Iparraguirre buscará renovar su banca y representar a “todos los tandilenses”

Rogelio Iparraguirre oficializó ayer su precandidatura a concejal en primer término por el Frente Unidad Ciudadana en Tandil, en la presentación de la lista que competirá en las PASO el próximo 13 de agosto. Acompañado en segundo lugar por la presidenta de Red Solidaria Tandil, Silvia Nosei, el actual edil del PJ-FPV aseguró que buscará revalidar la confianza popular en el recinto y representar no solo a los simpatizantes del espacio, sino al conjunto de los tandilenses.

El acto, que se realizó minutos pasados de las 10.30 en el Mulen Hotel, contó con la presencia de la secretaria general del PJ, Miriam Iglesias; el director de la Universidad Barrial, Andrés Harispe; la abogada María Nazábal, vinculada al área de género y derechos humanos en distintos ámbitos de la ciudad; la concejal del PJ-FPV, María Eugenia Poumé; referentes barriales y políticos del sector, familiares y amigos.

Tras presentarse a todos los precandidatos, el único en tomar el micrófono para expresar unas palabras fue Iparraguirre, quien reconoció que para él encabezar la lista del Frente Unidad Ciudadana no solo es un lujo, sino que lo coloca nuevamente en un fuerte compromiso moral por responder a la confianza depositada por cada uno de los compañeros y compañeras que lo acompañan.

“Sabemos que estamos en un momento de la Argentina de mucha zozobra, preocupación y tristeza, pero encaramos este proceso con mucha alegría y lo hacemos en nuestra querida Tandil, una ciudad con la que fuimos creciendo y madurando, en sus complejidades y desafíos, entendiendo que las cosas no son binarias”, manifestó, reconociendo que “para llegar a esa comprensión tuvimos también que revisar algunas cosas nuestras y corregirlas”.

Enfatizó que en “la vida y la militancia se trata de avanzar” y, en ese camino, “uno comete errores y lo importante es reconocer sus limitaciones. Ese es el modo en que hemos encarado la militancia y en el que hemos ido conociendo mucho más profundamente a Tandil, sabiendo que es una ciudad con enormes desafíos, ventajas y riquezas, en la que hoy vamos a emprender una contienda electoral con adversarios de fuste”.

Frente a ese escenario, entonces, confesó que es para él “además de un enorme desafío, un gran orgullo encabezar una lista sabiendo que vamos a competir con gente de mucha experiencia, trabajo y reconocimiento. Me refiero a los integrantes de todas las listas que se están dando a conocer en estas horas. Uno tiene la satisfacción, a medida que los va conociendo, de poder sentir alegría”.

Recuperar

el poder

Por su parte, Iparraguirre planteó que “Tandil requiere de un Deliberativo con fuerza, de un Poder Deliberativo que recupere eso, poder, sin tenerle miedo a esa palabra. Lo necesita la ciudad, los tandilenses y también el propio intendente Miguel Lunghi”.

Afirmó que “es un desafío que venimos intentando llevarlo a cabo desde el Concejo Deliberante”, con el fuerte respaldo y los grandes aportes de su “amigo y maestro”, el exconcejal Tony Ferrer, con el cual reconoció que tiene “una alegría muy grande” de poder estar compartiendo este momento.

La capacidad

de escuchar

Seguidamente, sostuvo que “la tarea de un concejal es primero tener la capacidad de escuchar al otro, como lo planteó nuestra querida compañera, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la presentación de la Unidad Ciudadana. Debemos saber escuchar y ponernos en el lugar del otro, y eso es lo que hemos entendido quienes fuimos integrando el FPV y ahora la Unidad Ciudadana”.

En ese sentido, subrayó que quienes están en el Concejo Deliberante, no lo hacen para representarse a sí mismos, sino al conjunto de los tandilenses. “Debemos tener esa grandeza”, expresó Iparraguirre.

