños, de los cuales uno es de una ONG, un hogar convivencial y uno de niñas y adolescentes, con el crecimiento de la ciudad y la profundidad de determinadas problemáticas hacen que muchas veces se deban adoptar algunas medidas, porque también es cierto que han aumentado lo que es la violencia intrafamiliar y la violación de los derechos del niño en el propio seno familiar”.

En aumento

Raimondi, que está al frente del Hogar Los Peques, manifestó que “estamos viendo que en los últimos dos años se viene incrementando muy fuerte el tema de la toma de medida de abrigo, porque los chicos por diferentes circunstancias no pueden estar dentro del seno familiar. Esto ha ido en aumento, no tengo los números fijos, pero nosotros en los últimos seis meses tenemos una movilidad en el pequeño Hogar Los Peques de 4 o 5 chicos mensuales, lo que es mucho. Actualmente tenemos 15 chicos/as porque es un hogar mixto, y hemos tenido 17. Hace dos años siempre andábamos entre 8 y 10 chicos y ahora siempre la vacante es alrededor de 14 y en continuo movimiento”.

Al ser consultado si las políticas en materia presupuestarias acompañan la demanda existente dijo que “a nivel Estado el presupuesto no es el suficiente, por eso decía que hasta el año 1992 hubo una política en materia de niñez, después por diferentes circunstancias fue decreciendo con un achicamiento de la masa presupuestaria proporcionalmente. Hay menos cantidad de hogares convivenciales que antes y hace falta dinero para lo que nosotros llamamos la política fortalecedora del propio barrio, esto es atender las necesidades del barrio para evitar que tome una medida de abrigo con el chico. Hay un solo servicio local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño que está totalmente atomizado y superado. Un servicio zonal que es relativamente chico para las dimensiones de Tandil y una Dirección de Niños que se creó este último tiempo a pedido del Foro de Niñez, pero que aún no tiene la estructura suficiente como para abarcar y profundizar una política de niñez en la ciudad”.

“Hemos bajado

las expectativas”

En la actualidad por un lado el Gobierno promociona determinadas leyes y trabaja mucho con la violencia de género, pero al mismo tiempo hay menos presupuesto del Estado para atender estas problemáticas. Al respecto indicó que “es así, en el año 1991 había un Consejo local de Niñez, en ese tiempo estábamos discutiendo las políticas de viviendas para adolescentes egresados de los hogares convivenciales. Hoy discutimos una cama en un hogar convivencial”.

Agregó que “lo que quiero decir es que hemos bajado las expectativas, trabajamos mucho más en la urgencia porque carecemos de una planificación a mediano plazo y los recursos y presupuestos correspondientes para esta planificación. Estamos en urgencia definiendo donde colocamos a un chico y si lo sacamos de la ciudad, ver en qué ciudad cercana es derivado. Antes la discusión era como integrar al joven con la familia, donde iba a ir a vivir y como se articulaba con la escuela del barrio. Lamentablemente hay un retroceso en materia de niñez”.

Continuó narrando que “desde Américo Reynoso, Gino Pizzorno y los dos primeros años de Zanatelli hubo una continuidad que tuvo que ver con políticas más allá del signo político partidario y con presupuesto acorde. Tandil era pionera en la Provincia porque el modelo que se implementó fue copiado por Bahía Blanca, Olavarría y algunas ciudades del Gran Buenos Aires y además se hizo en conjunto con los juzgados de menores”.

Señaló que “en ese tiempo no estábamos hablando de la nueva ley de niñez sino se hacía bajo el paraguas de la ley de Patronato que era más complicada. A mi criterio sufrimos un retroceso bastante importante”.



Mucha improvisación

Para Raimondi “desde hace un buen tiempo no se le da la importancia necesaria a la problemática de la niñez y la juventud en la ciudad. Se piensa que con determinados parches se soluciona y nos va explotando continuamente. La política social es una ciencia y no cualquiera se puede hacer cargo de esta situación. Hay que estudiar, capacitarse, y me parece que hay mucha improvisación durante bastante tiempo y hoy llegamos a una situación donde el problema está ‘explotando’ por distintos lados”.

Aseveró que “cuando uno camina Tandil, 6 o 7 de la tarde, hay un retiro total del Estado y los chicos y jóvenes andan ‘ocupando’ territorios en distintos lados sin tener una contrapartida de una acción estatal, que permita contener y promover distintas acciones de integración. Esto no se hace y cada vez es peor. Hablo no solo de las causas existenciales sino también de las penales, donde ahí tenemos niños y jóvenes y tampoco tenemos lugares y políticas que puedan contener a estos pibes que están en conflicto con la ley”.