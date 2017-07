En Tandil, Macri y Vidal llamaron a seguir transformando juntos el país “con la verdad”

El presidente de la Nación Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal desembarcaron ayer en Tandil para encabezar su primer acto juntos en territorio bonaerense, desde el lanzamiento de la campaña con vistas a las PASO del próximo 13 de agosto.

Acompañados por el intendente Miguel Lunghi y los principales candidatos a senadores y diputados nacionales de la alianza Cambiemos, llamaron a “derrotar el miedo” en las urnas y a seguir construyendo juntos un país con igualdad de oportunidades.

La multitudinaria cita, que se concretó minutos después del mediodía en el polideportivo Duggan Martignoni, tuvo una estética de 360 grados, en una modalidad que permite una visión panorámica y un contacto más cercano con el público.

En una baja tarima, montada en el centro del gimnasio, los principales oradores fueron Macri, Vidal y Lunghi, aunque también hablaron el candidato al Senado de la Nación por Buenos Aires Esteban Bullrich; y Graciela Ocaña, cabeza de la boleta de Diputados.

Junto a ellos estuvieron presentes los aspirantes a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Héctor “Toty” Flores y Guillermo Montenegro; y Gladys González, candidata a senadora nacional por la provincia.

Con un tono electoral y duras críticas al kirchnerismo, tanto la Gobernadora como el Presidente pidieron “no bajar los brazos” y seguir transformando juntos la Argentina.

Con autocrítica, repasaron los logros de la gestión, enfocados en la histórica inversión reflejada en la obra pública, la corrupción, la reactivación económica, la generación de empleo, y la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad.

En el plano local, ambos nombraron al Intendente y garantizaron que seguirán trabajando por Tandil conjuntamente con el Municipio, aunque omitieron mencionar a los aspirantes al Legislativo que competirán en esta ciudad en las urnas representando a Cambiemos.

Por su parte, el jefe comunal agradeció el apoyo recibido de la Nación y de la Provincia en un discurso efusivo, enfocado también en dejar atrás el pasado, a mirar hacia adelante y a continuar con el cambio iniciado en 2015.

Lo acompañaron entre el público, el candidato a diputado nacional Carlos Fernández, el candidato a concejal en primer término Mario Civalleri y el resto de los integrantes de la nómina oficialista, como así también funcionarios de su Gabinete.

El acto, que reunió a más de 1500 personas, tuvo alcance para toda la Quinta Sección Electoral, por lo que estuvieron presentes los aspirantes al Senado bonaerense y a los legislativos de los distintos distritos, además de intendentes de la zona.

La previa

En el marco de un amplio operativo policial desplegado sobre la avenida Avellaneda, funcionarios, militantes y simpatizantes del PRO, la UCR y del Partido FE y vecinos, fueron acercándose alrededor de las 10.30 a las instalaciones de la institución rojinegra.

El acceso, que se habilitó minutos después de las 11, estuvo restringido debido a la capacidad del lugar, razón por la cual la modalidad de ingreso fue con invitación. Sin embargo, la cantidad de personas prevista fue ampliamente superada, lo que obligó a los organizadores a habilitar a último momento el sector de las gradas y el balcón del primer piso.

Puertas adentro, se vivió un clima de celebración. El polideportivo reflejó la típica estética del PRO, con coloridos globos, amplias banderas dispuestas alrededor del escenario y dos pantallas gigantes en las que fueron proyectándose distintos videos institucionales para amenizar la espera.

En el público, los referentes y militantes del macrismo acapararon las primeras filas, junto a los principales candidatos a senadores y diputados nacionales e intendentes de la zona, mientras que los referentes del oficialismo local acompañaron a sus precandidatos algunos metros más atrás.

“Vamos a seguir

trabajando juntos”

Alrededor de las 12.30 y luego de haber mantenido una reunión privada en el aeropuerto civil de la Sexta Brigada Aérea con el Presidente y la Gobernadora, el intendente Lunghi fue el encargado de abrir la tanda de discursos, acompañado por el candidato al Senado de la Nación por Buenos Aires, Esteban Bullrich.

Tras darle la bienvenida a los máximos referentes de la alianza Cambiemos y a sus precandidatos, el jefe comunal destacó el trabajo conjunto que se viene llevando adelante con la Nación y la Provincia de “una forma simple y democrática”.

Celebró la conformación de un equipo de trabajo que ha permitido en Tandil desarrollos de infraestructura “nunca vistos por décadas”, entre los que mencionó las más de tres urbanizaciones integrales comprometidas para barrios periféricos “muy importantes y humildes en la ciudad”, como así también la pavimentación de más de 140 cuadras, llevada adelante gracias al Fondo de Infraestructura Municipal.

“En total, hemos conseguido entre la Nación y la Provincia alrededor de 550 millones de pesos en fondos de infraestructura”, subrayó el Intendente, quien agradeció tanto al Presidente como a la Gobernadora por el apoyo recibido.