“El Concejo Deliberante se ha ido desdibujando, diluyendo, perdiendo ese poder que debe tener uno de los poderes del Estado, que es el de tener el oído atento a los problemas, desafíos y oportunidades para hacer un aporte, mejorar lo que haya que mejorar, corregir lo que haya que corregir, apoyar lo que haya que apoyar y cambiar lo que haya que cambiar”, manifestó.

La campaña



Consideró entonces que ésa será la principal tarea que emprenderá junto al resto de los precandidatos del espacio en esta campaña, personas que –resaltó- “han demostrado una gran generosidad”.

Garantizó que recorrerán las calles con “mucha generosidad, pero también con grandeza. Escuchando al otro, discutiendo, pero también entendiendo a aquel que no piensa ni va a pensar como nosotros. Porque –reiteró- no iremos al Concejo Deliberante a representarnos a nosotros mismos, sino a los tandilenses”.

“Nuestro compromiso moral, ético, político e ideológico es estar a la altura de las circunstancias y estoy seguro que así va a ser”, finalizó Iparraguirre.

“Me gustaría aportar desde

otro lado”, manifestó Nosei

Por su parte, la precandidata a concejal en segundo término, Silvia Nosei, compartió su emoción con El Eco de Tandil, tras la presentación oficial de la lista. “Durante cinco años y cinco meses estuve trabajando activamente con Red Solidaria Tandil y eso me hizo conocer la situación. Tenemos muchos barrios caminados, mucha gente que ha compartido con nosotros el voluntariado y también mucha que nos ha expresado su necesidad. A mí me apasiona el voluntariado, pero con eso solo no alcanza”, reconoció.

Contó que a ella hace tiempo que le nació “una vocación política”, pero aclaró que “nunca había estado enmarcada en lo partidario”. Ahora, dijo sentirse honrada por haber sido convocada por este espacio político y, comprometida con ello y con el trabajo que ha venido llevando adelante desde el voluntariado, le gustaría “aportar desde otro lado”.

“Yo tengo como una utopía –admitió Nosei- y es que por lo menos ningún nene en nuestra ciudad pase hambre. Lo que vi, no me lo contó nadie e insisto que hace falta que desde adentro se empiecen a implementar políticas públicas que honren a la niñez, la juventud, la vejez y que la gente que necesita trabajo, pueda trabajar también”.

Un modelo

“amigable”

Explicó que fue por todo ello que decidió formar parte de Unidad Ciudadana, frente político que eligió por ser “el modelo más amigable con el que menos tiene y, sobre todo, con la gente que trabaja, independientemente de cosas que se puedan cuestionar, como en todos”.

Frente a una nueva oportunidad, entonces, agradeció a los referentes del espacio por haberle ofrecido un lugar “muy importante” y reconoció que tenía muchas ganas de trabajar. “Me entusiasma, conmueve y moviliza mucho esto. Soy muy rebelde y creo que esto también es una expresión de rebeldía, el empezar a decir: `me pongo de este lado porque tengo ganas de trabajar desde un lugar donde no lo pude hacer nunca´. Todo lo demás, el tiempo lo irá demostrando”, concluyó Nosei.

La lista de

precandidatos

Concejales: Rogelio Iparraguirre, Silvia Nosei, Ariel Risso, Maiten Ghezan, Tony Ferrer, Mónica Gómez de Saravia, Diego Velázquez, Gabriela Trejo, Alejandro Castro y Guadalupe Gárriz.

Concejales suplentes: Franco Beccia, Silvia Llanos Donvito, Jorge Muñoz, Guillermina Silva, Luciano Villalba y Celia Sucurado.

Consejeros escolares: Walter Roberto Belén, María Florencia Mena, Julio Ponce y Giuliana Mengarelli.

Consejeros escolares suplentes: Federico Martínez, Lidia Ana Massoni, Fernando Cintas y Sandra Lucas.