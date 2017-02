Escudero aseguró que analiza dejar la actividad política

Lo dijo en diálogo con “Tandil Despierta”. “¿A veces me planteo si realmente tiene sentido participar en la política”, aseguró el referente del Frente Renovador, Raúl Escudero.

“Tengo muchos años de militancia y trabajo, de mucho esfuerzo y sacrificio. Debo decir que el trabajo es lo que menos me cansa. Me cansa mucho más la ingratitud de la gente“, sostuvo Escudero y agregó que “por momentos me da esa sensación de decir qué sentido tiene estar en política“.

Según Escudero “hay un tiempo que me debo dedicar a mí y a mi familia“.

En otro tramo de la entrevista, el vicepresidente del PJ de Tandil, aseguró que los dichos de Mauricio D´Alessandro sobre la posibilidad de una interna en el Frente Renovador de la ciudad “nunca serían conmigo, con él tenemos una relación muy especial, personal y de afecto”.

“Mauricio es Mauricio y a veces como Raúl dice lo que piensa sin medir cuál será el análisis posterior”, subrayó.