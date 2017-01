Molesto por los dichos de Molinero, Della Maggiora aseguró que “nosotros no ocultamos nada”

El Secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, fue crítico de las voces que fueron sumándose en las últimas semanas con relación al tema de la droga en Tandil. Molesto por dichos vertidos y opiniones sobre la temática, el funcionario municipal aseguró que “nosotros no ocultamos nada, no somos parte de un silencio cómplice”.

En la homilía de Navidad, el Padre Fernando Lede Mendoza, habló de venta de armas de policías a chicos en Movediza y de cocinas de paco en Villa Aguirre. Lunghi, molesto por las expresiones, salió al cruce de los dichos y pidió que haga la correspondiente denuncia en Fiscalía. Luego, por pedido del propio Obispo Salaberry, el Padre Mendoza realizó la acción ante la Justicia. Días después, el Fiscal de Estupefacientes, Fabio Molinero, profundizó la temática y afirmó que el 90% de los que delinquen están vinculados a la droga. También sumó su palabra el Presidente del Foro de Seguridad, Alejandro Tiscornia, asegurando que ese número “podía ser superior”.

Visiblemente molesto por los dichos, Della Maggiora aseguró que “el debate público me ha provocado una profunda decepción y veo mucha liviandad en lo que se dice. Se lleva mucha preocupación exagerada a la ciudadanía” y manifestó su “preocupación” por el “desconocimiento de las afirmaciones como las de que en Tandil el 90% de los que delinquen están vinculados a las drogas”.

“Son comentarios simplistas y no contribuye en nada al trabajo diario“, dijo el funcionario municipal al tiempo que agregó que “estamos permanentemente sobre el tema y no queremos esconder ni tapar nada”.

Della Maggiora sostuvo que “se puede hablar de adicciones y drogadicción, ahora afirmar situaciones especificas y puntuales, como la venta de armas en Movediza y las cocinas de paco en Villa Aguirre eso supone datos concretos, que los hemos pedido y no los han aportado”.

El titular de la Secretaría de Protección Ciudadana resaltó que “no veo precisiones en las declaraciones de Molinero, son generalidades las que dice, veo actitudes para generar conmoción en la comunidad. Discrepo en varios aspectos con lo que dijo y a pesar de eso sigo trabajando igual. Lo que me pregunto es dónde saca el dato del 90%, sino planteamos que Tandil es Medellín del año 2000. Según el Sedronar, datos 2016, el 28,1% de los delitos están vinculados al tema drogas“.

“La problemática de las drogas está en todas las ciudades, la nuestra no es una excepción. No hay datos objetivos locales de este tipo de información. No minimizamos la situación, porque además concretamos denuncias en la Justicia sobre el tema. Lo único que se hace con este tipo de comentarios públicos es avivar a los que se dedican a esto”, subrayó.