Iparraguirre presentó una ordenanza para defender y fomentar la contratación de mano de obra local

El bloque de concejales del FPV-PJ presentará en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del próximo jueves un proyecto de ordenanza que tiene por objetivo defender, proteger y fomentar la mano de obra local.

El proyecto que ahora está en manos de los legisladores busca establecer “pautas que regulen y protejan” el empleo de los tandilenses entendiendo que “el fomento del desarrollo local es uno de los roles que debe asumir el Estado y que debe llevar a cabo políticas claras en materias de inserción al mercado laboral para lograr una mejor redistribución de la riqueza”.

En el mismo sentido, los concejales del FPV-PJ entienden que es necesario proteger las fuentes laborales y que el esfuerzo del sector público debe enfocarse en incentivar la contratación de mano de obra local como una forma de promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas economías familiares. También sostienen que con la disminución de la inversión privada quedan especialmente rezagados del sistema los trabajadores locales que ofrecen su mano de obra y piden que el Municipio les dé prioridad en las obras públicas que se encuentren en ejecución.

El proyecto contempla la creación de un Programa Municipal para la Defensa, el Fomento y la Protección de la mano de obra local que establezca las pautas para la creación. Asimismo establece que todos aquellos que resulten adjudicatarios tienen “la obligación de emplear un mínimo del 90 por ciento del personal con domicilio real en la Ciudad de Tandil, y con una radicación en la localidad de al menos un año de antigüedad”.

Requisitos

Los adjudicatarios deberán presentar dentro de los cinco días previos a la iniciación de la obra o la prestación del servicio, un listado con carácter de declaración jurada, de todo el personal a contratar, en el que deberán detallar: Nombre y apellido, DNI, CUIT/L y domicilio real de la totalidad del personal a emplear, dejando constancia de la antigüedad de radicación en la ciudad. La información será remitida a la Secretaría de Obras Públicas a quien también se le deberá informar cualquier cambio en la plantilla de personal.

El proyecto también prevé exceptuar a los adjudicatarios del cumplimiento de la normativa cuando el personal requerido sea profesional o técnico matriculado y no hubiere postulantes disponibles que reúnan esos requisitos en el distrito y, también, cuando el personal especializado disponible en nuestra localidad no posea la experiencia necesaria, o no cubra las expectativas del adjudicatario, o no reúna los requisitos previstos. La excepción deberá ser fundamentada y notificada fehacientemente ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. En dicho caso, el adjudicatario deberá utilizar igual número de personal local contratado sin experiencia y capacitarlo para que pueda cumplir esa tarea.

Sobre el proyecto en cuestión, Rogelio Iparraguirre destacó que “se trata de una iniciativa que venimos trabajando desde nuestro bloque porque entendemos que es necesario construir herramientas desde el Poder Legislativo que nos permitan abordar la problemática del empleo en Tandil, como garantizar que desde el Estado se proteja a los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad”.



Estadísticas

“Es difícil contar con estadísticas de la situación laboral en Tandil. El último informe es de 2011 y fue elaborado en conjunto entre la Provincia y el Municipio. Los índices que marcaban 12 por ciento de desocupación y niveles de subocupación muy preocupantes. La argentina tuvo un crecimiento sostenido del empleo a nivel nacional. Sin embargo esos números parecen no haberse trasladado a nuestra ciudad, donde las dificultades para conseguir empleo son cada vez mayores. Ayer, los datos oficiales de desempleo mostraron un 9,2 por ciento, la cifra más alta en la última década” resaltó el edil.

“Creemos que este proyecto contribuye a mejorar las posibilidades de accesos al trabajo para los tandilenses. Muchas veces se suscribe fácilmente al mito de que no trabaja el que no quiere. Lo cierto es que no se trata tanto de una cuestión de voluntarismo sino, fundamentalmente, de posibilidades de empleo. En realidad no consigue trabajo el que quiere sino el que puede y, para eso es imprescindible que el Estado se ponga al frente de un tema tan sensible” concluyó Iparraguirre.