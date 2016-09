“Lunghi ha sido buen intendente, pero ya está agotado”, aseguró Raúl Escudero

El referente del Frente Renovador, Raúl Escudero, aseguró en “Tandil Despierta” que “la situación está complicada. Tristemente estamos complicando y la situación que vemos a nivel Nación y Provincia no escapa a lo que pasa en la ciudad. Es un goteo. Muchos comercios cerrados. Detrás de cada comercio cerrado hay uno o dos tres puestos de trabajo”.

“Cuando uno charla con la gente manifiestan que hay un grado de preocupación grande por la desocupación y por la inseguridad”, resaltó.

Escudero dijo que “deseo que este gobierno arregle los errores que ha venido cometiendo hasta ahora. No son equivocaciones, han actuado conceptualmente con las políticas que implementaron”

“El problema de las candidaturas en el Frente Renovador no es un problema. No podemos volver a repetir los errores de toda la vida. Lo que nos tiene que interesar es el proyecto de ciudad que queremos. Este proyecto de ciudad necesita tener ideas nuevas. Lunghi ha sido un buen intendente pero me parece que ya esta agotado“, puntualizó.