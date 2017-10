Mauricio D´Alessandro habló con ELECO.com.ar y se refirió a los dichos de Mario Civalleri, durante una entrevista en “Tandil Despierta”, que tildó de “engañoso” el proceso por el cual entregaban boletas de Cambiemos de todos los órdenes, menos el cuerpo local, donde estaba la de 1País, con la lista de D´Alessandro.

“En primer lugar es increíble que los campeones del corte se quejen de que alguien lo promueva”, dijo el candidato a ocupar una banca desde diciembre próximo y luego señaló: “En segundo lugar, ¿de dónde saco yo las boletas de Cambiemos para hacer ese reparto del que hablan?”

D´Alessandro sostuvo que “esa boleta de Cambiemos las puso alguien que tiene acceso a las boletas de Cambiemos” y consideró que “pueden ser todos los que crean que Cambiemos tiene que llevar la boleta de Bullrich y en el orden local el mejor candidato para Vidal no es Civalleri, cosa que tampoco debería ser tan extraño para la gente de Cambiemos”. El abogado relató su relación personal con Macri: “Desde 2009 hasta 2015 corrí al lado de la cinta con Mauricio Macri, soy amigo de la niñez, tengo una relación personal, vivía en el mismo barrio. Ellos son todos amigos personales, yo no soy un cuco para Cambiemos”.

Para D´Alessandro “pudo ser gente del PRO enojada porque no pusieron candidatos del PRO en la boleta. No parece tan descabellados, porque ellos son los que traccionan la boleta de Civalleri para arriba y sin embargo no reconocieron a nadie del PRO en la boleta”.

“A mí no me molesta que haya una boleta mía con la de Cambiemos, ni siquiera que pongan la mía con la de Cristina, porque yo estoy eligiendo Tandil“, finalizó.