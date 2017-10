Néstor Auza: “La polarización ya está, se manifestó claramente”

Afirmó que en esta oportunidad se encuentra trabajando mejor con su equipo, en comparación a la instancia de las PASO. Se encuentran más organizados y con la disposición de más gente que colabora, gracias a la adición del bloque del Movimiento Evita, quienes, aseguró, cuentan con más experiencia en campañas cortas. También celebró la llegada de las boletas, por lo que se palpitan cada vez más cerca los comicios.

Por otro lado, consideró: “La polarización ya está, se manifestó claramente” y estimó que la tendencia que se manifestó para las PASO seguramente se va a repetir, en un intento por anticipar posibles resultados.

Salud pública

Durante su visita se refirió a la situación sanitaria del país y, más específicamente, a la de la ciudad. “La salud pública en Argentina es una salud que está siempre en emergencia, por la gran demanda que tiene, por la gente sin trabajo que hay y no tiene cobertura”, opinó. En este sentido señaló que no se puede comparar con la de otros países. En cuanto a la instancia local, mencionó que actualmente hay más de quince casos que esperan una cirugía de carácter osteoarticular y tienen turnos que prevén tres o cuatro meses de espera. Este panorama se agrava, continuó, debido a que el 30 % de la población no tiene cobertura médica a causa del trabajo precarizado.

Planteó que el gobierno municipal debería consultar al instituto de investigación dependientes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN, donde se investiga sobre la escherichia coli, para que brinde una guía camino hacia la implementación de una campaña de prevención del Síndrome Urémico Hemolítico, luego de observar la grave situación local en dicha materia, que presenta dos víctimas a causa de la enfermedad. Asimismo, lamentó la ausencia de campañas de prevención que adviertan sobre la gravedad del HPV, que cada vez tiene mayor incidencia sobre la población.

En cuanto a los abortos practicados en el Hospital Municipal, opinó que es un tema que hay que tratarlo con mucha precaución, atendiendo a lo que plantea la sociedad. Se preguntó si realmente hubo tantas violaciones que llevaron a la práctica de más de cien interrupciones, ya que no hay dicha cantidad de denuncias que respalden las prácticas.