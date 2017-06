Nicolini: “Si no hay competencia no tiene sentido que haya PASO”

El presidente del bloque de Concejales de la UCR, Marcos Nicolini, dialogó con El Eco Multimedios y se refirió al cierre de listas que se producirá mañana para los próximos comicios legislativos. “Siempre hay expectativa, pero hay que seguir trabajando en los temas diarios“, aseguró.

Nicolini describió que los cierres “siempre son tensos más que nada para los que llevan adelante el tema político partidario” aunque reconoció que está “a la expectativa de los cierres en todos los niveles”.

“Para mi las PASO son una herramienta positiva y válida para dirimir candidaturas cuando no hay acuerdo”, analizó el concejal radical y agregó: “Acá pareciera que todos los partidos han optado las diversas ofertas dentro de las mismas fuerzas; en este sentido, si no hay competencia no tendría sentido que haya unas PASO porque no hay espacio de elección dentro de un partido“.