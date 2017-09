El intendente Lunghi anunció que “van a abrirse los pasos a nivel en las calles Dufau y Mosconi”

En el reinicio de la campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas del 22 de octubre, el intendente Miguel Lunghi habló con El Eco de Tandil sobre el futuro inmediato del servicio de pasajeros y de la Estación de trenes.

En principio, dijo que “es un debate que se tiene que dar con el tiempo el tema de trasladar la Estación. Por lo pronto, dos calles van a abrirse con el paso a nivel con barreras electrónicas, esto se llevará a cabo en Dufau y Mosconi respectivamente, en el marco del llamado plan de movilidad vehicular en Villa Italia”.

Aseveró que “la plata ya la tenemos para realizar la obra, porque le tenemos que dar más aperturas a todo lo que sea Villa Italia y descomprimir el caudal de autos que en gran parte confluye en la avenida Colón”.

Detalló que “son dos obras incluidas en el Fondo de Inversión Municipal 2017, que saldrán a licitación seguramente antes de fin de año. Estimo que para el año que viene estarán empezando con los trabajos, ya que me tiene que autorizar desde Nación a poder trabajar al costado de las vías”.

El tren

Una de las últimas gestiones realizadas ante la Nación obedeció al regreso del servicio del tren de pasajeros para unir Tandil-Constitución. El encuentro con los funcionarios del Ministerio de Transporte dejó un sabor amargo para los políticos locales y una sensación, en gran parte de la comunidad, que será muy difícil restablecer el servicio.

Sobre este tema, el Intendente expresó que “lo que ellos nos dijeron es que todo lo que Nación recibió de Ferrobaires no se ha puesto a rodar y que las vías están mal. Lo único que anda es Junín, Mar del Plata y Bahía Blanca, porque es de una empresa. Han realizado un informe técnico que se lo pedimos, porque se menciona que no está en condiciones. Sí está siendo usado por el tren de carga, porque dicen que si se vuelca es cereal y no vidas humanas. Cuando lo terminen de evaluar, van a buscar financiación internacional”.

Las obras

Al ser consultado sobre el porcentaje obtenido en las PASO por parte de Cambiemos y la tranquilidad para lo que viene, Lunghi aseveró que “no pienso en el resultado. Me enloquezco con la gestión, con que no llueva, me interesa el asfalto y hay una empresa que está un poco más tranquila que es la que está haciendo avenida Avellaneda, el resto anda bien”.

Agregó que “cuando terminen avenida Avellaneda estaremos haciendo el barrio 17 de Agosto, que estaba muy feo adentro; además de cuatro cuadras en Las Tunitas. Pero primero tienen que terminar Avellaneda”.

Contó que “sucede que la empresa que está en Avellaneda está armando la planta de asfalto porque sino tienen que ir a buscar el asfalto a la ciudad de Azul. Todo lo otro que estamos haciendo es hormigón y no hay problemas, pero el asfalto hay que ir a buscarlo”.

El jefe comunal añadió que “me han dicho por la red social Facebook que no me ocupo de Cerro Leones y está todo contratado, está la plata, lo que sucede es que es de otra empresa que cuando finalice lo que está haciendo va para Cerro Leones y creo que para fin de mes estamos haciendo las 24 cuadras de la entrada”.

En cuanto a si lo afectan las críticas en las redes sociales, expresó que “me molestan porque no leen los diarios. Las cloacas las estamos haciendo y el hormigón está licitado, pero tampoco puedo hacerme fuerte cuando no tengo en Tandil empresas de asfalto”.

La oposición

Una de las críticas formuladas en distintos medios por parte de quienes componen la oposición política en la ciudad se refirió a la decisión de construir un bulevar en avenida Avellaneda, antes que ejecutar otra obra.

Al respecto, el jefe comunal argumentó que “un bulevar da seguridad, impide que la gente acelere y haga sobrepasos por la línea amarilla y, a su vez, disminuye la velocidad en el tránsito”.

Remarcó que “le pediría que hagan la estadística de cuantos accidentes teníamos en la avenida Colón antes y después de colocado el bulevar. Haría bulevares en todos los lugares, porque baja la velocidad del tránsito, impide sobrepasos e ilumina mucho mejor”.