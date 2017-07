Juan Arrizabalaga, sustentado en la política habitacional, anhela llegar al Concejo Deliberante

En vísperas de una nueva elección Primaria, Abierta, Simultáneas y Obligatorias (PASO), desde El Eco Multimedios se ha programado una serie de entrevistas con los distintos precandidatos a través de la aplicación Facebook Live, donde la gente interactúa con sus preguntas en tiempo real.

Juan Arrizabalaga, el precandidato en primer término por Vamos Tandil (Patria Grande), fue el primer invitado para difundir sus propuestas de cara a las legislativas del mes de octubre.

-¿Cómo te definirías?

-Vengo de la militancia social en distintos barrios de la labor comunitaria, abordando variadas problemáticas social, tierra y vivienda. Dirigí también la campaña de inquilinos en 2015 que tiene que ver con generar un sistema de protección con quienes están en situación de alquiler. Vengo trabajando y estudiando el problema de suelo urbano y habitacional de Tandil y siendo parte de un espacio político que lucha también por la defensa de la igualdad de género. Desde ese perfil viene mi participación y en la política entendiéndola como un instrumento de transformación social.

-¿Por qué querés ser concejal?

-Después de tres mandatos y medio de un mismo gobierno creemos que es necesario otras miradas, que tiene que ver con los problemas actuales. El Gobierno tuvo un proyecto en 2004, pero la ciudad creció, se transformó y hay nuevos problemas y para esos nuevos problemas lo abordamos desde otras miradas quienes venimos trabajando en esos problemas.

-¿Cuál es la principal problemática que ven desde Vamos Tandil?

-Una ciudad cuando crece tiene muchos problemas, pero para nosotros y lo que determina nuestra campaña tiene que ver con lo habitacional. Tandil creció en los últimos 15 años como nunca antes y lo hizo en forma desigual, tanto, que se encareció. Ese encarecimiento, la falta de suelo urbano, el aumento de los inquilinos y esa concentración de la propiedad están generando déficit habitacional. Cada vez más gente se ve imposibilitada de acceder y resolver el problema de la vivienda. Nosotros venimos planteando algunas cuestiones fundamentales desde hace unos años y en esta alianza entre el Frente Grande y Mujeres sin Techo, venimos realizando propuestas importantes que tienen que ver con que sí es posible, a diferencia de lo que ha sido el discurso municipal, que el Gobierno se haga cargo de la problemática habitacional en Tandil.

Propuestas

-Para el tema vivienda, ¿cuáles son las principales propuestas?

-Son dos grupos que pueden resolver el problema habitacional. Por un lado el acceso a la tierra urbana y el segundo la protección de los inquilinos, porque mientras se resuelve habrá miles de inquilinos que van a estar sin resolución. Para solucionar el inconveniente de la tierra tenemos como propuesta la creación de un programa de lotes sociales, que el Estado pueda adquirir tierra que no es urbana, lotear e integrarla a un programa de acceso social a la tierra. Porque la gente no puede pagar un millón de pesos un lote. Ese programa es posible y casi 700 lotes han sido creados de esa manera por asociaciones civiles y lo puede hacer el Estado municipal. Para los inquilinos hay que hacer un sistema de protección con tres propuestas: defensoría de inquilinos para hacer valer los derechos del sector; banco de garantía municipal ya que es muy difícil que mucha gente tenga acceso a una garantía propietaria; y por último generar una inmobiliaria municipal para que se encuentren propietario e inquilino, y que el inquilino no tenga que pagar una comisión innecesaria.

-¿Estas normativas se están proponiendo en diferentes lugares del país?

-Los tres instrumentos que proponemos para los alquileres existen en La Plata y el conurbano bonaerense. La nueva ley de alquileres que se está discutiendo en el Congreso y ya tiene media sanción y ya existen bancos de tierra y programas de lotes sociales en múltiples municipios. De esa manera podemos elegir para dónde crece la ciudad de manera planificada y al mismo tiempo resolver el problema habitacional. Esas cuestiones son posibles en el Tandil de hoy y es contrario al discurso del Gobierno municipal.

-¿Tienen un censo realizado al respecto?

-El Municipio siempre para el censo en 3 mil, pero las organizaciones decimos que hay más del doble que esa cantidad y hay un 25 por ciento como mínimo. También hay 8 mil medidores de hogares desocupados. Entendemos que mediante un programa de lotes sociales se puede ir resolviendo paulatinamente el problema del acceso a la tierra con el cual no es posible resolver el tema habitacional. Para eso hay que crear un banco de tierra municipal que ‘Cacha’ Cena ya lo propuso siendo concejal hace unos años atrás.

Facebook

La modalidad de la entrevista tiene la participación fluida de la gente que vía la red social Facebook interrogó al precandidato.

-¿Qué proponen para mejorar lo que se hace desde Desarrollo Social?

-Lamentablemente desde la actividad social que veníamos realizando, volvimos a abrir merenderos y comedores porque hay una crisis económica. Hicimos un proyecto de ordenanza que lo presentamos en 2016 y quedó cajoneado. Consistía en un Mercado Popular Municipal para cuidar el bolsillo del ciudadano, que era encontrarse los productores locales y regionales directamente con el consumidor con mejor calidad y a un precio justo.

-¿Qué piensan sobre las cuestiones de género?

-Por suerte comparto militancia con muchas mujeres que nos han ido inundando de sus luchas por la igualdad de género y del feminismo. Este año creamos ‘Casa Violeta’ que es un espacio para trabajar en la contención y en la acción de la prevención de la violencia de género. Venimos desarrollando eso en los barrios y estamos proponiendo un programa de fomento para la igualdad de género, creemos que falta mucho y el Estado tiene que estar mucho más activo y cerca de las organizaciones sociales.

Expectativas



La incursión de Arrizabalaga y su gente en las PASO de 2015 fue por demás satisfactoria porque superaron el piso de votos establecidos y pudieron ser una opción para el electorado. En cuanto a las expectativas para este 13 de agosto dijo que “es necesario discutir otro modelo de ciudad, me parece que ahora junto a Mujeres sin Techo que lidera ‘Cacha’ Cena somos una expresión de eso que quiere discutir los problemas de hoy y no lo de 2005, y me parece que tenemos propuestas concretas para eso. Hay que llegar al Concejo Deliberante y es mucha la gente que siente que eso es posible”.