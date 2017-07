Lacovara no adherirá a la ‘campaña limpia’ y recurrirá a pegatinas

Señaló que, con el objetivo de preservar el medio ambiente, desde el espacio político colaboran con la confección de las bolsas reutilizables y llevan adelante la limpieza del Arroyo Langueyú. Sin embargo, el gobierno local aún no ha presentado ningún proyecto que reglamente la separación de residuos en origen, por lo que no considera que su propósito ecológico sea el único interés en llevar a cabo la iniciativa. Además, consideró que hacer uso de otros recursos es muy costoso. “Si ellos me prestan las gigantografías que ponen y salen un montón de plata, que yo no puedo hacerlo, con muchísimo gusto adhiero”, dijo con ironía. “Realmente se nos ha hecho muy difícil a nosotros. Es muy desigual”, reclamó.

En contraposición, consideró que sería más relevancia si se sancionara a las casas de electrodomésticos y supermercados que reparten revistas en cada domicilio con frecuencia, y que causan suciedad en las veredas.

“Acá el que pide es el oficialismo que gobierna hace 14 años esta ciudad, y la verdad que de medio ambiento ha hecho bastante poco”, acusó. Al mismo tiempo que advirtió la disfuncionalidad que presentan los Punto Limpio para muchos vecinos que no cuentan con vehículo propio para trasladar sus residuos, así como también se encuentran alejados de alguna de sus sedes.

A pesar de mantener su estrategia de pegar afiches y hacer pintadas, aclaró que “no va a ser una pegatina exagerada”.