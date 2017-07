En un efusivo acto, “Nacho” Lacovara presentó su propuesta para llevar la voz de los barrios al Concejo

Ayer alrededor de las 19 en la sede del PJ Tandil, situada en Pinto 879, el precandidato a concejal por el frente justicialista Cumplir Héctor “Nacho” Lacovara lanzó la campaña hacia las PASO, junto al resto de los precandidatos del espacio y contaron la presencia del diputado nacional Leonardo Grosso, la precandidata a senadora provincial por la Quinta Sección Electoral Inés Arrondo y el candidato a diputado nacional Roberto “Tata” Gandolfi.

Todo el acto estuvo cargado de gran entusiasmo y efusividad, los discursos tuvieron un tono familiar, totalmente desacartonado, y los bombos y cánticos dieron cierre y apertura a la palabra de cada uno de los precandidatos.

“Macri botón, un gorila suelto en la Rosada”, era uno de los cantos que pronunciaban los jóvenes del Movimiento Evita.

En primer lugar, uno de los referentes del espacio político, Nicolás Carrillo, brindó sus palabras al público y expresó que “nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar, no estuvimos con Massa hace 3 meses o con funcionarios del gobierno de Macri. Hace 10 años que estamos en los barrios con los últimos de la fila”.

“Tuvimos que abrir seis merenderos porque hay hambre en Tandil y este Gobierno se preocupa por los afiches”, cuestionó.

Política de

educación

integral

La precandidata a consejera escolar Marina Ramos destacó que “el Evita es esto: pasión, alegría, trabajo y me siento orgullosa de ser parte de esta lista porque es una lista de trabajo”.

“Tenemos una lista propia porque tenemos ideas propias y las venimos llevando adelante hace mucho tiempo, tenemos un capital humano hermoso, eso reivindica y honra la política tal cual lo pidió el compañero Randazzo”, sostuvo.

Y contó que eligió ser precandidata a consejera escolar porque “transito las escuelas de Tandil, y porque además vengo del campo, de una escuela de concentración, entonces entiendo lo que es la falta de oportunidades, la situación que viven las escuelas de nuestros barrios”.

Consideró que en Tandil debe haber una “política integral de educación, que los barrios se integren al centro de la ciudad, y que puedan consumir todos los bienes culturales de la ciudad, no podemos permitir que ningún niño no conozca el centro de la ciudad y lo digo porque es real, porque lo vemos en las escuelas, a veces no conocen el dique, o un museo y eso tiene que ser una política de Estado”.

Falta de

oportunidades

Por su lado, la precandidata a concejal en segundo término Rosana Bulacio contó que no es oriunda de Tandil, sino de un pequeño pueblo “entre la pampa y la vía porque pasaba el ferrocarril pero ya no pasa más, así que quedó la vía sola. Quedó diezmado y la mayoría de la gente se tuvo que ir, entre ellos mi familia y yo en busca de oportunidades de trabajo”.

“Con 15 años vine a una secundaria céntrica, ahí me di cuenta de que Tandil tiene dos caras”, afirmó.

Y destacó que el espacio político en el que se encuentran representa a gente “que la lucha día a día”.

“Hemos visitado gente que no tiene agua, que no tiene luz en la casa. Ema, una mujer que no tiene ni gas ni luz, en esta ciudad hermosa en la cual mucha gente no tiene oportunidades. Yo estuve 5 o 6 años sin conocer absolutamente nada. Eso representa esta lista, en el Movimiento Evita queremos un lugar en el Concejo porque sentimos que estamos preparados para dar la discusión política, queremos sumar al Concejo la mirada de los que están afuera, de los que están en los barrios, de los que la luchan día a día”, manifestó.

Frente a ese contexto planteó los cuatro ejes del espacio: en primer lugar, hábitat, el desarrollo de suelo habitable para todos los tandilenses, ya que “hay mucha gente que está luchando muchísimo y no tiene acceso al terreno propio, a la casa”.

En segundo lugar, el trabajo. “Hay mucha gente en Tandil, sobre todo mujeres y adolescentes, que no tienen empleo, este Gobierno atiende por demanda, le van a pedir algo, responden. Por lo tanto se ha convertido en un Gobierno totalmente asistencialista. Lo vemos en el presupuesto que destina 30 millones a ayuda social directa cuando para la generación de empleo destina 1 millón de pesos nada más”, criticó.

Y añadió que “necesitamos políticas urgentes de empleo, tenemos un presupuesto millonario en la ciudad, el dinero está. No se crea empleo porque no hay una decisión política”.

En tercer lugar, la seguridad. En ese aspecto, criticó que las cámaras de seguridad estén en el centro de la ciudad. “Necesitamos plantearnos un mapa del delito y establecer corredores seguros para todas las personas pero principalmente para las mujeres, que somos las mayores víctimas”, enfatizó.

El último eje es el impositivo, porque “frente al contexto de crisis el Gobierno local responde con mayor recaudación. Tenemos un aumento en tasas de entre 45 y 50 por ciento, es terrible” y consideró que hay una “falta de sensibilidad del Gobierno local.

La voz de los

barrios

Luego, llegó el momento del precandidato a concejal en primer término, Héctor “Nacho” Lacovara, quien expresó que “el peronismo es un estilo de vida” y rememoró momentos importantes de su militancia política para llegar a 2005 cuando se acercó al Movimiento Evita. “Este año tuve el orgullo de que me propusieran encabezar la lista de concejales y no dudé en ningún momento porque este es el lugar donde hay que estar”, recalcó.

Con respecto a los puntos fundamentales de campaña, planteó que con el presupuesto existente se podrían comprar 200 terrenos por año y generar 300 puesto de trabajo al año.

“Hoy están llevando el gas a La Movediza y otras obras que anunciaron 47 veces, le pasa el gas a la gente por la puerta y le sale 16 mil pesos conectarlo”, manifestó.

Y criticó que “hicieron un barrio de 16 viviendas. Muy pobre lo que hicieron con la plata que tienen, porque tienen otra mirada, quieren marginar a la gente de los barrios”.

Y recalcó que quieren llegar al Concejo para ser la voz de los barrios. “Hemos estado siempre del lado de los más necesitados”, enfatizó.

El deporte

La candidata a senadora de la provincia, Inés Arrondo, oriunda de la localidad de Mar del Plata y que fue integrante de Las Leonas entre 1997 y 2004, expresó su alegría de “estar cercana al Movimiento Evita, que tiene todo mi respeto y que implica una transformación muy grande para la sociedad. Es parte de un nuevo equipo en mi vida”.

“Hay muchos que me preguntan por qué me acerqué a la política pero siento que siempre de una manera u otra estuvo, ahí cercana, yo también soy hija de la escuela pública como Nacho y me acerqué al deporte gracias a los programas deportivos municipales que se dan en la sociedad de fomento”, contó.

Un freno

a Macri

Finalmente, el diputado nacional Leonardo Grosso expuso que “queremos comprometernos con los últimos de la fila y transformar la realidad”.

“No me gustan los actos acartonados y cuando llegué acá me di cuenta que estaba en casa. Esta es una fiesta peronista”, destacó.

El diputado enfatizó que “el adversario, al que hay que derrotar, el problema que están teniendo los argentinos y bonaerenses se llama Mauricia Macri, que nos están haciendo las cosas cada día más difíciles, es un Gobierno de pocos, todo el resto sobramos, por eso tenemos que construir esta propuesta política y muchas más para poner en las urnas un límite al gobierno de Macri”.