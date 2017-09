Opiniones encontradas de los dirigentes locales sobre la entrevista a la expresidenta Cristina Fernández

La entrevista que realizó el periodista Luis Novaresio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo repercusiones a nivel local al igual que en el resto del país y las opiniones fueron disímiles entre las distintas fuerzas políticas, como también se lució más allá de las sierras.

El senador radical Carlos Fernández consideró que en primer lugar es preciso poner en contexto la entrevista ya que “hace años que la expresidenta no otorgaba la posibilidad de un reportaje a alguien que no fuera un periodista afín”.

En ese marco, evaluó que la entrevista se produce tras las elecciones PASO en donde el resultado que obtuvo Unión Ciudadana estuvo “muy por debajo de sus expectativas previas y con posterioridad a su llamado a la unificación del voto opositor que fuera respondido en forma lapidariamente negativa”.

Por lo tanto, planteó que “se parece más a intentos desesperados de torcer un resultado o al intento de captar votos que no ha obtenido, que a un genuino cambio de opinión respecto a cómo debería manejarse una figura pública en relación al sistema de medios de comunicación, dando reportajes, permitiendo repreguntas, etcétera”.

Una “puesta

en escena”

Acerca de su impresión sobre el contenido del reportaje, confió que es “mala” porque existieron una “serie de incorrecciones, incongruencias y falacias que son la base de un relato sobre la realidad del país que solo existe en su imaginación”.

Además de que utilizó en forma permanente “técnicas evasivas para no responder preguntas incómodas”.

En definitiva, consideró que se trató de una “puesta en escena que desnaturaliza la esencia de una entrevista en donde se supone se expresa la verdad”.

“Creo que Cristina ya fue, terminó su ciclo, en mi opinión no va a volver a ser un actor protagónico del tiempo que viene. Existen y vendrán otros, mejores o peores, la historia y la gente juzgará”, concluyó.

“Cristina es parte

del pasado”



Por su lado, el candidato a senador bonaerense por Cambiemos, el tandilense Gonzalo Santamarina, opinó que “volvimos a ver a la Cristina de siempre, la que desconoce los problemas que dejaron: altos niveles de pobreza, corrupción en casi todos los ámbitos, y sobre todo en la obra pública”.

“Igual que siempre, así como mintieron con el Indec y la pobreza, siguen mintiendo, usando el mismo cassette. Sigue desde su egocentrismo y enorme soberbia faltándonos el respeto a todos los argentinos”, criticó.

Y sostuvo que “Cristina Fernández de Kirchner es parte del pasado en nuestro país. Representa la Argentina a donde no queremos volver. El país votó por un Cambio, y gracias a eso estamos haciendo simplemente lo que hay que hacer. Escuchando, dialogando y cumpliendo”.

Por último, admitió que le llamó la atención la “ausencia de autocrítica de la expresidenta. Continuando con la misma línea que mantuvo los últimos 10 años, hemos visto en Cristina Fernández cero capacidad de autocrítica”.

“Clamaba por

los votos”



El candidato a concejal por 1País Mauricio D´Alessandro, a su turno, evaluó que “Cristina repitió, sin la soberbia de esa oportunidad, la conferencia post Nisman. A diferencia de esa vez, hubo menos puesta en escena pero más actuación. En el 2015 era alguien que se sentía ganador. Hoy, clamaba por los votos. Si es posible, peronistas”.

“Fueron los bolsos de López los que la desenmascararon. No alcanzó con decir que lo odió más que a nadie en la vida. Porque no fue explícita en condenar la corrupción e intentó derivar la responsabilidad al supuesto corruptor privado sacando del radar a la asociación ilícita que se conformó a partir de Lázaro Báez con la conformidad de decenas de funcionarios en ministerios varios”, fustigó.

Y añadió que “Lázaro no era un corruptor privado si no un engranaje imprescindible para ganar licitaciones y repartir ganancias con los amigos del poder”.

