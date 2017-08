Néstor Auza intentará sortear con éxito las PASO para encaminarse en busca de retornar al Concejo

Néstor Auza junto con su equipo de trabajo que integran la Lista Cumplir 509/2, será una de las fuerzas políticas que tendrá competencias en las venideras elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), dirimiendo la definitiva lista que se conformará para el mes de octubre con Héctor Lacovara.

Auza fue otro de los precandidatos que aceptó la invitación que le hizo llegar El Eco Multimedios, para ser entrevistado a través de Facebook Live.

-¿Cómo se definiría Néstor Auza?

-Es muy difícil presentarse a uno mismo. Soy una persona apasionada por la vida y su trabajo y ahora la política que genera muchas pasiones como la de pensar en el otro y no tanto en uno mismo. Tengo un gran compromiso para con la sociedad local.

-¿La política es gran parte de su vida?

-Me resulta muy complicado desembarazarme de la política, lo había hecho hace tres años, pero Florencio Randazzo, de quien he sido compañero de trabajo cuando Felipe Solá era gobernador, me llamó y pidió que lo acompañara. Me sentí contenido por su visión, por lo que piensa y quiere construir y nuevamente aquí estoy en camino.

-¿Por qué quiere ser concejal?

-Porque no me quiero ir de Tandil ya que permanecí en Buenos Aires y La Plata más de 20 años. Tengo a mi esposa acá, que también ha vivido mucho tiempo sola y es hora de quedarme en la ciudad y por supuesto esta oportunidad de trabajar políticamente aquí quiero aprovecharla.

Problemática

-¿Cuál es la principal problemática que observa en la ciudad?

-Tandil está claramente dividida en dos ejes importantes. Una ciudad atractiva con un gran desarrollo productivo, tecnológico y de recursos humanos y una parte de la sociedad que se nos está postergando mucho, que son algunos de los barrios aledaños al centro tandilense. Ahora que vuelvo encuentro a la ciudad con diferencias estructurales, no solo me refiero a la infraestructura barrial sino a las posibilidades que esa gente tiene de convivir en un solo Tandil y poder participar activamente en el mundo educativo y productivo.

-¿Qué dos iniciativas propulsaría desde el Concejo?

-Considero que no hay desarrollo sin capital, por lo que primero trataría de acercar las partes, de articular el mundo del desarrollo tandilense con el oportunidades menores, que sufre la falta de trabajo permanente, una salud como la que tenemos y usamos todos, la educación. Como primera actividad convocaría a todos los miembros del Concejo Deliberante a que actuáramos contra el embarazo en chicas adolescentes que según los datos dados por el Ejecutivo en algunos barrios supera el 17 por ciento. Porque después vienen otras consecuencias que son mucho más graves. Ese sería un tema importante y habría que hacer una fuerte campaña para controlar la problemática. Me parece que todos debemos ayudarnos para promover sustentabilidad en la ciudad, es decir trabajos con la creación de emprendimientos públicos-privados para ocupación de gente que no tiene la posibilidad de contar con una carrera universitaria, pero sí tiene la necesidad imperiosa de ser incluido en el trabajo.

Educación y promover trabajo

-¿Habría que definir ejes importantes para la ciudad y que se respete sea quien sea el que gobierne?

-Creo que murió el Estado nacional y provincial para las regiones. Me habrán escuchado decir que creo en el desarrollo local con un fuerte impacto en sustentabilidad de la ciudad. Y que nos hagamos cargo de la educación de nuestros hijos, porque nadie nos va a venir a resolver el problema educativo. Tandil tiene un desgranamiento muy fuerte en matrícula primaria y secundaria. Si bien la educación depende de la provincia de Buenos Aires, el control de la educación debe ser local. Sin educación no hay ninguna alternativa en un mundo que cada vez es más competitivo. La otra es trabajo y convertir el Estado en algo productivo. Hay que hacer una importante reforma en el Estado local de manera que promuevan ejes de desarrollo con trabajo y producción. Esa es la forma de poder darle oportunidades a la gente. Los estados por lo general atrasan mucho, no están en relación a la demandas de sustentabilidad que tiene que tener un pueblo. Promover trabajo es muy importante y hay que darle valor agregado a la enorme cantidad de gente capaz que está en los sistemas públicos y también al financiamiento del Estado público.

Otra de las cosas que me parece fundamental es la infraestructura barrial, estamos mal y me parece que ahí se nos ha ido también el tiempo y deberíamos haber hecho algo para resolver. Creo en el presupuesto participativo, pero no como un proyecto determinado, sino donde la organización barrial sea la primera responsable de su futuro. Lo único que hay que hacer es generar una estrategia de demanda, descentralizar el presupuesto, darle a la comisión barrial las herramientas necesarias, controlar que se hagan las actividades y a fin de año hacer la rendición.

– ¿Sería una forma de involucrar al vecino?

-La democracia en Argentina es imperfecta, ya que el ciudadano común siente que practica democracia cada dos años cuando va a votar. Eso no debe ser así, debe participar de su destino teniendo un rol muy importante en la organización estratégica de la ciudad. Hay que generar los espacios, hay países que trabajan así y eso es la modernización del Estado de la que hablo, siendo más descentralizado y menos normativo en términos de ejecución de medidas, más por contratos y resultados y con organizaciones que articulen el sector que más necesidades tienen, el productivo y el Estado. Tenemos que construir una agencia de desarrollo y la figura del fideicomiso para aquellas inversiones de impacto social son de mucha actualidad que permite agilizar e innovar al Estado. No hay nada nuevo, ni raro, solo ponerlo en práctica.

Un Concejo equilibrado

Auza también se refirió al electorado que el venidero 13 de agosto acudirá a las PASO para elegir a los políticos que participarán de la elección legislativa.

Señaló que “les quiero decir que aprovechen la oportunidad que tenemos todos los ciudadanos tandilenses de hacer al Concejo Deliberante más protagonista. Miguel Lunghi es un hombre tan proactivo que se olvida que existe un Legislativo. Y además ha sido tan hegemónico en todos los años por la mayoría absoluta que el Concejo Deliberante opositor mira, y quienes son del mismo partido no participan deliberando sino con una definición automática de las medidas que toma el Gobierno”.

Sostuvo que “eso no es bueno y tenemos la gran oportunidad de una distribución más amplia, sin una mayoría absoluta del Ejecutivo y eso va a dar muchas más oportunidades a aquellas personas que no se sienten representadas por el Gobierno actual y que necesitan ser oídas”.

Detalló que “es una gran oportunidad para sopesar otro equilibrio en el Concejo Deliberante y elevar las capacidades del Deliberativo. Eso le va a ayudar a nuestro Intendente porque ya no tiene la hegemonía de todos los años anteriores. Cuando tiene tanto tiempo en una gestión comete errores, como los cometemos todos, esos errores salen a la superficie y ya las cosas no son tan fáciles. Hay que consolidar en conjunto el Gobierno para llegar a 2019 con una ciudad con oportunidades como las que tiene para el gran sector de la ciudadanía, pero necesita recuperar la otra”.