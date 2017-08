Martín Benítez sueña con llevar el Frente de Izquierda por primera vez al Concejo

El Frente de Izquierda será otra de las fuerzas políticas que se presentarán a las PASO y buscará en el mes de octubre obtener una banca en la nueva composición del Concejo Deliberante.

En esta ocasión, Martín Benítez es precandidato por la izquierda en la ciudad, aceptó la invitación para la entrevista realizada por El Eco Multimedios a través de Facebook Live, sitio donde el ciudadano además de conocer al precandidato, pudo interactuar y formular preguntas.

-¿Cómo te definirías?

-Soy oriundo de Tandil, tengo 32 años de edad, obrero de la construcción en el rubro plomero-gasista. Milito en el Partido Obrero desde 2009 y encabezando lista es la primera vez, lo que significa una experiencia muy interesante.

-¿Por qué querés llegar al Concejo?

-La respuesta va de la mano de por qué milito en el Partido Obrero al momento de ver las diferentes problemáticas ambientales, de explotación social que se aplica sistemáticamente sobre los trabajadores, la juventud y las mujeres, algo que constantemente estamos viendo en los medios. Son esas cuestiones que me llevaron a movilizarme, participar e intervenir políticamente desde la perspectiva de organizar todos esos movimientos.

-¿Cuál es la principal problemática que destaca la izquierda?

-Tandil se da la particularidad que tenemos un gobierno que lleva tres períodos y medio y los problemas fundamentales son el de la vivienda, que sigue sin resolverse, y la precarización laboral que el mismo Municipio es precarizador. Está la situación del transporte público que cada vez es más deficiente y no logra abarcar todos los lugares y barrios de una ciudad que crece y se proyecta cada vez más.

La cuestión de la vivienda va de la mano de la especulación inmobiliaria que es terrible como canales de acceso a la vivienda. Un trabajador que quiere acceder a una casa siempre va a encontrar un montón de trabas, siendo la primera la posibilidad de tener el dinero para poder comprarla. Todos los días aumenta el valor de los terrenos, que son valores que se aplican porque existe un monopolio que se dedica a especular sobre los precios de los terrenos y las casas.

Proyectos

-¿Qué dos iniciativas te gustaría trasladar al Legislativo?

-Existen un marco de reivindicaciones históricas del movimiento de mujeres, de trabajadores y de la juventud, y en función de esas áreas de intervención siempre van a existir proyectos que sirvan para mejorar las condiciones de vida de cada una de estas personas. Vemos la necesidad de llevar al Concejo Deliberante y que se declare la emergencia laboral y esto implicaría un marco para que los empresarios en general no les sea tan fácil despedir o suspender trabajadores.

Otro punto es la cuestión de la vivienda que está relacionado con lo laboral. Lo que tenemos que combatir, en el buen sentido de la palabra, es el desarrollo que ha tenido la especulación inmobiliaria. Es necesario crear tasas e impuestos al gran capital, es decir para aquellas personas que posean un montón de departamentos o emprendimientos, que paguen un impuesto acorde a lo que poseen. Se exime de impuestos a los sojeros y a los grandes empresarios industriales y es plata que se está dilapidando. Nosotros entendemos que a través de esos impuestos progresivos al gran capital vaya a fondo común que sirva para la construcción de viviendas populares.

Transporte

Público

-¿Qué harías como concejal con el transporte público?

-Uno pretende tener un transporte de calidad, económico, que no contamine el medio ambiente, un montón de cuestiones que no tendrían que ser preocupaciones y que ya deberían estar plasmadas pero que nunca se hicieron. Queremos que los empresarios del transporte abran los libros contables, porque acá el boleto se aumenta sistemáticamente pero nadie muestra los ingresos y egresos que tienen y el Estado tira a favor de los empresarios, caso contrario no se puede explicar cómo aumenta transformándose en el más caro del país.

-¿Ustedes tienen un proyecto presentado?

-El año pasado desde el Partido Obrero presentamos un proyecto que tuvo el voto de la Cámara alta y baja.

-¿En qué consistía?

-Consistía en el acceso al boleto gratuito para todos los niveles, docentes y no docentes, de acuerdo a la rentabilidad que tiene cada empresario se hacen cargo de absorber el costo para brindar un servicio gratuito. La gobernadora Vidal lo vetó, y el año pasado casualmente sacó un proyecto para el boleto gratuito. Hay que aclarar que no es gratuito porque el boleto se financia con los subsidios que todos los tandilenses pagamos. Se saca plata del Fondo Educativo para subsidiar a los empresarios del transporte, y ese dinero se tendría que destinar a la construcción de escuelas y mantenimiento. En Tandil hay institutos como el IPAT o el 166 que no tienen edificio propio.

Invitación

Por último dijo que “a toda la militancia y a aquellas personas que están descontentas y no ven en el peronismo o radicalismo alguna salida, están invitadas a participar en el Frente de Izquierda. También convocamos a las personas que nos quieran ayudar en la fiscalización en las venideras PASO”.