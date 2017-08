Para Iparraguirre, el equipo de gestión comunal “parecería estar paralizado ante las dificultades”

El precandidato a concejal por una de las listas de Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, se refirió ayer a la campaña y compartió los principales proyectos, a poco más de una semana de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Si bien reconoció que el intendente Miguel Lunghi ha tenido “enormes aciertos” en su gestión, consideró que hoy cuenta con un equipo que “no encuentra soluciones a los nuevos problemas” que atraviesan los vecinos de la ciudad.

En diálogo con “Dulce o Amargo” (programa de Tandil FM 104.1 de El Eco Multimedios), contó que está realizando una intensa recorrida por los distintos barrios, tomando contacto directo con las dificultades que están atravesando los tandilenses producto de las medidas impulsadas por el actual Gobierno.

“Estamos aprendiendo un poco más cuál es la situación real que estamos atravesando para que de eso saquemos los insumos para seguir trabajando desde el Concejo Deliberante dándole voz al pueblo de Tandil y tratando de preparar los mejores proyectos posibles”, afirmó Iparraguirre.

Concretamente sobre las propuestas, destacó que hace alrededor de tres meses constituyeron, desde el espacio político que representa, 25 equipos técnicos integrados por profesionales y especialistas, a partir de lo cual fue surgiendo la plataforma electoral que competirá en las próximas urnas.

“Son más de cien proyectos de ordenanza, algunos de los cuales vinculados a la labor que ya vengo desarrollando hace tres años y medio en el Concejo Deliberante. He presentado más de 87 proyectos de ordenanza, la mayoría de los cuales no ha visto la luz por una cuestión de mayorías y minorías”, fundamentó.

Gestión de residuos

Entre los principales ejes de trabajo, el aspirante a renovar su banca en el Legislativo mencionó su especial interés en impulsar una política de gestión de residuos sólidos urbanos. Señaló que él ya viene trabajando en el tema desde hace un tiempo, en el marco de la Mesa Girsu, desde donde ya han presentado un proyecto para la separación en origen.

“Vengo ahora de visitar un basural clandestino en la Ruta 30, pasando la rotonda de la 226, yendo para Rauch, tremendo. Absolutamente ilegal, que obviamente las autoridades municipales no pueden desconocer, donde hay toneladas de residuos. Donde, de hecho, hay tres familias de recuperadores trabajando”, contó, por lo que insistió en que “a toda luz, Tandil necesita dar los primeros pasos en pos de una política de separación en origen de los propios residuos que generamos los tandilenses, que hemos superado el límite de las 140 toneladas diarias”.

Advirtió que “al Relleno Sanitario le quedan cinco años de vida útil”, por lo que dijo no entender por qué el intendente Miguel Lunghi “no confía en la comunidad”, ya que para encarar una política de este tipo es necesario que así sea.

Más integración

Otro de los ejes de trabajo tiene que ver con “empezar a generar políticas públicas tendientes a la integración de Tandil. Es una ciudad que cada día se parece más a un cristal roto -sostuvo Iparraguirre-, donde las trayectorias de vida de algunos sectores transcurren completamente en un lugar, en términos geográficos, sin relación ninguna con otros sectores de la ciudad, generándose una diferencia económica y social cada vez más grande entre uno y otro”.

Planteó que esta situación “se convierte, de cara al Tandil del Bicentenario, sin lugar a dudas, en el problema más grande para el conjunto de los tandilenses, para los que tienen y para los que no”.

Por lo tanto, desde el bloque del PJ-FPV, recordó que recientemente presentaron seis proyectos de ordenanza relacionados al deporte como un eje integrador.

Una equipo “paralizado”

Por último, el precandidato por Unidad Ciudadana habló de la gestión municipal y reconoció en ella “enormes aciertos”, que supo ver con el tiempo y a lo largo de su experiencia en la política.

Puntualmente, resaltó los avances logrados por el jefe comunal en materia de salud pública, como así también en la recuperación del espacio público, pero aclaró que “esto fue en un período en el que la Argentina crecía y obviamente Tandil también, incluso tal vez más que la media”.

“Ahora -trazó- estamos en un momento de dificultades en el país, donde empieza a desnudarse y salir a la superficie un equipo de gestión que no encuentra soluciones a estos nuevos problemas, que parecería de algún modo paralizado ante los mismos. Un equipo de gestión -no quiero ser grosero- como achanchado. Parecería ser que el doctor Lunghi no encuentra solución de continuidad, es decir, recambio y oxigenación de la gestión, se habla siempre de las mismas figuritas”.

Y esto advirtió que los vecinos “lo están notando y es lo que vengo recogiendo del registro que tengo de esta campaña, donde mucha gente que lo ha acompañado al doctor Lunghi hoy empieza a estar cansada, a mirar, desear y pedir otras alternativas que puedan dar garantías de continuidad de los aciertos de la gestión de Lunghi, pero también empezar a corregir los errores, que tampoco son pocos”.