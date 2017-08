Héctor Lacovara hace eje en el trabajo y la tierra urbana para retornar al Concejo Deliberante

Héctor “Nacho” Lacovara fue otro de los precandidatos que participó de la entrevista en Facebook Live que propone El Eco Multimedios para conocer un poco más a quienes el venidero 13 de agosto intentarán sortear con éxito la elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) y así encaminarse rumbo a la elección legislativa del mes de octubre.

El precandidato en primer término a concejal por la lista Cumplir 509/4, se sometió al interrogatorio que como siempre ocurre tiene la interacción de la gente en la reconocida red social.

-A modo de presentación ¿quién sos y por qué llegaste hasta acá?

-Soy Héctor Lacovara, más conocido por “Nacho”, he sido concejal hace muchos años en el período 1987-1989 con Gino Pizzorno como intendente, y los últimos dos años de ese mandato me desempeñé como director de Cultura. Eso se dio durante un año y medio porque luego por razones de salud renuncié ya que estaba muy atareado, cuando todos iban a descansar sábado y domingo, nosotros teníamos diversas actividades con Cultura y no se descansaba ningún día. Estaban los carnavales y una serie de cosas que me desgastaban de una manera impresionante y no me quedó otra que renunciar.

-¿Siguió vinculado a la política?

-Siempre en la política, pero bajo perfil, fui entre 1999 y 2003 por el Frente Grande, más conocido como Frepaso, secretario legislativo del bloque de la Cámara de Diputados. Y luego estuve en Derechos Humanos con Felipe Solá por espacio de un año. Ahí me integré al Movimiento Evita con una participación muy atenuada por razones laborales. Desde el año pasado y a raíz del cambio de gobierno empecé a participar más activamente al ver las medidas antipopulares, contra los trabajadores y las clases más vulnerables y los humildes.

-¿Cómo surge la posibilidad de ser el primer precandidato a concejal?

-Surgió la posibilidad entre dos o tres personas de quien podía llegar a ser el candidato del espacio y finalmente recayó en mí esa responsabilidad.

-¿Por qué aceptó el desafío?

-Creo que hay que involucrarse, de hecho soy el actual presidente de las bibliotecas populares de Tandilia, fui hace mucho en tiempo en dos períodos y ahora regresé. Estuve en la comisión directiva de la Asociación de Básquet en tres períodos, siempre me gustó lo público, creo que viene de familia porque mi papá fue uno de los fundadores de la peña El Cielito y el creador de la primera comisión de turismo que hubo en Tandil estando Lunghi padre como intendente. Me gusta participar en las instituciones y a partir de ahí involucrarse por la cosa pública.

Cambios

-¿Qué diferencias hay de aquel Tandil cuando fue concejal al actual?

-La gran diferencia es socioeconómica, que se deben dar en todas las ciudades cuando se van haciendo más grandes. En un pueblo chico esas diferencias deben ser menores. En la actualidad estuve recorriendo lugares que prácticamente no existían hace diez años atrás, por ejemplo detrás de Villa Laza contra las sierras, un lugar que se llama Los Charitos. Ver lo que pasa atrás del barrio La Unión de Villa Aguirre, cómo se ha extendido Villa Gaucho, cómo se ha poblado de gente atrás de la cancha de Gimnasia que antes no existía nada. Es una ciudad mucho más grande y con muchas más diferencias, con gente que ni conoce el centro o el dique, que no han llegado nunca y se hace más difícil porque se tiene que transportar en colectivo y está caro. Las escuelas muchas quedan lejos, han hechos algunas en los barrios pero igual quedan lejos. La brecha entre el que tiene más y el que tiene menos es más amplia.

Problemática

-¿Cuál es la principal problemática que sucede hoy en Tandil?

