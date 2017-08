Para Gonzalo Santamarina “está en juego no volver más al pasado”

El candidato en quinto término por la Quinta Sección Gonzalo Santamarina, de Cambiemos, analizó lo que dejó el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En el programa “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM), el macrista dijo estar “muy contento luego de la elección del domingo con este compromiso que tengo de representar, si Dios quiere, a los bonaerenses”.

Con relación a las expectativas y las bancas que están en juego indicó que “según los números que manejamos con el resultado de esta elección estaríamos con la posibilidad de incorporar cuatro de las cinco bancas, con lo cual en mi caso me quedaría en la puerta. De todas formas está la posibilidad de mejorar la elección en octubre y poder ingresar en la Cámara de Senadores y representar a los bonaerenses de la Quinta Sección que reúne 27 municipios”.

Agregó que “veremos qué sucede en octubre, lo que puedo decir es que se hizo una excelente elección, nos acompañó el 44 por ciento de las personas que votan en la Quinta Sección y tuvimos una diferencia de 20 puntos con la boleta de Unidad Ciudadana. Estamos muy conformes y ansiosos porque más tandilenses y habitantes de la Quinta Sección nos puedan seguir acompañando en esta idea de profundizar el cambio que es muy importante para el país”.

En Tandil

Consultado sobre lo que resultó el armado local, donde se reconoció cierta tensión cuando el jefe comunal decidió una lista pura, aseveró que “la Gobernadora pidió que privilegiemos a Cambiemos como espacio político y le hicimos caso, trabajando en equipos para lograr que el cambio en Tandil pudiera hacer la elección que hizo. Lo que está en juego es mucho, es dar vuelta la página a la historia y no volver más al pasado, apostando por una Argentina, como dice María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri, diciendo la verdad para poder transitar el difícil camino de encontrar las soluciones que no se le dieron a los argentinos en 30 años, donde se miró para otro lado y no asumieron las decisiones para vivir mejor”.

Santamarina agregó que “fue una decisión mutua, por un lado el radicalismo decidió en asamblea cerrar la lista y por otro Vidal aceptó y le respetó al Intendente la posibilidad del armado de su lista como mejor le pareciera. La gente del PRO de la ciudad asumimos y respetamos esa decisión porque lo que está en juego acá es confirmar el nuevo rumbo que está tomando el país que se vio muy claro a nivel nacional con muchas provincias donde ganó Cambiemos que eran impensadas. Nos hemos dispuesto a mirar con generosidad y grandeza y poner en la balanza que es lo importante antes que nada, incluso en la pelea local, y apoyar el cambio en lo que a nosotros respecta”.

“Hicimos lo que nos pidieron, creo que lo estamos haciendo bien y lo vamos a confirmar en octubre”, enfatizó.

Abrir el gobierno

En cuanto a la posibilidad de diálogo para que Lunghi abra el gobierno en pos de incorporar a dirigentes del PRO en la gestión, detalló que “algunas conversaciones preliminares ha habido pero habrá que ir confirmándolo pos elecciones”.

También fue consultado sobre Claudio Ersinger, que fue la cara del PRO en el último tiempo, sobre si irá a tener algún rol en este armado de campaña. Manifestó que “Ersinger tuvo un rol y tiene una gran trayectoria en el partido desde la resolución 125 hasta cumplir con dos mandatos como concejal. Es parte del espacio presidiendo la Junta Promotora e integrando los equipos de trabajo. Lo vamos a tener sumando como siempre”.

“Vidal es y será la mujer más importante

de Argentina por muchos años”

A estas alturas parece que nadie niega la incidencia de la figura de la gobernadora Vidal en lo que resultó el resultado en los distritos del territorio bonaerense, principalmente los del interior.

“Se ve en el resultado -dijo Santamarina- las listas de senadores y diputados nacionales y la de senadores provinciales, tienen algunos puntos más que las listas locales en algunos distritos. El efecto María Eugenia Vidal con todo lo que representa, cómo le ha puesto el cuerpo a la provincia Buenos Aires, cómo se ha comprometido de verdad, se nota. Eso de solucionarle los problemas a cada uno de los bonaerenses y hacerlos propios, ha resultado en un apoyo sustancial”.

Remarcó que “es y será la mujer más importante de la República Argentina por muchos años y se verifica una vez más en los resultados del domingo pasado y se sentirán más porque la gente le cree a María Eugenia Vidal y la acompaña. Cuando la miran a los ojos y la escuchan ven a una persona genuina que está ahí para resolverles los problemas”.

Detalló que “no vino a ser presidente, más allá de que en algún momento tenga la posibilidad, ella hoy toma el compromiso de trabajar y ponerle el cuerpo a su mandato”.