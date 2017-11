Omar Príncipe encabeza un encuentro zonal de la Federación Agraria con el “impuestazo” en agenda

Ayer llegó a la ciudad el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe, en el marco de los 75 años de la filial local. Anoche, se realizó una jornada técnica sobre la realidad económica del sector y hoy, desde las 9, se reunirán unos veinte dirigentes de la zona para canalizar diversos reclamos. En principio, se estima que podría salir algún comunicado por el “impuestazo” que pretende aplicar el Gobierno bonaerense a partir del Inmobiliario Rural.

“Es un gusto venir a la filial de Tandil por toda su trayectoria, por los dirigentes que están trabajando a nivel nacional y no solo acompañar los 75 años de vida que cumple la filial, también la jornada técnica que se hace con el Ipcva (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna)”, expresó Príncipe, quien estuvo acompañado por el tandilense Dardo Alonso y el director del Distrito X Aníbal Chiamberro (filial Ayacucho).

En tanto, hoy, desde las 9, el presidente de FAA encabezará la reunión del Consejo de Delegados Zonales, con la presencia de dirigentes de localidades como Balcarce, Necochea, Rauch, Lobería, Ayacucho, etc., para evaluar en detalle la realidad de toda la región y recibir las demandas que se puedan plantear a nivel nacional.

La carne vacuna, el

sector más dinámico

En cuanto a la actualidad de los agremiados, el presidente de FAA indicó que “partimos de que no es un sector homogéneo. Desde la Federación Agraria representamos a pequeños y medianos productores, entre quienes también hay una disparidad. No es homogéneo tampoco porque tenemos productores tamberos, de trigo, de soja, ganaderos, de cerdos, de distintas zonas extra pampeana, bananeros, algodoneros”.

En referencia a las producciones que presentan mejores perspectivas, mencionó que “la carne vacuna es un sector que está más dinámico. La apertura de exportaciones ha hecho que haya una posibilidad de mejorar precios, de incorporar mercados. Hay mucho todavía para optimizar, hay muchos mercados en el mundo que están demandando la carne de la Argentina”.

Príncipe afirmó que “ha crecido la producción, ha crecido también un poco el consumo y estamos con esta expectativa de que podemos mejorar la exportación de carne, con la apertura de nuevos mercados como Canadá, Estados Unidos, China, India, y también fortalecer el mercado interno”.

Agregó que “en ese sentido estamos gestionando. El lunes después de las elecciones, el 23 de octubre, estuvimos con el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, toda la Mesa de Carne, analizando la situación interna y externa, la posibilidad de mejorar la competitividad interna en toda la cadena. Le pedimos, por ejemplo, que apuntemos e incentivemos los novillos más pesados para poder avanzar en tener mayor producción y respondamos a un mercado que necesita novillos más pesados con algún incentivo fiscal”.

Lácteos

y cerdos

En contraposición, el presidente de FAA explicó que “la situación de los tambos en la Argentina viene de un problema estructural de muchos años y hemos vivido una sangría importante con muchos cierres de tambos. En los últimos 20 años hay 7 u 8 mil tambos menos. El 2016 fue un año muy duro donde se cerraron muchos tambos”.

Para dar un dato, indicó que el año pasado en la provincia de Santa Fe cerraron 500 tambos por diversos factores, donde influyó la situación climática pero también que “en la lechería argentina no hay una política de Estado y los distintos errores fueron haciendo que pasemos por esta situación. Estamos pidiendo que así como nos juntamos con la Mesa de Carne Vacuna, también se arme una mesa nacional lechera donde estemos todos los actores”.

Cuestionó que no existe a nivel nacional un espacio en el que discutan “los productores, la industria y el comercio, para transparentar toda la cadena de lácteos. Eso todavía no ha sido posible. Sí hubo reuniones parciales”.

Por otra parte, señaló que para los productores de cerdos “el alerta está en la importación de Estados Unidos. Más allá del impacto negativo que tiene la importación de carne fresca por las toneladas -en los últimos dos años ha aumentado un 250 por ciento, en una industria que venía creciendo en producción y en consumo-, el alerta está en el tema sanitario, en esta enfermedad respiratoria que tiene Estados Unidos y que la Argentina está libre. Nosotros se lo hemos planteado al Gobierno”.

En relación a ese tema, afirmó que tras las gestiones ante el ministro de Agroindustria, enviaron a una misión del Sensasa para evaluar la situación. “Esperemos que no corramos ese riesgo de importar carne de cerdo con esta enfermedad, porque implicaría perder el estatus sanitario y no solamente por nuestra producción sino también sería un tema de costos y de poder, en el futuro, perder mercados internacionales para exportar nosotros”, advirtió.



Reformas que

no alcanzan

Consultado por la relación con el Gobierno, expresó que “nosotros proponemos y estamos siempre abiertos al diálogo porque es la manera que tenemos para poder gestionar. Sí el Gobierno crea las oportunidades de diálogo, eso lo valoramos, pero no significa que después siempre el diálogo da respuestas o las respuestas adecuadas o las que se necesitan”.

