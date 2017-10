La consultora Somaqba pretende hacerse cargo del servicio ferroviario

Recuperar el servicio de trenes es algo con lo que la gente se ilusiona hace ya más de un año, pero por el momento desde el Gobierno nacional no ha dado un claro panorama al respecto. A los propios integrantes del Municipio les han expresado, tras el informe técnico realizado, que para que el servicio vuelva a correr deberá hacerse una millonaria inversión y que por el momento prefieren que sea utilizado por el tren de carga y no por el de pasajeros.

En medio de la espera, la estación de trenes local alberga a diferentes expresiones sociales y culturales que se ilusionan con el retorno del servicio. Mientras esto ocurre la consultora Somaqba impulsa un proyecto para hacerse cargo del tren.

Diego Sotelo, gerente de la consultora, en diálogo con el programa “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM) se refirió al tema y dijo que “la idea que tenemos es la que la Provincia le está pagando la totalidad de los sueldos de todo el personal de Ferrobaires, que lamentablemente no están prestando ningún servicio. Nuestra propuesta es llevar a cabo la corrida del tren, mientras tanto por el plazo de dos años la Provincia le sigue abonando los sueldos hasta que nosotros tengamos la totalidad del material reconstruido para absorber los empleados que recorrerían estos trenes. Y no solamente es Tandil, tenemos a 25 de Mayo y Bolívar y Tandil con expansión hasta Quequén”.

Aseveró que “la vía está en condiciones, tenemos los certificados de Nación RT de circulación y está habilitado el tránsito para tren de pasajeros. No hay inconveniente, de hecho desde Las Flores hasta Constitución corre el tren a Bahía Blanca. Ese tren está habilitado y a Tandil no, resulta raro”.

Al ser consultado por qué se haría cargo la consultora y no el Estado, quien debería tener la obligación, expresó que “es que el Estado no le está dando importancia a los trenes de larga distancia. El mismo jefe de Gabinete ha planteado que ellos quieren priorizar los servicios urbanos y los de carga, pero no los interurbanos. Una de las propuestas que tenemos junto con los empleados de Ferrobaires y técnicos es volver a implementar estos trenes solventados en parte con cargas menores y encomiendas. Son servicios que no están siendo tenidos en cuenta”.



Tren con carga

y encomienda



Sotelo detalló que “el modelo que se implementaría sería el que se utilizó con el ‘Verano Cargas’ que es una sociedad operadora, mitad Estado, mitad gerencia. Nosotros ponemos toda la puesta a punto del material y el Estado absorbe la carga laboral”.

Explicó que “el tren da pérdida si no se plantea una alternativa con las encomiendas o cargas chicas. El tren de pasajeros solamente no da ganancias, pero si se le suma cargas y encomienda ahí la ecuación cambia y pasa a ser positiva. Una de las respuestas que la gente de Gobierno nos ha dado es que la infraestructura no está armada para las encomienda, cuando hace dos años sí hubo encomiendas, es ponerla en servicio y retomar lo que se dejó de hacer”.

En cuanto a los requisitos que se necesitan dijo que “dentro del mismo parque que Ferrobaires tiene a disposición vehículos que son para encomiendas y vagones cerrados para cargas que se pueden colocar cajas con mayor volumen y hasta hay vehículos para poder transportar algún automotor. El material está disponible”.

Aseveró que “sobre esta situación hemos hablado en Tandil con el jefe de Gabinete (Mario Civalleri) y el padre Raúl Troncoso. También hemos mantenido reuniones con gente de Las Flores, Rauch, Ayacucho, porque la idea es sacar cargas hasta el puerto en algún momento. Con la gente del Ministerio de Transporte estuvimos hablando y presentamos nota con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (Adifse) que está teniendo en custodia el material en este momento”.

Recepción



Sobre la recepción que tuvo la idea impulsada por la consultora entre los distintos políticos con los que se reunieron, señaló que “con las autoridades locales hubo una muy buena recepción, es más se habla de formar un foro o un comité que siga este servicio. Lo que le hemos planteado es que nos auditen y controlen para que vean todo lo que vamos evolucionando y cumplamos con todos los planes de trabajo. Con el Ministerio estamos ahí, están definiendo cuándo reunirse ya que son más reacios. De todas formas estamos insistiendo y buscando para la semana que viene una reunión importante para tener una buena definición del tema”.

En cuanto al personal indicó que “luego de esos dos años que comenté al principio, la idea sería tomarlos como personal propio y trabajando con la gente que ya está corriendo en los trenes en la actualidad. El modelo mínimo a seguir es el del tren a Tandil que fue la mejor oferta que tuvo Ferrobaires en la última época que a nivel de confort era el mejor que había”.

Proyecto

Sotelo sostuvo que “la primera etapa que tenemos que realizar es una revisión integral de la vía, para acentuarla en una velocidad de 60 kilómetros por hora. Otro punto que tenemos en cuenta es que el tren transita en mejores horarios comerciales, por ejemplo que llegue a Tandil a la mañana y salga a la tarde-noche. En esta primera etapa sería con una frecuencia de tres salidas semanales para luego llevarla a que se transforme en un tren diario”.

Remarcó que “no hay otra experiencia de esto que estamos presentando, antes se había adoptado este modelo con el Ferrocarril Belgrano, en el Gobierno anterior se había utilizado y es una sociedad operador de emergencia. El modelo lo tomamos de ahí. Ya hubo experiencia en ese trabajo, incluso los servicios locales del Ferrocarril Metropolitano también funcionaron con este sistema en la última etapa de la estatización, se corrían con los trenes operados por las empresas privadas y el Estado absorbía la carga laboral”.

Dentro de lo que se había implementado antes que el servicio dejara de funcionar era el tren turístico. Al respecto expresó que “estuvimos reunidos con la gente de Ayacucho ya que están trabajando para correr un tren turístico con una locomotora a vapor que están reactivándola”.

Trabajar junto

a intendentes

Especificó que “nosotros lo que planteamos es trabajar junto con los intendentes de la zona y que se establezcan las pautas sobre si se requieren más servicios o modificar los horarios, las obras que se quieran desarrollar. La idea es trabajar con las poblaciones y mejorar el servicio a la par de los intendentes y concejales, siempre dentro de la órbita del Ministerio de Transporte”.

Aseveró que “el tren de pasajeros y el servicio de encomiendas-cargas se complementarían con tres coches para pasajeros y dos o tres para encomienda. La idea es despacharla a la noche y que al otro día llegue a Tandil”.

Sostuvo que “el proyecto está presentado en mesa de entrada del Ministerio de Transporte junto con los avales técnicos, operativos, financieros. Estamos esperando una fecha para la reunión”.

Por último manifestó que “el trabajo es en forma conjunta entre Nación, Provincia y los municipios”. u