“Nos han fallado una vez más”, lamentó el delegado de Cinpal

Continúa la incertidumbre entre los trabajadores de la firma Cinpal, ya que el dinero que había comprometido a depositar el empresario brasileño sigue sin llegar. Mientras tanto, los obreros mantienen la toma de la planta y guardarán unos días más para retomar medidas de fuerza, en caso de que la plata no les llegue.

A 45 días de que los trabajadores decidieran tomar las instalaciones ubicadas en el Parque Industrial por la falta de pago y la ausencia de respuestas de los empresarios brasileños, el conflicto no cesa.

Es que el acta que se había firmado en la reunión mantenida en Capital Federal la semana pasada con el directivo de Cinpal SA que llegó desde Brasil y distintos actores políticos nacionales, provinciales y locales, no se cumplió.

En aquel cónclave participaron representantes de los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia, el Ministerio de Producción de Nación, el Municipio, la Unión Obrera Metalúrgica y trabajadores de la firma que desde hace varios meses pretenden cobrar lo que se les está adeudando. El empresario se había comprometido a abonar la suma equivalente a dos mil dólares en las cuentas de los empleados “en concepto de pago a cuenta de los salarios adeudados”, tal cual reza el acta acuerdo rubricada entre las partes.

“Hay un gran

descontento”

Frente a este panorama de gran incertidumbre, los trabajadores continúan apostados dentro de la planta para evitar cualquier tipo de vaciamiento.

Junto a una gran pancarta que dice “Fábrica Tomada”, hay otro cartel que da el marco a la desolación que viven por estos momentos los obreros que no cobran sus salarios hace más de cuatro meses: “7/9 Feliz Día del Metalúrgico”.

En un contexto sumamente adverso, los trabajadores por primera vez no desean celebrar su día, mientras abogan por el dinero que la firma les adeuda para poder continuar con sus vidas y sostener a sus familias.

Daniel Calvo, el delegado gremial de Cinpal, contó que tras no recibir el pago que debía llegar el jueves, el viernes realizaron una asamblea en la que tomaron la decisión de esperar unos días más para ver si en el transcurso de la semana próxima aparece el alivio.

“La verdad que tendrían que haber depositado el dinero el jueves y a la fecha no tenemos nada. Hay un gran descontento porque estábamos todos esperando ansiosamente eso y nos han fallado una vez más”, lamentó.

“Mucho más no

se puede aguantar”

Tras tantos meses sin cobrar, Calvo admitió que vienen “sobreviviendo” pero que muchos ya comenzaron a realizar changas con el fin de sobrellevar la situación hasta que el conflicto llegue a una resolución.

“Con lo que nos ha dado el Municipio y la UOM, venimos sobreviviendo pero ya mucho más no se puede aguantar así. Vamos a ver qué pasa, por ahora estamos esperando”, sostuvo.

Si bien aseguró que es verdad que la firma tiene las cuentas embargadas por deudas, consideró que “hay métodos para traer igual el dinero, faltaría un poco de voluntad de parte de ellos”.

“No tienen

seriedad”

En cuanto a las intenciones manifiestas del empresario de reactivar la planta, admitió que la mayor parte de los empleados “quiere el dinero e irse a buscar otro trabajo. Con tantas deudas, todo lo que ha pasado y el antecedente que están dejando, se torna no muy creíble que vayan a reabrir la planta”.

“En un primer momento, luego de la reunión, creíamos que sí iban a pagar porque estaban firmando algo en el Ministerio de Trabajo de Nación, que creo que no es poca cosa, uno lo toma como algo serio. Pero por lo visto ellos no tienen mucha seriedad”, lanzó.

En lo que concierne a los trabajadores, indicó que hay algunos que llegan a tener hasta 17 años desempeñando tareas en la firma. “Está bravo conseguir trabajo pero acá no se sabe qué va a pasar”, aseguró.

Y contó que “es difícil manejarnos porque hoy en día se necesita mucho dinero para vivir, lo vamos sobrellevando con la ayuda del Municipio y la UOM más la gente que ha colaborado con alimentos que es importantísimo”.

“Si no llega el dinero, tendremos que tomar una decisión. Nos queda la esperanza de que lo manden en estos días, es lo último que nos queda”, concluyó.