Príncipe participó del anuncio que realizó el presidente Macri sobre las reformas impositivas, laborales y de fortalecimiento institucional. En este aspecto, dijo que “venimos planteando hace mucho que a los pequeños productores nos hace falta una reforma impositiva. Creo que falta una visión y reformas que no están incluidas en esto. Por ejemplo, se habla del tema del Impuesto a las Ganancias, que habría alguna rebaja para empresas que reinvierten sus ganancias, pero no estamos contemplados los pequeños productores que creemos que el Impuesto a las Ganancias es regresivo. Todos los pequeños y medianos productores pagamos las tasas más altas, como si fuésemos grandes contribuyentes”.

Entonces, sostuvo que “mientras no nos cambien el mínimo no imponible y las escalas a los pequeños productores, va a seguir siendo un impuesto regresivo”.

Emergencia y

obras hídricas

En relación a las inundaciones y la ayuda a productores, el presidente de FAA explicó que a nivel nacional la entidad ha reclamado y realizó propuestas. “Con la emergencia, lo primero que hay que hacer es llegar a los pequeños y medianos productores que necesitan la ayuda inmediata, a veces en forrajes, alimento. Es necesario que cada vez que haya una emergencia, esa ayuda llegue en lo inmediato”, destacó.

Además, manifestó que para que la ayuda llegue, “se debe conformar un fondo nacional de emergencia que hasta ahora es totalmente insuficiente, porque desde 2009 está en el mismo monto. Es fundamental”.

Como tercer punto, marcó “el seguro multirriesgo donde el Estado participe, que sea una política de Estado, como hay en otros países. Venimos trabajando en el ámbito legislativo, apoyando y acompañando para que lo antes posible haya un seguro multirriesgo que le dé un poco de previsibilidad y permita bajar costos a los agricultores”.

Por último, consignó que “sabemos que no se han hecho obras por mucho tiempo y que también escapan a las situaciones regionales y de provincia. Un canal, un río, una cuenca, no respetan límites políticos, de una provincia o de un departamento o partido. Por eso, es necesario el ordenamiento territorial, y tiene que articular la Nación con las distintas provincias”.

Sumado a las obras, llamó a incorporar otros temas, “porque a veces se dan estas situaciones por un uso del suelo que no es correcto. Eso también tiene que ser parte del debate, y tenemos que incorporar una ley de arrendamiento para que el uso de suelo sea de la mejor manera y conservando el factor más importante que tenemos que es el suelo. Lo miramos de una forma integral y de esta forma lo venimos gestionando”.

Para cerrar, con respecto al Gobierno nacional el dirigente ratificó que “es lento” en cuanto a la reacción y sostuvo que se reunieron con distintos gobernadores, entonces se preguntan cómo puede ser que no se pongan de acuerdo en cuanto a las obras que hacen falta.

Gestiones ante la Provincia



El último martes, los directores del Distrito XVII de FAA, Jorge Solmi; del Distrito IX Claudio Angeleri y del X Aníbal Chiamberro se reunieron, en La Plata, con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Marcelo Daletto (PRO), para reclamar por los aumentos impositivos que prevé la gobernadora María Eugenia Vidal.

“Pedimos conocer un poco mejor qué habían mandado en el presupuesto como para tener una idea clara y real, y a su vez, llevamos algún tipo de propuesta. Por ejemplo, que las parcelas hasta 50 hectáreas quedarían exentas del Impuesto Inmobiliario, al igual que los que están inundados o en emergencia en 2017, que en algunos lugares esos productores tienen problemas porque no armaron la comisión de emergencia y no se han podido presentar. Eso va a ser un inconveniente para que queden exentos en 2018”, explicó Aníbal Chiamberro.

Y anticipó que “con respecto a las 50 hectáreas, dijimos que nos parecía bien, pero que en lugar de las 50 hectáreas se tomaran tres millones de pesos de Ingresos Brutos como el monto tope para quedar exentos. No es lo mismo un productor en Pergamino o Rojas, en la Cuenca del Salado, en Tandil o Necochea, entonces con ese monto son menos hectáreas en las zonas más ricas y muchas más hectáreas en las más pobres”.

Chiamberro indicó que “hasta ahora no hemos tenido respuesta” y agregó que definir a partir de las declaraciones de Ingresos Brutos “no es injusto para el productor que tiene 51 ó 55 hectáreas, para quienes sería un castigo” pagar el Inmobiliario.

Por otro lado, consignó que en 2012 hubo un revalúo del Inmobiliario Rural, cuando asumió este Gobierno lo incrementó el 35 por ciento, el año pasado lo aumentó 38 por ciento y ahora pretende un 50. “La verdad es que es un impuestazo”, resumió.

En paralelo, adelantó que para Ingresos Brutos “habría una exención hasta 3 millones de pesos. Nosotros pedimos que fuera entre 5 y 6 millones para llegar a una mayor cantidad de productores pequeños y medianos”.

Sobre el resultado de las gestiones, el diputado Daletto se comprometió a transmitir la inquietud al ministro de Economía Hernán Lacunza y aguardan una respuesta antes del tratamiento legislativo, previsto para el próximo martes.