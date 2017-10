Escudero: “Mauricio D´Alessandro va a cumplir y asumirá su banca”

Así lo dijo Raúl Escudero, que finalmente no ingresará en el Concejo Deliberante ya que el frente 1País, en el cual se postulaba en tercer término, no logró los votos suficientes para llegar a una banca más.

“Esa versión de D´Alessandro me dejará la banca a mí no existe”, sostuvo el mutualista y añadió: “Mauricio va a

cumplir y asumirá su banca . No tengo dudas de que va a cumplir su función de la mejor manera posible“.

Para Escudero “habrá un antes y después del Concejo Deliberante” con la llegada de D´Alessandro y resaltó además que “nosotros desde afuera lo vamos a acompañar desde la calle y con trabajo”.