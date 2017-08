Frolik salió al cruce de D’Alessandro en el aire de la radio

Juan Pablo Frolik y Mauricio D’Alessandro mantuvieron una discusión en No hay dos sin tres (FM 104.1), acerca de la asesoría jurídica que estableció el pre candidato a concejal en el edificio municipal.

Gastón Argeri, quien se encontraba en el estudio de la radio para esclarecer la posición de la Asociación de Abogados a raíz de la creación de espacios de asesoramiento y/u orientación jurídica gratuita implementados por diferentes organizaciones o partidos políticos. Durante su exposición desvinculó a la entidad de la oficina que impulsó “1País”. Luego se hizo presente el precandidato Mauricio D’Alessandro, impulsor de la iniciativa, con quien mantuvo una charla y consensuaron roles para cada una de las partes: la asesoría gratuita y la Asociación.

Argeri, finalmente, reiteró que el organismo que nuclea a los abogados no puede quedar vinculado a ningún espacio político, “pero sí colaborar y aportar cualquier espacio que sea constructivo para la sociedad de Tandil”.

Minutos más tarde, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, sorprendió en los estudios para aclarar sobre los dichos de D’ Alessandro.

Explicó el presidente del deliberativo que consideró propicio hacer aclaraciones a ciertas acusaciones expresadas por D’Alessandro acerca de la iniciativa implementada por el partido político que representa.

Al decir del candidato, la abogada dispuesta por él para asistir a las personas que se acercan hasta el Municipio para solicitar ayuda y requieren de asesoría legal, se encontraba en las escalinatas del edificio cuando fue echada a las 14 del lugar por un candidato de su propio partido, quien argumentó que recibió órdenes provenientes de la presidencia del Concejo.

Aparentemente, Jorge Tenconi, quien ejecutó la orden, sostuvo que a partir de ese horario no debe quedar nadie trabajando en el lugar. Ante la situación, Frolik expresó enfáticamente: “lo hizo sin mi autorización”, con lo que se desligó de toda responsabilidad de lo sucedido. Incluso, explicó que se enteró de la presencia de la joven letrada luego de que tuvo conocimiento del episodio sucedido, por lo que nunca podría haber expedido una orden de dichas características.

Consideró oportuno exponer los logros alcanzados en términos de asistencia legal, como la creación de la OMIC, desde su ingreso en la gestión pública.

En busca de un visto bueno por parte de su detractor, D’Alessandro solicitó que le fueran expuestos los horarios en los que es posible que abogada esté presente en el lugar: “Si vos me decís ‘esta abogada puede trabajar hasta las cinco de la tarde, está perfecto. Yo cualquier agravio te pido disculpas”. Ante ello, Frolik argumentó que no existe ningún inconveniente para que las personas recorran la municipalidad, sin importar el horario y su rol de funcionario, turista o vecino.

Finalmente, Argeri, quien presenció el tenso intercambio, llamó a los presentes a coordinar los esfuerzos de todos ante las distintas opciones de asistencia legal que existen, para que las personas sepan, ordenadamente adónde ir ante un inconveniente.

Por último, Frolik arremetió contra la postura de la Asociación de Abogados, que determinó no atender en su asesoría casos patrimoniales. Su opinión se sostuvo bajo la premisa de que, cualquier persona que tenga un caso de dichas características pero sin los recursos necesarios para resolverlo a través de un abogado particular, no debería quedar excluido.

Para concluir, D’Alessandro dijo sus últimas palabras antes de cerrar el bloque del programa: “La aparición de alguien nuevo pero viejo genera desconocimiento sobre cómo va a actuar y cómo se comporta”, haciendo referencia ante los inconvenientes causados por sus iniciativas. Los dirigentes así se despidieron del aire como del Multimedios manteniendo la cordialidad pero sin dejar de evidenciar sus miradas desconfiadas sobre lo que finalmente ocurrió en las escalinatas del Municipio. Por lo pronto, diplomáticamente se prometieron encuentros en pos de trabajar en conjunto en ésta como otras temáticas.