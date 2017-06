Fue presentada la Mesa Cambiemos para fortalecer el trabajo interpartidario

Campbell destacó la oportunidad de visitar Tandil, en su recorrido por la provincia para consolidar las Mesas de Cambiemos, con el objetivo de mantener el éxito durante estas nuevas elecciones, tal como lo hizo en 2015. “Esperamos que este año tengamos el mismo resultado o incluso mejor”, deseó. Al mismo tiempo destacó la mejora en la calidad de vida de los partidos gracias a las obras que realizadas con fondos nacionales y provinciales.

Al ser consultado por la decisión de que la UCR mantenga sus listas cerradas y no dé lugar a la participación de candidatos provenientes de otros partidos, dijo: “Acá no se trata de nombres, se trata de fortalecer el frente electoral. Lo importante es trabajar juntos”. Seguidamente, aclaró que todavía no están definidas las listas, ni el lugar que ocuparán en las boletas los candidatos a concejales y a consejeros escolares. Explicó que el objetivo de consolidar la Mesa es para “que el partido Fe, la Coalición, el Pro y el Radicalismo puedan trabajar juntos en el ejecutivo y en el legislativo”.

“Nosotros sentimos que hoy la gente puede ver qué estamos haciendo” en los 135 municipios de la provincia. Además, especificó: “Por primera vez en la historia de la provincia, después de 30 años de ser gobernada por el peronismo, nos encontramos con una provincia con obras en todos los municipios, sin diferenciar el color político. Eso cambió. Para todos los municipios por igual”, independientemente del partido político al que pertenece la el intendente de cada partido.