De cara al futuro, garantizó que seguirán trabajando con “mucha fuerza y pasión para consolidar Cambiemos y hacer la Argentina que todos nos merecemos para tratar de tener una democracia madura y seria, políticos decentes y austeros, y para tener la independencia de los tres poderes”.

Llamó entonces a todos a acompañar esta transformación y trabajar juntos con “la verdad porque la verdad siempre triunfa”.

Un cambio

“más profundo”

Luego de las palabras de los candidatos Graciela Ocaña y Esteban Bullrich, la Gobernadora subió al escenario, tras responder con calidez a cada una de las personas que la saludó a su paso.

En principio, celebró el reencuentro con quienes trabajan por “cambiar de corazón”, a quienes les encomendó que contagien las ganas de querer seguir avanzando con una transformación “mucho más profunda” que las acciones concretas que se están haciendo, un cambio que tiene que ver con “los valores y con dejar atrás el abandono y la soledad de los bonaerenses”.

Vidal afirmó que “dejar de ser pobre no es sobrevivir, sino superarse, apostar a lo mejor de uno mismo, no es solo recibir una ayuda del Estado que por derecho corresponde cuando se necesita, sino tener agua potable, cloacas, que te asfalten la cuadra y que la escuela pública te enseñe de verdad. Ese es el cambio, dejar de lado los atajos, no improvisar más y enfrentar lo difícil con la verdad”.

El respaldo a

los candidatos

Desde la Provincia, garantizó que se trabaja incansablemente en ello, pero aclaró que esta nueva etapa no empezó “de un día para el otro”, sino hace varios años, concretamente en 2002 cuando conoció al Presidente, quien a pesar de las críticas, decidió participar de lleno en la política, transformó la ciudad de Buenos Aires, apostó al país, persistió y también confió en ella, la sostuvo y la acompañó en todo momento, diciéndole a los bonaerenses por qué le tenían que creer.

Hoy, nuevamente de cara a las urnas, Vidal confió en los candidatos de la alianza Cambiemos, de quienes se dijo orgullosa por su trabajo, honestidad, valentía y compromiso.

“No es lo que decimos lo que importa, ni siquiera lo que hacemos, sino lo que somos. Somos ellos, somos gente honesta, que quiere la Provincia, no especulamos, no somos mezquinos, decimos la verdad. Ellos vienen a ayudarnos en todo lo que todavía nos falta cambiar, pero que ya empezamos”, enfatizó la Gobernadora, “trabajando en equipo, con Mauricio y con cada Intendente, como Miguel, que hace muchos años que demuestra su compromiso por esta ciudad”.

El camino

emprendido

Vidal manifestó entonces que “vale la pena seguir teniendo esperanza porque no es una expresión de deseo, sino que la esperanza ya empezó su caminito” con acciones concretas, entre las que mencionó los avances en materia de educación pública, infraestructura y la generación de empleo.

Por último, se refirió a la seguridad y sostuvo que la lucha comienza “cuando uno no es parte de la mafia y está dispuesto de verdad a enfrentarla. No dejen que les mientan, no van a tener más seguridad si siguen teniendo narcotráfico, juego ilegal y si hay gente que convive o mira para otro lado en la Justicia y en la política. No vamos a cambiar así. Lo que sostiene esta esperanza es que Mauricio y su equipo no somos parte de eso”.

Por lo tanto, les pidió a todos que “salgan a convencer a otros, a los que todavía dudan, a contarles que el camino de la esperanza ya empezó, con la convicción, el corazón y lo mejor de ustedes. Porque esto es juntos, tenemos que cambiar juntos”.

El Presidente le apuntó al kirchnerismo

y cuestionó que “ahora vienen con

planes y soluciones que no aplicaron”

Para cerrar el acto, el presidente Mauricio Macri llamó a todos a “volver a derrotar el miedo” en los próximos comicios legislativos y fustigó a los precandidatos del kirchnerismo al expresar que “aquellos que estuvieron tantos años, ahora vienen con planes y soluciones que no solo no aplicaron, sino que además dejaron el país en ruinas”.

Dijo que quienes “gobernaron muchos años, sobre todo en la provincia, y no se ocuparon de resolver uno solo de los problemas, ahora tienen todas las soluciones” y pidió: “Basta de mentiras, mañas y mafias. Trabajemos juntos, que esa es la única manera”.

Su discurso, centrado en criticar al kirchnerismo y repasar los logros de su gestión, incluyó también un pasaje de autocrítica, al señalar que “el comienzo del crecimiento no llegó a todos los argentinos y yo soy el primero en saberlo, y por eso me levanto todos los días pensando qué cosa nueva puedo hacer para que otro argentino tenga otra oportunidad. Y lo seguiré haciendo hasta el último día que me toque liderar este país”.

Obra pública

sin corrupción

Sobre su gestión, Macri señaló como eje que el camino es “reconocer los problemas, encararlos con la verdad y con las manos limpias, sabiendo que tienen solución si trabajamos todos juntos”, al tiempo que vaticinó que 2017 cerrará con “la inflación más baja en siete años y el mayor crecimiento en seis”.

