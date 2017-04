“Nosotros apostamos a una renovación dentro del peronismo”

Diego Bossio, diputado nacional del Bloque Justicialista, dialogó con “Tandil Despierta” y trazó un panorama de la coyuntura política de la ciudad y el país, a la vez que brindó su opinión sobre los comicios legislativos y el armado del peronismo en ese marco.

“Nosotros apostamos a una renovacion dentro del peronismo“, señaló Bossio y nombró a “Urtubey, Massa, Randazzo, Domínguez, Abal Medina, Pichetto” como aquellos que él considera dentro de la renovación.

“Cuando el peronismo pierde, los distintos espacios políticos buscan su referencia”, resaltó.

“El gobierno nacional trata de mostrar en todo momento una Argentina divida en dos, hay que dejar de lado el pasado para construir un futuro distinto”, dijo el diputado nacional y destacó que “el desafío del gobierno de Macri es sentarse con el que piensa distinto”.

“Pareciera que el macrismo y el kirchnerismo tienen una alianza estratégica este año”, criticó al tiempo que sostuvo que “el gobierno no tiene la capacidad hoy de escuchar, debería volver a esa capacidad que tuvo y pensar que Macri no gobierna solo”

Tandil y las elecciones

Bossio se refirió a la situación del peronismo en la ciudad: “En Tandil los diferentes actores vienen buscando su lugar. Mientras haya respeto y no haya agresión no tengo problemas. Sigo considerando que hay que patear el tablero. Pablo [NdR: por su hermano Bossio] me parece que fue claro al decir que no quiere ser candidato, esto tiene que ver con dar lugar a nuevas referencias”

“Leemos la vocación de Auza de ser candidato y me parece legítimo”, dijo en relación a la nota publicada hoy por El Eco de Tandil y agregó: “Yo estoy dispuesto a hablar con todos los sectores independiente luego del camino que tome cada uno. Yo he hablado con todos lo que quieren hablar, yo no tengo problema de hablar con nadie”.

“La unidad no es un objetivo en si mismo, hay que trabajar en coincidencias”, analizó.

Massa y el Frente Renovador

“Yo con Sergio siempre tuve buena relación desde que era jefe de gabinete, es una relación madura. Durante el año pasado tuvimos coincidencias en el Congreso de la Nación”, dijo Bossio sobre su relación con Massa, pero añadió: “Formar parte del Frente Renovador nosotros como Bloque Justicialista no lo vamos a hacer”