Mouilleron sobre Lunghi: “Ya no encuentra solidez en su equipo”

En primer lugar fue consultado sobre su faceta artística, a lo cual respondió: “Soy alguien que se expresa, como en otras oportunidades me expresé a través del teatro, la política o del deporte. Hoy me expreso a través de un pincel en una tela, pero no me siento un artista plástico”.

En esta oportunidad presentará una muestra titulada “De caballos, ranchos, pulperías y otras cosas” en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, donde se desarrollarán las actividades de la Feria del Libro. La misma ha recorrido diferentes pueblitos, escuelas rurales y pequeñas poblaciones de los distritos de la provincia, aunque esta vez estará acompañado por cinco artistas del atelier de Christian Vogrich y sus obras. La muestra permanecerá en el lugar hasta fines de agosto, por lo que invitó a todos los interesados a visitarla.

El interés por la temática se debe a que su niñez transcurrió en el campo, debido a que su padre era amenazador de caballo. Y admitió: “Yo fui a la escuela de caballos”, por lo que es evidente su interés por el abordaje escogido.

El panorama político local

Respecto a su opinión sobre las recientes declaraciones de Miguel Lunghi, quien calificó a sus candidatos como ‘gente honesta, que no versea’, consideró que fue “un exabrupto, sobre todo dicho por un intendente que lleva muchos años al frente del municipio, una persona que todos respetamos como vecino y como intendente (…). Creo que conlleva soberbia. Creo que es la primera vez que lo he visto perder el estribo.” Y advirtió: “Hay que tener cuidado con eso”.

Asimismo, evaluó las palabras expresadas y opinó que fue una exposición de su preocupación acerca de quienes lo acompañan y la ruptura de relaciones internas. “Ya no encuentra esa solidez en el equipo que lo acompaña”, consideró, lo que decanta en la descalificación de otros candidatos, como una manera de buscar que la población no desvíe el voto hacia otro sector, explicó.

Respecto a la relevancia que tomó Mauricio D’Alessandro desde que manifestó su interés en postularse para concejal, como camino intermedio hacia la campaña para la intendencia, opinó: “La sociedad ha empezado a consumir ese tipo de personajes para la política, porque no hay nuevos cuadros y partidos políticos que formen”. Además, se ve beneficiado porque “el personaje cae simpático. D’Alessandro es un personaje de la televisión y eso es lo que la gente consume”, finalizó.