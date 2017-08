“La nuestra fue una boleta no tenida en cuenta por la gente”, expresó Martens

En tanto, el candidato del Partido Socialista, Oscar Martens, aseguró que “estamos muy cerca del piso, pero creo que no llegamos, de cualquier modo no tengo el número final”.

“El análisis que hacemos es que la elección nuestra fue muy mala en el orden provincial, tenemos algo así como medio punto, en Tandil estamos un uno por ciento más arriba, pero igual no nos alcanza”, afirmó.

Y admitió que “fue una boleta no tenida en cuenta por la gente en términos generales. El primer análisis que hago es que la boleta provincial no fue difundida en los grandes medios nacionales, solo por las redes, no tuvimos esa posibilidad”.