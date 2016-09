En breve, el Ejecutivo presentará al Concejo Deliberante el proyecto que promueve el acceso a la Justicia

En los próximos días, el Ejecutivo presentará un proyecto de ordenanza de acceso a la Justicia en el Concejo Deliberante. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Protección Ciudadana, pero recibió aportes de distintas fuentes consultadas. Prevé la creación de un fondo especial para asistir a víctimas de diferentes delitos, entre ellos, los de violencia de género.

El documento fue posible luego de una exhaustiva ronda de consultas con el Poder Judicial, como así también instituciones públicas y de la sociedad civil.

El fondo forma parte del Programa de Acceso a la Justicia y su objetivo principal es brindar condiciones de acceso efectivo a la Justicia a quienes sean víctimas de actos de violencia o delitos, de manera igualitaria a las personas que estén en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

De esa forma se les estará asegurando la defensa de sus derechos, tanto en el Fuero Penal, como en el Civil o el de Familia.

Para lograr dichos objetivos, el programa otorgará a la persona que cumpla con los requisitos de acceso, una prestación de dinero destinada exclusivamente a costear los gastos y honorarios profesionales. En todos los casos, la elección del profesional que se desempeñe como abogado será efectuada exclusivamente por el beneficiario del programa.

En estos últimos meses, el equipo técnico de la Secretaría de Protección Ciudadana que encabeza Atilio Della Maggiora mantuvo varias reuniones con autoridades del Fuero Penal, el Juzgado de Familia, la Asesoría de Menores e Incapaces, y del Foro de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres, entre otras instituciones públicas y de la sociedad civil de la ciudad.

El proyecto planteado originalmente por la comuna sufrió algunas modificaciones, de acuerdo a las necesidades y sugerencias surgidas en la ronda de consultas.

Además, ayer se concretó un primer encuentro entre representantes del Municipio y el presidente de la Asociación de Abogados, Gastón Argeri, en la que se le brindó mayor información al respecto.



La defensa de

las víctimas

Ultimando detalles, el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, dialogó con El Eco de Tandil al respecto.

En principio, explicó que se partió de la situación en la que se encuentra gran parte de las víctimas de delitos, sobre todo los más graves, en la que advirtieron desde la comuna que “hay grupos de personas que no tienen facilidad de acceso al Servicio de Administración de Justicia”.

Señaló que “esto sucede porque las defensorías oficiales o bien no tienen capacidad de recibir toda esa demanda; o están atendiendo algunas de las partes en conflicto y no pueden atender a la otra; o bien -en el caso de las defensorías penales- porque están dedicadas a defender a los imputados, los supuestos acusados o responsables del delito y, por lo tanto, no pueden ejercer la defensa de las víctimas”.

Por lo tanto subrayó que se está observando en general “una tendencia de tratar de encontrar mecanismos que brinden o que aseguren un sistema de acceso efectivo a la Administración de Justicia”.



Los delitos

incluidos

En consecuencia confirmó que desde el Ejecutivo están impulsando un proyecto de ordenanza que apunta en esa dirección. Detalló que está dirigido a “determinadas personas que deben reunir alguna condición socioeconómica que justifique ayuda en ese sentido y que sean respecto de actos de violencia o delictivos cometidos en el Partido de Tandil respecto de personas que también sean del Partido de Tandil”.

Sobre los hechos que dan motivo a ello, Della Maggiora indicó que “son los delitos graves, dentro de los cuales se encuentran aquellos vinculados a la protección de la vida, es decir, homicidios y lesiones en sus diversas variantes; contra la integridad sexual, abusos, violaciones y todas las figuras relativas a ese tipo; además los robos más calificados, es decir, apropiación de propiedad de forma más violenta; y sobre el daño, solo el que afecta a vivienda”.

Indicó que además puede ser un supuesto de aplicación del proyecto de ordenanza que se está impulsando lo que tiene que ver con la violencia familiar, de acuerdo a la legislación provincial, como así también violencia de género, de acuerdo a la ley nacional de protección contra la discriminación de la mujer.

Protección de

adultos mayores

“También -completó- hemos incluido, a partir de las consultas que realizamos con autoridades judiciales, un punto más respecto de algunas acciones preliminares de protección de adultos mayores”, ya que aclaró que muchas veces son personas que, careciendo de familiares, algún vecino o responsable de un establecimiento donde residen, necesitan hacer algún tipo de tramitación en favor de este tipo de personas y, como no tienen medios para hacerla, finalmente esos derechos naufragan sin ser atendidos.

Remarcó que fue por ello que decidieron incluir ese punto específicamente para los adultos mayores para “situaciones muy preliminares, medidas provisorias, de tipo cautelar; no acciones llamadas de fondo desde el punto de vista jurídico”.

La presentación

ante el Concejo

Tras los detalles, confirmó que estarán elevando el proyecto al Concejo Deliberante en los próximos días, una iniciativa en la que “hace mucho que se está trabajando”, recalcó.

Una vez elevado para su tratamiento en las comisiones pertinentes y realizadas las consideraciones que los ediles efectúen, aseguró que restará la aprobación para así poder efectuar su reglamentación y, de esa forma, ponerlo en ejecución.