-La principal es la falta de trabajo aunque el Gobierno municipal ahora no da datos. Antes los tenía, los daba y armaba un comité de crisis y criticaba al Gobierno de la Provincia y al de Nación. Como en la actualidad son todos del mismo partido gobernante, no lo dicen ni arman comité de crisis que sería mucho más importante. La problemática del trabajo es terrible porque ya sabemos lo que le genera a la persona que se queda sin empleo. Nosotros en eso estamos trabajando, hemos creado algunos puestos de trabajo en la Cooperativa Langueyú donde hacemos la limpieza el saneamiento del arroyo, ellos cobran un dinero y se lo llevan a sus hogares. En la Cooperativa Copeba trabajan doce mujeres que fabrican bolsas reutilizables en un convenio que hemos hecho con el Municipio que compró 4 mil bolsas que se la dan a la gente con la comida o simplemente las regalan. Para nosotros ha sido una ayuda para poder reinvertir. También hemos estado arreglando, en un pequeño taller donde trabajan cuatro mujeres y un hombre, el mobiliario escolar. Quedan muy bien arreglados, listos para volver a usar y salen un tercio de lo que salen los nuevos. Nuestra preocupación es el trabajo y llegar al Concejo Deliberante con un dos o tres por ciento del presupuesto se podrían crear 200 puestos de trabajo por año.

-¿Se sabe qué cantidad de personas no tienen trabajo?

-La verdad que no, porque si se sabe se esconden desde el Gobierno las verdaderas cifras. Estoy seguro que estamos en la media del país, no creo que estemos más abajo. Se quiere mostrar, y uno lo ve en el centro, un Tandil maravilloso y el otro día con la olla popular en la plaza principal se vio que hay mucha gente que pasa necesidades.

-¿Cuáles son las dos principales propuestas que le ofrecen a los ciudadanos?

-Una era la del trabajo afectando los 30 millones de pesos que son de ayuda directa que tiene el Municipio para crear fuentes de trabajo. Otra es de un porcentaje de los derechos de edificación se podrían generar 300 terrenos por año. Se urbaniza un terreno que no está urbanizado, lo compra el Municipio y se lo vende a la gente en cuotas.

Facebook

Mediante la red social al precandidato le formularon las siguientes preguntas.

-¿Por qué se debería elegir la lista que ustedes integran?

-Decidimos ir a las PASO porque creemos que es un grupo homogéneo y compacto y nos costaba mucho hacer una síntesis con otros grupos que estaban trabajando en el mismo lugar que es Frente Justicialista Cumplir, Randazzo Senador. Decidimos ir solos y creemos que estamos capacitados para hacer una muy buena elección.

-¿Cómo se están desarrollando los días?

-Recorriendo muchos lugares, con una camioneta que transita con la publicidad, con propagandas en los medios. Hablando con la gente en los lugares de mucho tránsito, como el centro, Villa Italia, avenida Colón, etc., entregando la bolsa reutilizable de regalo con las propuestas adentro.

-¿Existen diferencias entre dialogar en el centro y en los barrios?

-Las necesidades son distintas, pero hay más recepción en la gente del barrio lo que no significa que nos voten. Hay personas a los que le queremos regalar la bolsa y no la aceptan, cuando tratamos que el medioambiente mejore para Tandil.

-¿Cuál será el trabajo en violencia de género?

-Es muy poco el presupuesto que hay, más allá que han salido a desmentirlo. Han destinado 400 mil pesos cuando hay 32 millones para todo lo que son cámaras de seguridad, queremos que se aumente el presupuesto porque es un tema que trabajan las mujeres de la lista, pero que me desvela y me genera mucha impotencia cada vez que ocurre un femicidio. No puedo creer que entre todos no le encontremos la vuelta a este flagelo terrible que nos azota en el último tiempo en Argentina.

-¿Qué acierto del gobierno de Lunghi seguiría trabajando?

-La política de salud que tiene este Gobierno está bien diagramada. Hoy la ciudad se ha extendido y ya con los 14 centros de salud no alcanza, por lo que habría que hacer uno o dos más como mínimo. Pero si algo acertó este Gobierno es en el tema de la salud.

Convocatoria

Por último Lacovara se dirigió al electorado al decir que “quiero que la gente de Tandil nos vote, que confíe en nosotros. Vamos a trabajar sin descanso en el Concejo Deliberante, tenemos propuestas para reformar las tasas municipales que nos parecen muy injustas, donde casi todos los años hubo aumentos de tasas, algo que nunca pasó en Tandil. Cuando Lunghi tomó el poder había 45 millones de presupuesto y hoy hay 1440 millones, una diferencia bastante importante como para gastar ese dinero pero adecuadamente y hacer una reasignación de cada partida presupuestaria”.