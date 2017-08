Karina Sordelli anhela con desburocratizar el Consejo Escolar y darle otra dinámica

Karina Sordelli está entusiasmada con la elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) que se avecina. Sabe que integra un buen equipo de trabajo y sueña con que la gente los acompañe con su voto para superar el piso establecido y poner todo el esfuerzo, dedicación y trabajo para el mes de octubre cuando se desarrolle la elección legislativa.

Sordelli es parte de la Lista 509/2 estando en primer lugar al cargo como consejera escolar titular, y teniendo a Néstor Auza como el principal precandidato a concejal.

Vinculada a la educación desde hace 24 años, docente en la actualidad en cinco escuelas secundarias públicas de Tandil, aceptó dialogar con El Eco de Tandil para comentar parte de lo que tiene pensando hacer si es elegida con el voto por la gente.

“Tuve una participación en el Consejo Escolar, fue en el período 2001-2003. Se dio una experiencia corta ya que entré por el fallecimiento de Alicia Napoleoni, para completar los dos años que restaban en el mandato”.

Aseveró que “me quedaron ganas de seguir y justo se dio esta posibilidad. Me llamaron, me interioricé en quienes conformaban la lista y cuáles eran los objetivos. La propuesta me interesó y de lo primero que me asesoré era que no estuvieran con Cristina Fernández de Kirchner para luego dar mi confirmación”.

Expresó que “soy peronista de toda la vida por una cuestión familiar, sentimental y de convicciones. Como la lista que se estaba conformando respondía al Frente Justicialista, que es un peronismo puro, decidí estar”.

Al ser consultada por qué no quería saber nada con integrar un espacio en donde estuviera Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que “básicamente nunca me gustó la política que implementó cuando estuvo en el poder, ni su soberbia. Están los peronistas y los kirchneristas y no tiene nada que ver una cosa con otra”.

La precandidata para el Consejo Escolar detalló que “encontré un grupo humano sólido, que todos tiramos para el mismo lado. Hay y tenemos ganas de hacer cosas y eso es fundamental”.

Remarcó que “quiero volver al Consejo Escolar, porque conozco la dinámica y para concretar un montón de proyectos por los que nos hemos estado reuniendo para trabajarlos”.

Proyectos

Sordelli señaló que “hoy el Consejo Escolar es un ente muy burocrático, donde hay proveedores que cobran por el trabajo realizado a los 90 días. Y no es culpa del Consejero Escolar, es que los tiempos del Consejo Escolar son así. La idea es desburocratizar todo, que tenga otro tipo de dinámica y que se pueda manejar un fondo económico propio para hacer algunas obras, sin tener que seguir todos los pasos preestablecidos”.

Propuso “evaluar la posibilidad de adquirir unidades de transporte de pasajeros, a través del Fondo de Financiamiento Educativo, de este modo se contaría con un recurso disponible en caso de emergencia por ejemplo rotura de vehículo de recorridos rurales, y a su vez se podría brindar un servicio a las escuelas que quieran realizar una salida educativa y no cuentan con los medios para hacerlo”. Otro de los proyectos pasa por la infraestructura, mencionando que “hay que realizar un relevamiento y planificación de tareas de mantenimiento, de acuerdo a las necesidades y prioridades. Por ejemplo estados de las aulas y servicios sanitarios, arreglos de calefactores, roturas de vidrios, limpieza de canaletas, control de plagas, análisis de agua, entre otras cuestiones”.

También “propiciar el apoyo de programas o proyectos que tiendan a facilitar el acceso al derecho a la educación, particularmente a quienes se encuentren en situación de riesgo”.

PIEL

Dentro de lo pensado para realizar desde el Consejo Escolar, Sordelli indicó que “queremos trabajar en la implementación de un Programa de Inclusión Educativo y Laboral que denominamos PIEL, articulando la educación formal, las organizaciones y la comunidad, para dar respuestas a los jóvenes entre 17 y 23 años que actualmente no estudian ni trabajan”.

En cuanto a la alimentación manifestó que “buscamos propiciar que se hagan comidas saludables y equilibradas, poniendo especial atención en las escuelas que tienen talleres en contraturno”.

“Soy una ferviente defensora de la escuela pública -dijo- y gracias Dios caí en un de ellas y me formé. Tengo dos hijos de 10 y 13 años, mi hija está en Polivalente y mi nene en la Escuela 53. Quiero estar para defender y trabajar por las escuelas”.

Sostuvo que “soy docente en Fulton, Escuela Granja, Técnica 2, Técnica 5, Comercio y cada escuela tiene su problemática. Conozco y me conocen a lo largo de los 24 años en los que ejerzo la docencia”.

Expectativas

A poco de entrar en veda electoral hasta el venidero domingo, donde los precandidatos conocerán qué fue lo que eligió el electorado, aseveró que “las expectativas son las mejores, queremos ganar y tenemos la confianza que vamos a superar el piso establecido en estas PASO. Después habrá que ponerse a trabajar muy duro para la elección legislativa del mes de octubre. En esta primera instancia nos vamos conociendo en el trabajo que hace cada uno. Luego de las PASO volveremos a salir a seguir difundiendo nuestras propuestas para el Consejo y las políticas para la ciudad”.