También prometió que bajo su administración se van a “empezar y terminar obras públicas en las fechas prometidas, que van a ser sinónimo de futuro, alegría y nunca más de corrupción”, y añadió que están costando “entre el 20, el 30 y hasta el 50 por ciento menos que en la década pasada”.

Igualdad de

oportunidades

Se refirió además a las urbanizaciones prometidas en los barrios más postergados y expresó que su principal compromiso como Presidente es que “exista igualdad de oportunidades y que nadie tenga que abandonar su comunidad, si no quiere, por falta de trabajo”.

Destacó, en esa Argentina, el importante papel que juega el sector agropecuario, que “no solo es el gran motor de este país, además puede ayudarnos a federalizar más rápido la Argentina. Y sacándole el pie de encima, el campo respondió, pasamos de una mala cosecha a la más importante de la historia. Y cuando algo es bueno para el campo, es bueno para el país”.

Dedicó un párrafo especial también a las pymes y garantizó que, desde el Gobierno, seguirán fomentando su desarrollo para generar más trabajo en todo el país.

Por último, admitió que “lo más importante para que esto continúe, con María Eugenia y con todo el equipo, es que todos nos miremos en el espejo y digamos si queremos construir este país desde la verdad, desde la sinceridad, desde la decencia y transparencia y darle batalla a la corrupción”.

Bullrich garantizó a los bonaerenses

que “nos importan sus problemas”

Antes del ingreso de María Eugenia Vidal, el candidato a senador por Cambiemos en Buenos Aires, Esteban Bullrich, expresó que “le agradezco todos los días a Mauricio (Macri), María Eugenia (Vidal) y a Dios esta increíble oportunidad de conocer a fondo el corazón de la provincia de Buenos Aires. Todos los días tenemos la posibilidad de saber porqué crece la esperanza en la Provincia y cada vez más bonaerense se dan cuenta de que no tenemos techo”.

Remarcó que “vemos que la provincia de Buenos Aires dejó el abandono con ciudadanos que se convencieron. Que no teníamos que aceptar las cosas porque sí y que la inseguridad no era una sensación y que no teníamos menos pobreza que Alemania. Cuando uno miente de esa manera, lo que está diciendo es no me importa tu problema, digo cosas que no son y no me tengo que ocupar. María Eugenia lidera un equipo y sepan los bonaerenses que nos importan sus problemas. La lucha que emprendimos contra el narcotráfico va en serio, queremos sacar el narcotráfico del país y lo vamos a lograr”.

En otro tramo del discurso, sostuvo que “contra todos los pronósticos Mauricio y María Eugenia decían que no podían ganar. Ustedes creyeron, confiaron y pusieron el voto y construyeron la esperanza. Si lo hacemos juntos, podemos tener las obras que nos hacen falta, cloacas, agua corriente, las rutas como la 3, una vieja promesa que nunca llegó. El año que viene la vamos a construir, como estamos terminando las rutas 5, 7, 8, la 3 también la vamos a empezar y terminar”.

Aseveró que “se puede tener un sistema de salud que nos cuide, un SAME que nos atienda, hospitales con insumos, médicos, enfermeros y no cáscaras vacías. Se le puede ganar al narcotráfico como en Esteban Echeverría, donde la mansión del narco ‘El Rey Arturo’, se convirtió en un centro de rehabilitación para adictos”.

Señaló que “no queremos más barra bravas del miedo, ni militantes de la resignación, podemos hacer las cosas”.

Graciela Ocaña resaltó al

equipo de la Gobernadora

Graciela Ocaña, quien encabeza la lista de diputados del oficialismo en la provincia, dijo que “me siento orgullosa de ser parte de este equipo que está profundizando el cambio”.

Aseveró que “desde que estoy en política mi objetivo era que la plata del Estado llegue a quienes más lo necesitan. Cuando me hice cargo del PAMI, me volví a vincular con los abuelos y sentí pasión por trabajar con ellos. Trabajamos ampliando prestaciones y gestionando con eficiencia”.

Aseveró que “comparto los valores del enorme equipo que conduce María Eugenia Vidal, valores contra la corrupción, la indiferencia, la desidia, me llevan a acompañarla ya que a todo el equipo le importa el que trabaja para el otro”.

En otro tramo de su alocución, expresó que “este equipo está dando una enorme lucha contra un sistema que manejó la Provincia por más de 25 años” y detalló el combate contra la droga.

Ocaña manifestó que “antes se inauguraban hospitales que no estaban terminados y en los hospitales no había medicamentos porque se compraba para seis meses. Ahora hay medicamentos todo el año y se trabaja en la refacción de las guardias de 44 hospitales. El cambio se está produciendo, la gente lo sabe por eso en agosto y en octubre vamos a ser más los que juntos vamos a ser parte de este equipo que está transformando la Provincia”.