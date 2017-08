La coordinadora de fiscales de Unidad Ciudadana en Tandil denunció que les borraron votos

Claudia Casco, coordinadora de fiscales de Unidad Ciudadana en Tandil durante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, dialogó con ECO TV y se refirió que al escrutinio de los sufragios y las irregularidades detectadas.

“En dos mesas en Tandil, que son la Mesa 5 de la EPB 53 y la Mesa 32 de la Escuela Técnica 2, corroboramos que en la categoría de Unidad Ciudadana no hay votos”, señaló y agregó que “en la Mesa 5 en el lugar donde deberían ir los votos hay una raya y en la Mesa 32 se nota que está retocado con liquid paper”.

Casco afirmó que “de la mesa salió completa la planilla y cuando se cargó llegó en blanco” y añadió además que “cuando se verifica la cantidad de electores en estas mesas están bien, pero al sumar los votos hay votos faltantes“.

“Nosotros tenemos las copias de cada una de las actas de escrutinio de cada una de las mesas donde estuvimos fiscales, que es la totalidad“, subrayó la fiscal general y también dijo que “en 4 mesas de Tandil no están cargados los telegramas y no sabemos si no los cargaron aún o si desaparecieron”.