Dar su punto de vista en uno

de los medios “hegemónicos”

Miradas opuestas tuvieron aquellos dirigentes locales afines al ideario kirchnerista, claro está.

El candidato a concejal por Unidad Ciudadana Rogelio Iparraguirre destacó el hecho de que “la persona más acusada en la Argentina, pueda responder, argumentar y brindar un punto de vista distinto al de los medios dominantes”.

“No solo es bueno sino que es necesario para que sea la sociedad la que cuente con mayores elementos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones”, manifestó.

En segundo lugar, opinó que “se demuestra con la entrevista que en un marco de respeto mutuo, como sin dudas lo tuvo la entrevista tanto de parte Cristina para con el periodista como del periodista para con la entrevistada, en ese marco es posible disentir e incluso no estar de acuerdo con prácticamente nada como quedó demostrado, entre dos personas sin que eso signifique una guerra, o una pelea a muerte en una Argentina tan dividida”.

En ese contexto, consideró que el reportaje demostró que “en el marco del respeto se puede disentir, que de eso se trata la democracia”.

Y enfatizó la importancia de que exista la posibilidad de que en medio que “responde a la agenda de los medios dominantes como lo es Infobae la principal figura de la oposición en la Argentina pueda dar su punto de vista sobre la situación económica y social que atraviesa el país que es una grave situación”.

“Puede haber gente que esté de acuerdo y gente que no, puede haber gente que le crea y gente que no, pero que pueda dar su punto de vista en uno de los medios hegemónicos me pareció muy importante. Ojalá que se repita”, sostuvo en diálogo con El Eco de Tandil.

Asimismo, reconoció el periodista “es una persona que sin coincidir en nada con Cristina tiene la capacidad de ejercer un reportaje en el marco de un respeto sin convertirlo en un careo. Me cuesta pensar en un reportaje similar con un cachivache como Majul, en este sentido merece mi respeto el periodista aunque no compartamos nada”.

Sólida argumentación



En tanto, la concejal por el bloque justicialista, Corina Alexander, aseguró que “habló de muchos temas y me pareció muy sólida toda la argumentación, muy con libertad de hacerle el periodista las preguntas que considerara pertinentes, entiendo que fue sin arreglo previo así que eso suma puntos a poder elaborar las respuestas”.

“Creo que tiene una claridad total de lo que está sucediendo, de la proyección del país para adelante y me parece que en ese sentido es muy bueno que podamos sumar en su bloque la mayor cantidad de senadores posibles porque me parece que es necesario una posición responsable en el sentido de plantear los verdaderos problemas que me parece que mucha gente todavía no logra comprender lo que va a suceder, a partir del endeudamiento, de la bicicleta financiera, de la falta de trabajo”, sostuvo.

Y agregó que “hay una clase social, sobre todo la trabajadora que está sufriendo consecuencias importantes y me parece que necesita una voz de respaldo y de poder manifestar esas cosas, creo que Cristina no solamente lo manifestó en el reportaje, sino que tiene absoluta claridad del tema y especialmente en lo que se va a venir en torno a la flexibilización laboral”.

“Lo que más me sorprendió fue la previa, la entrada de Cristina a la redacción antes de hacer el reportaje y absolutamente todas las reacciones de la gente, quisieron sacarse fotos con ella y acompañaron su ingreso y eso es lo que también es Cristina. Muchas veces está tapada por muchos medios de comunicación con una mirada muy acusadora, pero lo que provoca no solamente en esta redacción que no era un medio afín a Cristina sino en cada acto que hace la manifestación espontánea de muchísimos argentinos especialmente aquellos que son jóvenes y que ven que las expectativas de tener un mejor laburo o un proyecto de país que los represente va cayendo minuto a minuto”, expresó.

Finalmente, sostuvo que si bien Cristina siempre ha tomado la posición de no dar entrevistas, “hay que entender de que no era porque no tuviera capacidad de responder, todo lo contrario, sino porque siempre que pueda ser una entrevista respetuosa ella la puede dar”.